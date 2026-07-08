La Federación de Egipto manda una queja formal a FIFA por el arbitraje ante Argentina y duda de la "imparcialidad" del VAR

El seleccionador de Egipto, tras la derrota contra Argentina en el Mundial. Reuters

La Federación Egipcia de Fútbol elevó el tono tras su eliminación ante Argentina y publicó este miércoles un comunicado en el que denuncia un arbitraje "injusto", cuestiona el uso del VAR y reclama a la FIFA que investigue y aparte al equipo arbitral francés del resto del Mundial.

La remontada de Argentina (3-2) en Atlanta ha quedado rápidamente eclipsada por la reacción egipcia. En El Cairo se interpreta que la derrota no solo se explica por el desplome en el tramo final, sino por "errores cruciales" de François Letexier y de la sala VAR que, a juicio de la EFA, condicionaron el desarrollo del encuentro.

El presidente de la federación, Hany Abo Rida, firmó una queja formal ante la FIFA en la que denuncia que su selección fue perjudicada y detalla los incidentes más polémicos.

"Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto", afirmó el dirigente en el comunicado difundido por la EFA.

En paralelo, la federación solicitó que Letexier y sus asistentes "no vuelvan a ser designados" en lo que resta de la Copa del Mundo, al considerar que su actuación vulneró el principio de igualdad competitiva.

Las jugadas bajo la lupa

El malestar egipcio se concentra en dos acciones concretas. La primera es el gol de Mostafa Ziko, invalidado tras una larga revisión por una falta previa sobre Lisandro Martínez, que el cuerpo técnico de Hossam Hassan considera mínima para anular una jugada de ataque limpia.

La segunda es la acción inmediatamente anterior al tanto decisivo de Enzo Fernández, en la que Egipto reclama una infracción sobre uno de sus futbolistas que ni el árbitro ni el VAR llevaron a pantalla para revisión, alimentando la sensación de criterio desigual.

En su mensaje público, la EFA acusa a la terna de aplicar "doble vara" y llega a definir el trato recibido como una "discriminación" contra la selección africana.

Abo Rida sostiene que las "faltas fatales y los 'dobles estándares'" del equipo arbitral explican en buena medida la eliminación, y pide a la FIFA que, si se confirman los errores, expulse a los colegiados del torneo.

El caso reabre el debate sobre la transparencia de la tecnología y la confianza en los procesos de revisión, en un Mundial ya cargado de polémicas en torno al VAR.

La dureza del comunicado conecta con el clima que se respira en la opinión pública egipcia, donde medios y aficionados hablan de "escándalo" arbitral y apuntan tanto a la FIFA como al supuesto favoritismo hacia la campeona del mundo.

Aunque, por ahora, no hay pruebas de manipulación del resultado, la narrativa de selección perjudicada gana fuerza y deja a la FIFA ante la obligación de responder a una denuncia que, más allá de un partido, pone en cuestión la credibilidad del arbitraje en la élite.