Portugal - España, hoy en directo | Resultado del partido, gol de Merino y última hora del Mundial 2026 (0-1)

Ponemos punto y final a la narración en directo de un partido para el recuerdo. España supera a Portugal con una actuación de mucho nivel y se clasifica con todo merecimiento para los cuartos de final del Mundial, donde seguirá persiguiendo el sueño de conquistar el título.

Gracias a todos por acompañarnos durante este apasionante encuentro. Enhorabuena a los seguidores de la selección española por este merecido pase a la siguiente ronda. España sigue viva y, con ella, la ilusión de todo un país. ¡Nos leemos en la próxima cita! 🇪🇸