Argentina firma una épica remontada ante Egipto, que rozó el milagro, y se mete en los cuartos de final del Mundial

La vigente campeona le dio la vuelta al marcador en apenas trece minutos. Messi fue héroe y villano en Atlanta: falló un penalti y marcó el gol del empate.

Argentina

Egipto

Argentina se ha vuelto a salvar de la quema. La vigente campeona jugó con fuego ante Egipto. Durante 82 minutos estuvo eliminada, pero la suerte del campeón acompañó a una selección que se está abonando al sufrimiento y a la épica [Narración y estadísticas del partido: Argentina 3-2 Egipto].

Ya compró la albiceleste muchas papeletas para convertirse en la decepción del Mundial frente a Cabo Verde y ante la selección africana estuvo al borde del abismo. Los de Scaloni estuvieron durante gran parte del partido eliminados tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko en unas de las pocas ocasiones que concedieron y el penalti fallado por Messi en la primera mitad.

Sin embargo, la albiceleste firmó una épica remontada en 13 minutos cuando estaba sobre la lona. Con el 0-2 en contra en el minuto 79, Messi metió un balón al área que remató Cuti Romero. 1-1. Apenas cuatro minutos después, 'La Pulga' metió en la cazuela un balón que se encontró muerto en el interior del área y en el 92, Enzo Fernández desataba el delirio en una selección que quiere revalidar la Copa del Mundo.

ES HISTORIA. ES UNA REMONTADA INCREÍBLE

ES ARGENTINA MARCANDO EN EL DESCUENTO

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Los partidos pasan y la vigente campeona no da síntomas de mejoría. Basan su juego en la inspiración de su estrella y cuando este falla hasta desde los once metros, ya mal asunto. El juego (lento) no acompaña y ante defensas muy cerradas sufren para encontrar alternativas.

Por mucha posesión que tuvo Argentina en el encuentro, la eficacia la tuvo Egipto. Salieron agresivos los hombres de Hossam Hassan y en la segunda llegada al área marcaron el primer gol del partido. El plan salía a la perfección.

Querían los de Scaloni dominar y templar el ímpetu de 'Los Faraones', pero los balones aéreos siempre plantean la posibilidad de cambiar las cosas. En un saque de esquina, Yasser Ibrahim le ganó el salto a Lisandro Martínez, héroe ante Cabo Verde y villano ante Egipto, y con un gran remate de cabeza puso la eliminatoria patas arriba.

¡ES EL GOL DE EGIPTO! ¡ES LA SORPRESA QUE PONE A LA CAMPEONA CONTRA LAS CUERDAS!



Yasser Ibrahim marca un gol que pone patas arriba el Mundial 🇪🇬#DAZNMundial pic.twitter.com/p53XGTpSg8 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Encajó bien el golpe la selección argentina, aunque el partido se complicó aún más con los diez jugadores rivales haciendo un despliegue físico brutal y el acierto de Oufa Shobeir, que evitó una y otra vez el gol del empate.

Su carta de presentación fue el penalti que le paró a Messi. Se arriesgó el argentino con un disparo sin mucha fuerza y a media altura, muy fácil de parar para el portero egipcio si adivinaba el lado. Dicho y hecho.

'La Pulga' se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en fallar dos penaltis en una sola edición. El primero fue en la fase de grupos ante Austria. El segundo, ante Egipto.

Además, ha fallado la mitad de los penaltis que ha lanzado en las Copas del Mundo que ha disputado hasta la fecha. Cuatro de ocho.

¡MESSI FALLA EL PENALTI QUE PUDO DARLE EL EMPATE A ARGENTINA! 😱😱😱#DAZNMundial pic.twitter.com/9Y5igU7bX7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Estaba en una nube Egipto. Con un inicio inmejorable, tras el gol vieron crecer su confianza tras la pena máxima fallada por Messi. Shobeir siguió siendo el hombre del partido. Centro lateral de Rodrigo de Paul que remató de cabeza Mac Allister, pero emergió de nuevo la figura de 'Los Faraones'.

Tuvo Messi la oportunidad de resarcirse y empatar el partido con una falta lejana que se estrelló en la madera. El '10' buscó la barrera por fuera, pero el balón salió rechazado hacia fuera tras repelerlo el palo.

Intentó empatar el partido la albiceleste antes del descanso, pero estaba muy segura en defensa la selección africana. Las imprecisiones de los hombres de Scaloni hicieron mella y tras Messi, tampoco Julián Álvarez pudo salir al rescate de su selección.

'La Araña' se encontró de nuevo con Shobeir, que sacó un remate a bocajarro minutos antes de que el colegiado señalara el final de la primera parte y el camino de los 22 protagonistas a los vestuarios.

Al borde de la eliminación

La apuesta de Egipto, espacios reducidos y sin huecos a la espalda, dejó a Argentina sin amplitud. La vigente campeona necesitaba una rápida circulación del balón y capacidad para atacar los pocos espacios del bloque bajo de los africanos, pero el juego era muy espeso.

No tuvieron muchas oportunidades los hombres de Hossam Hassan de amenazar al contraataque, pero en las dos que tuvieron marcaron dos goles, subiendo al marcador solo uno de ellos.

Contra impresionante de 'Los Faraones'. Jugada espectacular de Hassan. El jugador del Oviedo dejó atrás a todos los jugadores rivales que intentaron frenarle, asistió a Salah que metió un pase al hueco que Mostafa Ziko se encargó de meter el balón en la cazuela.

¡ZIKO DESATA LA LOCURA EN EGIPTO! 🇪🇬👏👏👏



ARGENTINA NO SE PUEDE CREER ESTA PESADILLA#DAZNMundial pic.twitter.com/fnUUcm2S4i — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

No subió el gol al marcador porque desde el VAR avisaron al colegiado de una presunta falta previa a Lisandro Martínez al inicio de la jugada. La polémica está servida, puesto que el 'pisotón' de Attia sobre el empeine de Tagliafico era mínimo.

No se descompusieron los africanos y en el 67, en un nuevo contragolpe, Salah condujo, Hassan encaró y asistió para que Ziko volviera a rematar a bocajarro una jugada cuyo desenlace fue un gol que ahora sí subió al marcador.

Argentina cogió aire tras la pausa de hidratación. A falta de once minutos para el final, centro espectacular de Messi que remató el Cuti Romero y al que nada pudo hacer Shobeir para evitar un gol que metía a Argentina de nuevo en el partido.

El delirio en las gradas del estadio de Atlanta llegó tras el gol del empate de Leo Messi. Quedó un balón muerto en el área y apareció el de siempre. Messi obró el milagro de evitar la eliminación de Argentina después de estar contra las cuerdas durante gran parte del encuentro.

VA A TENER 280 AÑOS Y ESTE TÍO VA A SEGUIR SIENDO UN EXTRATERRESTRE

EL ORGULLO DE ARGENTINA

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El '10' se convirtió en el primer jugador que marca en seis partidos seguidos de eliminación directa de los Mundiales. Ninguna selección parecía querer irse a la prórroga y tras el posible de 2-3 en un contraataque de Egipto, llegó el 3-2.

De una contra a otra. Centró Lautaro Martínez y con un gran remate de cabeza, Enzo Fernández marcaba un gol histórico con el que sellaba una victoria que será recordara para la eternidad si este equipo el día 19 levantan de nuevo el Mundial.

Y así, Argentina, que se vio con el agua al cuello, completó una heroica remontada en tiempo récord, 13 minutos, que planta a los de Scaloni en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.

Ficha técnica del partido:

3. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.73), Cristian Romero (Otamendi, m.95), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, m.66); Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, m.66), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez (Facundo Medina, m.95) y Lionel Messi.

2. Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour (Hamdy Fathy, m.45), Mohanad Lashin (Zizo, m.96), Mostafa Zico; Haissem Hassan y Mohamed Salah.

Goles: 0-1, m.15: Yasser Ibrahim. 0-2, m.67: Mostafa Zico. 1-2, m.79: Cristian Romero. 2-2, m.83: Lionel Messi. 3-2, m.92: Enzo Fernández.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó por Egitpo a Marawan Attia, al preparador de porteros Saafan Elsaghir y expulsó al Hamdy Fathy por doble amonestación en el cuarto minuto del descuento.

Incidencias: partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio Mercedes Benz de Atlanta ante unos 68.239 espectadores (lleno).