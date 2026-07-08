Suiza - Colombia, Mundial 2026 hoy | Penaltis, resultado, goles y última hora del partido de fútbol, en directo (4-3)

Argentina ya conoce su rival en los cuartos de final del Mundial. Será Suiza, quien se impuso a Colombia en la tanda de penaltis después de un partido con muy poco brillo por parte de ambos equipos.

Rubén Vargas acabó siendo el héroe de la noche. El sevillista asumió la responsabilidad en el quinto penalti. Y no perdonó. Disparó a su lado derecho y engañó a Vargas para guiar a los suyos hacia los cuartos 72 años después.