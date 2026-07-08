Suiza - Colombia, Mundial 2026 hoy | Penaltis, resultado, goles y última hora del partido de fútbol, en directo (4-3)
Suiza ya está en los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Colombia en la tanda de penaltis (4-3).
Argentina firma una épica remontada ante Egipto, que rozó el milagro, y se mete en los cuartos de final del Mundial
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CRÓNICA | Suiza se impone a Colombia en la tanda de penaltis y se verá las caras con Argentina
Argentina ya conoce su rival en los cuartos de final del Mundial. Será Suiza, quien se impuso a Colombia en la tanda de penaltis después de un partido con muy poco brillo por parte de ambos equipos.
Rubén Vargas acabó siendo el héroe de la noche. El sevillista asumió la responsabilidad en el quinto penalti. Y no perdonó. Disparó a su lado derecho y engañó a Vargas para guiar a los suyos hacia los cuartos 72 años después.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Suiza a cuartos de final! (4-3)
¡Rubin Vargas no falla! El extremo suizo convierte el penalti decisivo y clasifica a Suiza para los cuartos de final del Mundial tras una agónica tanda desde los once metros.
Después de un 0-0 en 120 minutos, la eliminatoria se decidió en los penaltis. Los fallos de Davinson Sánchez (al larguero) y Cucho Hernández (parada de Kobel) terminaron siendo decisivos para Colombia.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Luis Díaz marca y mantiene viva a Colombia! (3-3)
¡No tiembla Luis Díaz! El extremo colombiano convierte con personalidad y devuelve la presión a Suiza en un momento límite.
Ahora toda la responsabilidad pasa al conjunto helvético: si Suiza marca su próximo penalti, estará clasificada para los cuartos de final.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Itten marca y pone contra las cuerdas a Colombia! (3-2)
Cedric Itten no perdona. El delantero suizo transforma su lanzamiento con seguridad y vuelve a poner a Suiza por delante en la tanda.
Tras el fallo de Cucho Hernández, los helvéticos aprovechan la oportunidad y quedan a un paso de la clasificación.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Kobel detiene el lanzamiento de Cucho Hernández! (2-2)
¡Paradón de Gregor Kobel! El guardameta suizo adivina las intenciones de Cucho Hernández y detiene el penalti, dejando a Colombia en una situación muy comprometida.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Akanji la manda a las nubes! (2-2)
¡Increíble! Manuel Akanji falla su lanzamiento y envía el balón muy por encima del larguero. El defensa suizo desperdicia la oportunidad de ampliar la ventaja y devuelve la igualdad a la tanda.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Campaz mantiene con vida a Colombia! (2-2)
Jaminton Campaz no falla desde los once metros y convierte el tercer lanzamiento colombiano con un disparo firme para volver a igualar la presión en la tanda.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Amdouni pone por delante a Suiza! (2-1)
Zeki Amdouni mantiene la sangre fría y transforma su lanzamiento con seguridad para adelantar a Suiza en la tanda.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Davinson la manda al larguero! (1-1)
¡Primer fallo de la tanda! Davinson Sánchez estrella su lanzamiento en el larguero y Colombia desperdicia la oportunidad de volver a ponerse por delante.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | Xhaka empata la tanda (1-1)
Granit Xhaka no falla y devuelve la igualdad a la tanda. Camilo Vargas adivinó el lado y estuvo muy cerca de detener el lanzamiento, pero el balón terminó entrando tras rozar el disparo.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Gol de Juan Quintero! (1-0)
¡No falla Colombia! Juan Fernando Quintero abre la tanda con un lanzamiento lleno de calidad y bate a Gregor Kobel desde los once metros.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Penaltis | ¡Empieza la tanda!
Ha llegado el momento decisivo en Vancouver. Colombia será la encargada de abrir la tanda de penaltis, mientras que Suiza responderá a continuación.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Final de la prórroga | ¡Nos vamos a los penaltis!
¡No hubo manera! Se termina la prórroga en Vancouver y Colombia y Suiza siguen empatando 0-0 tras 120 minutos de máxima igualdad.
Colombia dispuso de las ocasiones más claras en el tiempo extra, con el larguero de Lucumí, el paradón de Kobel a Campaz y varias llegadas de peligro, mientras que Suiza también inquietó con Xhaka y Amdouni, aunque Camilo Vargas respondió cuando fue exigido.
El pase a los cuartos de final se decidirá desde los once metros. Todo o nada en la tanda de penaltis.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 120 | Un minuto más antes de los penaltis
El cuarto árbitro levanta el cartelón: se jugará un minuto de añadido en esta segunda parte de la prórroga.
Última oportunidad para evitar la tanda de penaltis. Si nadie rompe el 0-0 en este suspiro final, el billete a los cuartos de final se decidirá desde los once metros.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 119 | Cambio obligado en Colombia
Contratiempo para Colombia en el tramo final de la prórroga. Jhon Lucumí no puede continuar por lesión y Néstor Lorenzo da entrada a Yerry Mina para reforzar la defensa en los últimos instantes del encuentro.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 118 | Lucumí, atendido sobre el césped
Se detiene el juego en Vancouver. Jhon Lucumí necesita asistencia médica después de la última acción y las asistencias ya están sobre el terreno de juego para atender al central colombiano.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 115 | ¡Campaz la manda arriba!
¡Otra clarísima para Colombia! Jaminton Campaz encuentra espacio dentro del área y saca un disparo con mucho peligro, pero el balón se marcha por encima del travesaño cuando ya se cantaba el gol.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 114 | ¡Xhaka acaricia el gol!
¡Qué cerca ha estado Suiza! Granit Xhaka recibe en la frontal del área y arma un potente disparo de primeras, pero el balón se marcha rozando el larguero de la portería defendida por Camilo Vargas.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 109 | Suiza mueve el balón con paciencia
Suiza se hace con la posesión en este tramo de la prórroga. Los jugadores helvéticos enlazan pases cortos de un lado a otro del campo, tratando de encontrar un hueco en la bien plantada defensa colombiana.
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Colombia - Suiza: goles y resultado, en directo | Minuto 106 | Arranca la segunda parte de la prórroga
¡Vuelve a rodar el balón en Vancouver! Comienzan los últimos 15 minutos de la prórroga con las piernas muy cargadas y todo por decidir.