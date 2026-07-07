Argentina - Egipto, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Enzo Fernández y última hora del partido de fútbol, en directo (3-2)
Argentina ya está en los cuartos de final del Mundial 2026 tras firmar una épica remontada ante Egipto (3-2).
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Fin de la cobertura | Gracias por acompañarnos
Hasta aquí la narración en directo del apasionante Argentina - Egipto, un partido que dejó una remontada para el recuerdo y la clasificación de la albiceleste a los cuartos de final. Gracias por acompañarnos durante todo el encuentro. ¡Nos leemos en la próxima cobertura en directo!
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Final del partido | Messi rompe a llorar
La emoción se apodera de Lionel Messi tras el pitido final. El capitán argentino no puede contener las lágrimas después de una clasificación agónica a los cuartos de final, culminada con una remontada épica. La tensión acumulada durante el encuentro da paso a la emoción de una victoria que mantiene vivo el sueño mundialista de la albiceleste.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Final del partido | Egipto rozó el milagro
Argentina completa una remontada inolvidable y estará en los cuartos de final tras imponerse por 3-2 a Egipto. El conjunto africano rozó el milagro después de ponerse con dos goles de ventaja y acariciar la clasificación, pero la reacción de la albiceleste en el tramo final, con los tantos de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, terminó por dar la vuelta a un encuentro de auténtica locura.
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Argentina firma una épica remontada ante Egipto, que rozó el milagro, y se mete en los cuartos de final del Mundial
Argentina se ha vuelto a salvar de la quema. La vigente campeona jugó con fuego ante Egipto. Durante 82 minutos estuvo eliminada, pero la suerte del campeón acompañó a una selección que se está abonando al sufrimiento y a la épica.
Ya compró la albiceleste muchas papeletas para convertirse en la decepción del Mundial frente a Cabo Verde y ante la selección africana volvió a jugar con fuego. Los de Scaloni estuvieron durante gran parte del partido eliminados tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko en unas de las pocas ocasiones que concedieron y el penalti fallado por Messi en la primera mitad.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+10 | ¡Final del partido!
¡¡¡Se acabó!!! Argentina firma una remontada memorable y vence a Egipto tras un desenlace de auténtica locura. La albiceleste, que llegó a estar dos goles por debajo, reaccionó en la segunda mitad con los tantos de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para darle la vuelta al marcador y sellar una clasificación épica a la siguiente ronda. Egipto rozó la sorpresa, pero terminó sucumbiendo ante el empuje argentino.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+9 | Amarilla para Hossam Hassan
La tensión también se traslada al banquillo egipcio. El árbitro François Letexier amonesta a Hossam Hassan por sus continuas protestas en los últimos instantes de un partido que está a punto de finalizar con la remontada de Argentina.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+8 | Amarilla para Marwan Attia
El colegiado sigue castigando las interrupciones en este intenso descuento. Marwan Attia ve la tarjeta amarilla tras una falta cuando Egipto busca a la desesperada una última oportunidad para evitar la derrota. Argentina está a solo unos instantes de completar una remontada memorable.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+6 | Cambio en Egipto
Última sustitución en las filas egipcias. Zizo entra al terreno de juego en sustitución de Mohanad Lasheen en un intento de Hossam Hassan por buscar un último impulso ofensivo en los instantes finales del encuentro.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+5 | Doble cambio en Argentina
Lionel Scaloni mueve el banquillo en los últimos instantes para proteger la ventaja. Julián Álvarez deja su sitio a Facundo Medina y, acto seguido, Nicolás Otamendi entra por Cristian 'Cuti' Romero. Argentina refuerza su defensa para resistir en el descuento y amarrar la remontada.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+5 | Doble amarilla para Egipto
Los nervios se apoderan de Egipto en el descuento. El árbitro muestra la tarjeta amarilla a Mostafa Shobeir por sus protestas y, apenas unos instantes después, Hamdi Fathy también es amonestado tras una nueva acción antirreglamentaria. Argentina intenta gestionar la ventaja mientras el conjunto africano se desespera en busca del empate.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90+2 | ¡Gol de Argentina!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE ENZO FERNÁNDEZ!!! ¡Remontada épica de la albiceleste! Cuando parecía imposible, Argentina culmina una reacción espectacular con el tanto de Enzo Fernández, que desata la locura en el banquillo y en la grada. Los de Scaloni le dan la vuelta al marcador en el descuento y ya acarician el pase a la siguiente ronda.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 90 | Siete minutos de añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón y señala siete minutos de tiempo añadido. Argentina tendrá un último margen para buscar la remontada, mientras Egipto intentará resistir las acometidas de la albiceleste y asegurar su pase.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 87 | Argentina domina en las ocasiones
Los números reflejan el asedio de la albiceleste en este tramo del encuentro. Argentina suma ya 19 remates por solo 4 de Egipto, una muestra del dominio ofensivo del conjunto de Scaloni tras igualar el marcador y lanzarse a por la remontada.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 83 | ¡Gol de Argentina!
¡¡¡Gooooool de Lionel Messi!!! Aparece el capitán cuando más lo necesitaba la albiceleste para firmar el empate. El '10' no perdona y desata la locura entre los argentinos, que culminan su reacción y afrontan los últimos minutos con todo por decidir.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 81 | Ocasión de Argentina
¡¡La ha tenido Lautaro Martínez!! El delantero argentino conecta un remate de cabeza dentro del área, pero el balón se marcha fuera por muy poco. Era una ocasión clarísima para poner el 2-2 y meter todavía más presión a Egipto en el tramo final del partido.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 80 | Cambio en Egipto
Egipto introduce un nuevo relevo para afrontar los últimos minutos del encuentro. Mostafa Ziko, autor del segundo tanto del partido, deja su sitio a Omar Marmoush. El conjunto africano busca mantener la intensidad y asegurar una valiosa victoria.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 78 | ¡Gol de Argentina!
¡¡¡Hay partido!!! Cristian 'Cuti' Romero recorta distancias para la albiceleste con un remate que acaba en el fondo de la red tras una gran asistencia de Lionel Messi. Argentina se mete de lleno en el encuentro y afronta el tramo final con el impulso de un gol que puede cambiarlo todo.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 79 | Córner sin peligro
Argentina no consigue sacar partido de una nueva acción a balón parado. Lionel Messi pone el balón al área desde el saque de esquina, pero la defensa egipcia despeja el peligro sin excesivos problemas y mantiene intacta su ventaja.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 76 | Ocasión de Egipto
Egipto vuelve a rondar el gol. El conjunto africano prueba suerte con un disparo que se marcha muy cerca del poste, impactando en el lateral de la red. Nuevo aviso para una Argentina que sigue sin encontrar la forma de meterse en el partido.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 74 | Cambio en Egipto
Egipto introduce aire fresco para afrontar el tramo decisivo del encuentro. Haissem Hassan deja su sitio a Trezeguet, un relevo con el que el conjunto africano busca mantener la intensidad y proteger su ventaja en el marcador.