Portugal - España, hoy en directo | Resultado del partido, gol de Merino y última hora del Mundial 2026 (0-1)
La selección de Luis de la Fuente se juega el pase a cuartos frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que puede ser su último partido en los mundiales.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | ¡Hasta aquí la cobertura del Portugal - España!
Ponemos punto y final a la narración en directo de un partido para el recuerdo. España supera a Portugal con una actuación de mucho nivel y se clasifica con todo merecimiento para los cuartos de final del Mundial, donde seguirá persiguiendo el sueño de conquistar el título.
Gracias a todos por acompañarnos durante este apasionante encuentro. Enhorabuena a los seguidores de la selección española por este merecido pase a la siguiente ronda. España sigue viva y, con ella, la ilusión de todo un país. ¡Nos leemos en la próxima cita! 🇪🇸
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Unai Simón mantiene su muro intacto
Unai Simón volvió a transmitir una enorme seguridad bajo palos y fue clave para que España dejara su portería a cero una vez más. El guardameta firmó otra actuación muy sólida, respondiendo con firmeza cuando fue exigido y manteniendo el invicto de la selección en este Mundial, un registro que refleja tanto su gran momento de forma como la fortaleza defensiva del equipo de Luis de la Fuente.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | España convence ante su primer gran examen
España despejó todas las dudas con una actuación de mucho nivel frente a una de las grandes favoritas del torneo. Hasta ahora, muchos cuestionaban el recorrido de la selección al considerar que no se había medido a un rival de primer nivel. Ante Portugal, el equipo de Luis de la Fuente respondió con personalidad, buen fútbol y una victoria que confirma que también sabe competir en las grandes citas.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | España espera a Bélgica o Estados Unidos en cuartos
Con el billete para los cuartos de final ya asegurado, España conocerá a su próximo rival del duelo entre Bélgica y Estados Unidos. Un partido marcado por la polémica tras la retirada de la tarjeta roja mostrada inicialmente y la inesperada intervención de Donald Trump, que ha añadido aún más tensión a un enfrentamiento decisivo por un puesto entre los ocho mejores del Mundial.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Luis de la Fuente reivindica su papel
Luis de la Fuente volvió a demostrar su capacidad para gestionar los grandes escenarios. El seleccionador español acertó con el planteamiento y los cambios en un partido de máxima exigencia, llevando a España a una victoria de enorme prestigio. Un triunfo que refuerza su figura y reivindica el trabajo realizado al frente de la selección.
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Merino deshace el atasco ante Portugal en el minuto 90 y mete a España en los cuartos de final del Mundial
Igual que en 2010, España deshizo el entuerto ante Portugal en los octavos de final. Todos sabemos cómo terminó aquello, así que no hace falta decir mucho más al respecto.
También por 1-0, de nuevo en un duelo muy ajustado que se decidió por un mínimo detalle. Si hace 16 años fue Fernando Llorente quien entró desde el banquillo para solventar la papeleta, en esta ocasión fue Mikel Merino.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Ferran se reivindica con una asistencia decisiva
Ferran Torres apareció cuando más lo necesitaba España. El delantero valenciano, que no estaba firmando su mejor Mundial, se sacó de la chistera una asistencia espectacular para que Mikel Merino anotara el único gol del encuentro. Un pase de enorme calidad y trascendencia que puede marcar un antes y un después en su torneo.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Gracias para siempre, Cristiano
Se cierra una era para el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo se despidió entre lágrimas de un torneo que ha marcado buena parte de su extraordinaria carrera, dejando un legado imborrable. Más allá del resultado, el portugués se marcha como una de las mayores leyendas de la historia del deporte y con el reconocimiento eterno de aficionados de todo el mundo.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Cristiano se derrumba tras el pitido final
Las cámaras captaron a Cristiano Ronaldo completamente abatido sobre el césped nada más sonar el pitido final. El capitán portugués no pudo contener la emoción tras la eliminación de su selección y, con la vista puesta en su futuro, todo apunta a que este encuentro podría haber sido su último Mundial, poniendo fin a una trayectoria histórica en la máxima cita del fútbol.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | FINAL | Rodri, MVP del partido
Rodri fue elegido como el mejor jugador del encuentro tras una actuación sobresaliente en la medular. El centrocampista español volvió a marcar el ritmo del juego con su criterio en la circulación, su solidez defensiva y su liderazgo, siendo una de las piezas clave en el triunfo de España.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | Final | ¡Mikel Merino salva a España en el último suspiro!
Mikel Merino se viste de héroe con un remate decisivo en los últimos minutos del encuentro. El centrocampista vuelve a aparecer en una cita importante para dar vida a la selección.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | Cristiano se despide de los mundiales
Tras la victoria de España, Cristiano Ronaldo se despide de la máxima competición de selecciones. Un legado único que culmina hoy en octavos.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | España ya conoce a su posible rival en cuartos
¡Final en el AT&T Stadium! España derrota a Portugal (0-1) gracias al gol de Mikel Merino y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Estados Unidos - Bélgica, que decidirá el último billete para completar el cuadro de cuartos. La Roja sigue soñando con conquistar el título mundial.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | ¡España ya está en cuartos de final del Mundial 2026!
¡¡¡Se acabó el partido!!! España vence a Portugal por 0-1 gracias al agónico gol de Mikel Merino en el minuto 90 y consigue el billete para los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja supo sufrir en el tramo final, resistió el asedio portugués y culminó una actuación muy seria para eliminar a una de las grandes favoritas del torneo. España sigue soñando con el título mundial.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+8 | Dura entrada de Ferran Torres
Acción muy fea de Ferran Torres, que llega tarde y realiza una entrada muy dura sobre un futbolista portugués en el tiempo añadido. El encuentro se calienta en sus últimos instantes, con Portugal buscando el empate a la desesperada y España defendiendo con todo la ventaja conseguida por Mikel Merino.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+7 | Borja Iglesias entra para asegurar el triunfo
Último cambio de España. Mikel Oyarzabal abandona el terreno de juego entre aplausos tras un gran desgaste y deja su sitio a Borja Iglesias. Luis de la Fuente busca ganar segundos y reforzar el juego directo en estos instantes finales, con la Roja muy cerca de sellar su clasificación a los cuartos de final.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+6 | Bernardo Silva perdona el empate en la última ocasión
¡La ha tenido Portugal! En la última gran oportunidad del encuentro, Bernardo Silva dispuso de una ocasión clarísima para igualar el marcador, pero no consiguió definir ante la portería española. España se salva en el tramo final y acaricia el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 93 | Amarilla para Semedo por frenar a Lamine Yamal
Nélson Semedo ve la tarjeta amarilla tras una clara falta sobre Lamine Yamal, que se marchaba con velocidad por la banda. España gana segundos de oro y dispone de una acción a balón parado para mantener a Portugal lejos de la portería de Unai Simón en estos últimos instantes del encuentro.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90 | Se jugarán seis minutos de añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón: seis minutos de tiempo añadido en el AT&T Stadium. España, que manda 0-1 gracias al gol de Mikel Merino, deberá resistir el arreón final de Portugal para sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE MIKEL MERINO!!!
¡Gol de España! Mikel Merino aparece en el momento decisivo para romper el empate en el minuto 90 y desatar la locura entre la afición española. El centrocampista, que había entrado desde el banquillo, aprovecha la ocasión para batir a Diogo Costa y poner el 0-1 cuando el partido parecía encaminado a la prórroga. La Roja acaricia los cuartos de final del Mundial 2026.