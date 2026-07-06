Portugal - España, hoy en directo | Resultado del partido, gol de Merino y última hora del Mundial 2026 (0-1)

¡Final en el AT&T Stadium! España derrota a Portugal (0-1) gracias al gol de Mikel Merino y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Estados Unidos - Bélgica, que decidirá el último billete para completar el cuadro de cuartos. La Roja sigue soñando con conquistar el título mundial.