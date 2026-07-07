Argentina - Egipto, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Enzo Fernández y última hora del partido de fútbol, en directo (3-2)

Argentina se ha vuelto a salvar de la quema. La vigente campeona jugó con fuego ante Egipto. Durante 82 minutos estuvo eliminada, pero la suerte del campeón acompañó a una selección que se está abonando al sufrimiento y a la épica.

Ya compró la albiceleste muchas papeletas para convertirse en la decepción del Mundial frente a Cabo Verde y ante la selección africana volvió a jugar con fuego. Los de Scaloni estuvieron durante gran parte del partido eliminados tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko en unas de las pocas ocasiones que concedieron y el penalti fallado por Messi en la primera mitad.