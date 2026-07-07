Argentina - Egipto, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles, alineaciones y última hora del partido de fútbol, en directo (0-1)
Argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 ante una Egipto que ha sorprendido en el torneo y que llega impulsada por el liderazgo de Mohamed Salah.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 30 | ¡Messi estrella una falta en el palo!
¡A punto de llegar el empate! Lionel Messi sorprendió con un lanzamiento de falta desde muy lejos que cogió altura y terminó estrellándose en el palo. El capitán argentino rozó un golazo y Egipto vuelve a salvarse.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 29 | Enzo lo intenta desde lejos
Argentina sigue insistiendo. Enzo Fernández probó suerte con un disparo desde media distancia, pero un defensor egipcio se cruzó a tiempo para bloquear el remate. La Albiceleste aprieta en busca del empate.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 27 | Paradón del portero egipcio a Mac Allister
¡La ha tenido Argentina! Mac Allister sacó un buen disparo dentro del área, pero se encontró con una gran intervención del guardameta egipcio, que evitó el empate con una parada de mucho mérito. Sigue el 0-1 en Atlanta.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 23 | Pausa de hidratación en Atlanta
El árbitro detiene el encuentro para la pausa de hidratación. Los jugadores de ambos equipos aprovechan para recibir instrucciones desde el banquillo y reponer fuerzas antes de afrontar el tramo final de la primera parte. Egipto sigue mandando en el marcador gracias al tanto de Yasser Ibrahim.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 20 | ¡Messi falla el penalti!
¡Increíble en Atlanta! Lionel Messi no consigue transformar la pena máxima y Argentina desperdicia una oportunidad inmejorable para empatar el encuentro. Egipto mantiene su ventaja y el Mercedes-Benz Stadium se queda en silencio tras el fallo del capitán albiceleste.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 18 | ¡Penalti para Argentina!
¡Ocasión de oro para la Albiceleste! Tagliafico cayó dentro del área tras una acción con un defensor egipcio y François Letexier no dudó en señalar el punto de penalti. Argentina tiene la oportunidad de empatar el partido desde los once metros.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 18 | Resiste la defensa argentina
Egipto volvió a acercarse al área rival con un centro largo en busca de Mostafa Ziko, pero la defensa argentina estuvo atenta para despejar el peligro. Los Faraones siguen haciendo daño cada vez que pisan campo contrario.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 14 | ¡Gol de Egipto! Yasser Ibrahim adelanta a los Faraones
¡Saltan las alarmas para Argentina! Yasser Ibrahim adelanta a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium y pone el 0-1 en el marcador. La selección africana golpea primero y obliga a la Albiceleste a reaccionar tras un inicio en el que había llevado el peso del partido.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 12 | Nueva falta de De Paul
Rodrigo De Paul llegó tarde en la presión y terminó golpeando las piernas de un rival. François Letexier señaló la falta y Egipto vuelve a disponer de un balón parado para salir de su campo.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 10 | Fuera de juego de De Paul
Rodrigo De Paul buscó desmarcarse a la espalda de la defensa egipcia, pero el asistente levantó el banderín. El centrocampista argentino había arrancado su carrera en posición antirreglamentaria.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 7 | Falta de Tagliafico sobre Salah
Nicolás Tagliafico llegó tarde al balón y cometió una falta sobre Mohamed Salah. François Letexier señaló rápidamente la infracción y Egipto dispondrá de una buena oportunidad para colgar el balón al área.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 5 | Enzo Fernández recupera, pero el árbitro señala falta
Enzo Fernández volvió a demostrar su intensidad en la presión y consiguió robar el balón en campo rival. Sin embargo, el colegiado interpretó que el centrocampista argentino cometió falta en la acción y detuvo el juego, ante las protestas de los futbolistas de la Albiceleste. Argentina sigue buscando imponer un ritmo alto en este arranque de encuentro.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 2 | La Albiceleste monopoliza la posesión
Argentina se hace con el control del balón en este inicio de partido y mueve la pelota con paciencia de un lado a otro del campo. La selección de Lionel Scaloni busca encontrar espacios en la ordenada defensa de Egipto, que espera replegada su oportunidad para salir al contragolpe.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 1 | ¡Comienza el partido en Atlanta!
¡Ya rueda el balón en el Mercedes-Benz Stadium! Argentina y Egipto ponen en juego un billete para los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo de máxima tensión. La Albiceleste buscará imponer su favoritismo desde los primeros compases, mientras que los Faraones intentarán sorprender con un planteamiento sólido y aprovechar la velocidad de Mohamed Salah al contragolpe.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Minuto 0 | Suenan los himnos en el Mercedes-Benz Stadium
Ya se escuchan los himnos nacionales de Argentina y Egipto en un Mercedes-Benz Stadium con un ambiente espectacular. Los 22 protagonistas aguardan sobre el césped mientras las gradas se tiñen de albiceleste y de los colores egipcios en los instantes previos al comienzo de este apasionante duelo de octavos de final del Mundial. Todo está preparado para que el balón eche a rodar en Atlanta.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | El premio: una plaza en semifinales cada vez más cerca
Quien logre el pase esta noche quedará a tan solo dos victorias de disputar la gran final del Mundial. Los octavos suponen el primer paso de un camino que empieza a estrecharse y donde cualquier error puede ser definitivo.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Argentina quiere mantener el pleno de victorias
La selección de Lionel Scaloni ha ganado todos sus partidos en este Mundial y llega a los octavos con un pleno de triunfos. La Albiceleste quiere prolongar esa dinámica para seguir defendiendo la corona mundial conquistada en Catar.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Messi, máximo goleador del Mundial
Lionel Messi llega a los octavos de final como el máximo goleador del Mundial 2026 con 7 tantos. El capitán argentino ha firmado un torneo sobresaliente y vuelve a ser el principal argumento ofensivo de la Albiceleste, que sueña con revalidar el título conquistado hace cuatro años.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | El ganador ya conoce su camino
El equipo que salga vencedor esta tarde se enfrentará en los cuartos de final al ganador del Suiza - Colombia. El sueño mundialista continúa para ocho selecciones, pero solo una de Argentina o Egipto seguirá en la pelea por el título.
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Argentina - Egipto: goles y resultado, en directo | Egipto llega tras hacer historia
La selección egipcia disputa estos octavos de final después de eliminar a Australia en una emocionante tanda de penaltis. Se trata de la primera victoria de Egipto en una eliminatoria mundialista, un éxito que ha disparado la ilusión de los 'Faraones'.