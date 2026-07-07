Mikel Merino: "No poder ver crecer a mi hijo lo utilizo como una fuerza para poder sacar lo mejor de mí"

Mikel Merino fue el gran protagonista de la victoria de España ante Portugal en los octavos de final del Mundial. El navarro anotó el gol definitivo en el minuto 90 y mandó a la Selección directamente a los cuartos de final.

El futbolista del Arsenal vive una peculiar situación personal, ya que hace dos meses que su hijo Marco nació y lleva casi desde el nacimiento alejado de él por jugar la Copa del Mundo.

Se acordó de su familia, por lo tanto, en un momento tan alegre: "Te acuerdas de todo lo bueno, de lo malo, de lo que tienes en casa. Ha habido momentos muy difíciles para mí este año, también buenos porque me gusta quedarme con lo bueno. Pero entre la lesión y este tiempo después del parto, de no poder ver a mi pequeño crecer, lo utilizo como fuerza para poder sacar lo mejor de mí".

🗣️ Mikel Merino ha tenido que venir al Mundial pese a tener un peque recién nacido en casa



"Te acuerdas de todo, de lo bueno, lo malo y lo que tienes en casa"#DAZNMundial pic.twitter.com/sBcxPcQhsX — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

El goleador bromeó sobre si es casualidad volver a repetir una actuación como la definitiva contra Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa: "No sé si es suerte, porque ya son dos veces, pero he tenido la fortuna de poder ayudar al equipo".

Además, se deshizo en halagos hacia Luis de la Fuente: "La confianza que tiene en mí es increíble. Sabe lo que puedo aportar al equipo y yo sé qué personalidad le gusta que tengan los jugadores que vienen aquí. Una de mis características es ser competitivo, y en partidos como estos una pequeña acción decanta la balanza".

Mikel Merino, en su celebración por su gol. REUTERS

"Es la persona que mejor conoce este grupo. Si alguien toma decisiones sabiendo lo que hace, es él. La confianza que tiene no es regalada, sino que es ganada. Nosotros siempre hemos tenido la mente tranquila pese a las críticas, y eso es lo que nos mantiene fuertes, la confianza que tenemos el uno en el otro", relató.

De la Fuente y los cambios

El seleccionador dio de nuevo con la tecla con unas sustituciones que resultaron ser clave. El riojano puso en relieve la labor de los futbolistas que entraron desde el banquillo, dejando entrever que para él todos los jugadores son muy importantes pese a que repitió once.

"Los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y nos han dado esa energía para poder culminar el partido”, comentó a TVE.

Luis de la Fuente, en el partido ante Portugal. REUTERS

Eso sí, no ocultó que la prórroga ya se dibujaba en la cabeza incluso con el cambio de Merino: "Estábamos pensando en darle un poquito de ritmo para afrontar la prórroga con el brío que se necesita recién entrados al terreno de juego. Ha sido magistral la aportación de esos jugadores. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo”, remarcó.

Rodrigo, el MVP

El centrocampista se llevó el premio al mejor jugador del partido. Desde el centro del campo volvió a mostrar su mejor versión y fue un incordio para el ataque luso.

Preguntado por el techo de esta Selección, tiene claro que aún puede mejorar más el equipo: “Queda mucho margen todavía. Tenemos margen de mejora. A descansar bien, que es importante el tema físico, a seguir mejorando, a no conformarse. Este equipo lo da todo y cuando uno da todo está contento”.

Rodri se saluda con Cristiano Ronaldo. REUTERS

“Sabíamos que era un partido de madurarlo, contra un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, que tiene buena transición… Lo hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguna, porque tienen jugadores de mucha calidad. Reivindico a Mikel, porque no es fácil salir esos minutos y marcar la diferencia”, finalizó.