Argentina - Egipto, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles, alineaciones y última hora del partido de fútbol, en directo (0-1)

Ya se escuchan los himnos nacionales de Argentina y Egipto en un Mercedes-Benz Stadium con un ambiente espectacular. Los 22 protagonistas aguardan sobre el césped mientras las gradas se tiñen de albiceleste y de los colores egipcios en los instantes previos al comienzo de este apasionante duelo de octavos de final del Mundial. Todo está preparado para que el balón eche a rodar en Atlanta.