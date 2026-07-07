Las lágrimas de Cristiano ponen el broche a una era irrepetible: el Mundial despide a una de sus mayores leyendas

La historia de los Mundiales despide con tristeza a Cristiano Ronaldo. España se ha encargado de escribir su último capítulo en el majestuoso AT&T Stadium de los Cowboys. Portugal ha caído eliminada en octavos de final y su estrella no ha podido evitar romperse tras el pitido final.

A sus 41 años ha dejado escapar la última oportunidad que tenía de levantar el único título que le queda con su selección. En 2016 ganó la Eurocopa y en 2019 y 2025 levantó la UEFA Nations League. Sin embargo, no hay nada más importante que una Copa del Mundo y en el brillante palmarés que tiene el portugués, ese hueco seguirá estando vacío ya de por vida.

Cristiano se despide de los Mundiales entre lágrimas tras 27 partidos y 11 goles. Ante Uzbekistán se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis Mundiales distintos. Lo logró en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y también lo ha hecho en este 2026.

El último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Con 41 años ha logrado anotar el doblete más veterano en una Copa del Mundo. Además, es el segundo goleador más mayor de la historia de los Mundiales solo por detrás de Roger Milla, de Camerún, que anotó con 42 años y 39 días.

Es el legado que deja el portugués en los Mundiales. Él sabía que este desenlace podía ocurrir y así lo reconoció el domingo en rueda de prensa: "Independientemente de lo que pase, saldré de aquí con la conciencia tranquila", dijo. Y así fue.

El de Madeira se marchó del campo con orgullo, sabiendo que a sus 41 años pocos pueden igualar su trayectoria. Junto a Messi y Ochoa es uno de los pocos jugadores capaces de jugar seis Mundiales... pero el único que ha conseguido marcar en todos ellos.

Más de dos decenios después de su debut abandona el máximo torneo convencido de que no lo ha hecho "tan mal" para ser el centro de la diana de las críticas que ha recibido una selección que nunca alcanzó el nivel que se le suponía por plantilla.

Si en la Eurocopa de 2004 Portugal venció a España y la dejó fuera del torneo continental, a partir de ahí Cristiano se vio acorralado por el ímpetu de la generación española hasta que ayer los pupilos de Luis de la Fuente le pusieron la puntilla a su camino mundialista.

De nuevo, España

Antes de estos octavos, la selección española había sido una auténtica bestia negra para Cristiano Ronaldo. Portugal ganó el duelo de la fase de grupos de la Eurocopa de 2004 y empató el de la Copa del Mundo de 2018, pero en las eliminatorias, donde realmente se deciden los títulos, el desenlace siempre favoreció a España.

Ocurrió en el Mundial de 2010, cuando los de Vicente del Bosque se impusieron en octavos gracias a un gol de Villa. Y volvió a repetirse en las semifinales de la Eurocopa de 2012, resueltas en la tanda de penaltis.

Cristiano ni siquiera llegó a lanzar el quinto, reservado para él, porque los fallos previos de Moutinho y Bruno Alves sentenciaron la eliminatoria.

LAS LÁGRIMAS DE CRISTIANO RONALDO, LLORANDO DESCONSOLADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE PORTUGAL 🥹



Se despide de los Mundiales una leyenda 🐐🇵🇹#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aJIQTIOmr0 — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

Cada vez que España se cruzó con la Portugal de Cristiano en una fase eliminatoria de un gran torneo, acabó levantando el trofeo. La única excepción en ese historial reciente llegó en la final de la Nations League.

En Dallas, como le ha ocurrido en buena parte de este Mundial, a Cristiano le costó encontrar su sitio. Apenas superó la decena de intervenciones en la primera mitad, solo logró un disparo entre los tres palos y volvió a quedar aislado en el ataque de una Portugal que se movió en un partido muy equilibrado.

Insustituible en el campo

Roberto Martínez sorprendió al apostar de inicio por Joao Félix en lugar de Rafael Leao, uno de los más destacados frente a Croacia tras asistir a Gonçalo Ramos en el gol de la victoria.

El seleccionador español, sobre el césped, formó un tridente con Joao Félix, Cristiano y Pedro Neto, un ataque con dos futbolistas de la liga saudí y otro del Chelsea. Sobre el papel, un frente ofensivo que ofrecía menos certezas que un centro del campo de máximo nivel integrado por Joao Neves, Vitinha y Bruno Fernandes.

Con el partido entrando en su recta final, agotó los cambios sin plantearse en ningún momento sustituir a Cristiano, pese a que Gonçalo Ramos, su relevo habitual, había decidido el encuentro anterior ante Croacia.

Entraron Conceição, Leao, Bernardo Silva, Dalot y Semedo, los cinco cambios antes del minuto 90. Cristiano terminó el partido con un único disparo entre los tres palos, pero apenas inquietó a España, ni siquiera después del gol de Mikel Merino, ya en el tiempo añadido.

En Catar, hace cuatro años, Cristiano abandonó el césped entre lágrimas tras caer en los cuartos de final. Aquella imagen parecía la despedida definitiva de los Mundiales, pero prolongó su carrera un ciclo más para estar en Estados Unidos.

En Dallas volvió a romperse. Esta vez, las lágrimas llegaron mientras saludaba a la afición portuguesa después del pitido final. Ya no hubo un largo paseo en solitario hacia el túnel de vestuarios, como en Doha.

"He ganado 3 títulos con Portugal, antes de Cristiano no se había ganado ningún título. El mejor título que he ganado es en 2016 que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será un nuevo día y la vida sigue", expresó tras el partido.

Cristiano permaneció sobre el césped para recibir el reconocimiento de los suyos tras otra derrota frente a la selección que más veces le ha frustrado en los grandes torneos: España.