Estados Unidos - Bélgica, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

Los norteamericanos y el combinado belga se ven las caras en busca de un hueco en los cuartos de final del Mundial.

La selección de Estados Unidos llega a estos octavos de final con la motivación al tope y el impulso masivo de su público. El plan norteamericano será claro: asfixiar el mediocampo con una presión intensa y apostar por la velocidad de Christian Pulisic para castigar al contragolpe.

Por su parte, Bélgica confía en la jerarquía de sus estrellas y en la magia eterna de Kevin De Bruyne para dominar el ritmo del juego. Aunque los 'Diablos Rojos' parten con un ligero favoritismo por su pegada, saben que no pueden permitirse distracciones ante la frescura física del rival.

Este choque revive el dramático antecedente de octavos en Brasil 2014, pero ahora con una generación estadounidense mucho más madura. Nos espera un duelo de estilos vibrante donde la solidez defensiva se medirá al talento puro; el más mínimo error significará armar las maletas.