El refugio de Pau Cubarsí en un pueblo 185 habitantes: una capilla del siglo XVII y famoso por sus paisajes verdes

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del fútbol español. El central del FC Barcelona ha sorprendido por su madurez competitiva, su calidad en la salida de balón y una personalidad poco habitual para su edad, cualidades que le han permitido asentarse con rapidez como uno de los talentos más prometedores surgidos de La Masia.

Aunque su irrupción en la élite ha sido meteórica, pocos conocen el recorrido que hay detrás de su crecimiento. El defensa gerundense se incorporó a La Masia el 1 de julio de 2018, cuando aún militaba en categoría alevín, tras iniciar su formación en las categorías inferiores del Girona FC.

A partir de ese momento, su evolución dentro del FC Barcelona fue constante. Paso a paso fue superando cada etapa de su formación hasta convertirse en una de las mayores esperanzas de la cantera azulgrana y, posteriormente, en una pieza importante del primer equipo.

Su estreno con el primer equipo llegó a finales de 2023, en un amistoso disputado en Dallas, el primer gran escaparate de un futbolista llamado a marcar una época.

Detrás de esa historia de crecimiento deportivo se encuentra también el entorno donde comenzó todo: Estanyol, el pequeño pueblo natal del jugador.

Pau Cubarsi RFEF

Esta tranquila localidad, integrada en el municipio de Bescanó, en la provincia de Girona, apenas supera los 190 habitantes y conserva intacta la esencia rural del interior catalán. Rodeado de montañas, bosques y caminos naturales, Estanyol representa la cara más serena y auténtica de la comarca del Gironès, lejos del bullicio turístico de la Costa Brava.

La vida en Estanyol transcurre a otro ritmo. Sus paisajes verdes, el silencio de sus senderos y el ambiente familiar convierten al pueblo en un destino ideal para quienes buscan desconectar y apostar por un turismo pausado y de proximidad.

La zona ofrece numerosas rutas senderistas y espacios naturales que permiten descubrir la riqueza paisajística del entorno gerundense.

Pero el atractivo de Estanyol no se limita únicamente a la naturaleza. Entre sus principales puntos de interés destacan el Mas Sitjar, una histórica masía catalana rodeada de campos y vegetación; el volcán de la Crosa, considerado uno de los cráteres volcánicos más grandes de la península ibérica; o la iglesia parroquial de Sant Andreu, documentada desde el año 882 y símbolo del pasado medieval de la zona.

También sobresalen el poblado ibérico de Cendra, cuyos orígenes se remontan al siglo IV antes de Cristo, y la capilla de Sant Pere, construida en el siglo XVII.

Además, el municipio de Bescanó mantiene una activa vida cultural. Cada año acoge un reconocido certamen de teatro que reúne espectáculos y compañías destacadas de la escena catalana, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la comarca.

En ese entorno de tranquilidad, naturaleza y arraigo rural empezó la historia de Pau Cubarsí antes de dar el salto al fútbol de élite. Un talento nacido lejos de los focos, en un rincón discreto de Girona que hoy también presume de haber visto crecer a una de las joyas del Barcelona.