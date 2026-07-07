La selección de Egipto clama contra el arbitraje sufrido ante Argentina: "El Mundial está amañado desde el principio"

'Los Faraones' echan humo. Egipto ha estado muy cerca de protagonizar un auténtico milagro de haber eliminado a Argentina, pero tres goles en 13 minutos de la vigente campeona dieron la vuelta a un marcador que era de 0-2 en el minuto 78.

No fue un partido exento de polémica. Aún con el 0-1, el VAR anuló el primero de los dos goles que marcaría Mostafa Ziko en el partido. Un pisotón sobre Lisandro Martínez al inicio de la jugada invalidó el gol. Una revisión que, de producirse durante la fase de grupos, no se produciría.

La indignación tuvo su momento álgido después de que el francés François Letexier señalara el final del partido. Los goles del Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández daban la vuelta a un partido en el que la albiceleste estaba contra las cuerdas.

Ziko, muy enfadado tras la eliminación de Egipto 😡



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Antes del último gol, el banquillo egipcio reclamó un penalti sobre Salah que ninguno de los colegiados apreciaron. Ni los cuatro presentes en el estadio de Atlanta, ni tampoco los que estaban a cargo del VAR. Definitivamente, no había nada.

Sin embargo, Hossam Hassan se dirigió al francés tras el pitido final con gestos de desaprobación, lo que le costó la tarjeta amarilla. Reclamaban dos jugadas determinantes que ambas habían caído en su contra.

Todavía en caliente, los futbolistas no se mordieron la lengua ante los micrófonos. Las protestas de los jugadores egipcios rodeando a Letexier tras el pitido final fueron el preludio de unas contundentes declaraciones en las entrevistas post partido.

"Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Felicidades, han ganado el Mundial", explicó Ziko, autor de dos goles en el partido, aunque solo el segundo subió al marcador.

El delantero concluyó con un contundente: "Este torneo está amañado". El atacante egipcio lamentó la eliminación de su selección dejando un fuerte 'dardo' hacia la FIFA: "Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio."

"El torneo está claramente amañado desde el principio [...] Felicidades a Argentina, han ganado el Mundial". Mostafa Ziko

"Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie; entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras", prosiguió en zona mixta.

"Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy", concluyó