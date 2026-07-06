Portugal - España, hoy en directo | Resultado del partido, gol de Merino y última hora del Mundial 2026 (0-1)
La selección de Luis de la Fuente se juega el pase a cuartos frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que puede ser su último partido en los mundiales.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | Cristiano se despide de los mundiales
Tras la victoria de España, Cristiano Ronaldo se despide de la máxima competición de selecciones. Un legado único que culmina hoy en octavos.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | España ya conoce a su posible rival en cuartos
¡Final en el AT&T Stadium! España derrota a Portugal (0-1) gracias al gol de Mikel Merino y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Estados Unidos - Bélgica, que decidirá el último billete para completar el cuadro de cuartos. La Roja sigue soñando con conquistar el título mundial.
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Portugal vs España: goles y resultado | Final | ¡España ya está en cuartos de final del Mundial 2026!
¡¡¡Se acabó el partido!!! España vence a Portugal por 0-1 gracias al agónico gol de Mikel Merino en el minuto 90 y consigue el billete para los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja supo sufrir en el tramo final, resistió el asedio portugués y culminó una actuación muy seria para eliminar a una de las grandes favoritas del torneo. España sigue soñando con el título mundial.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+8 | Dura entrada de Ferran Torres
Acción muy fea de Ferran Torres, que llega tarde y realiza una entrada muy dura sobre un futbolista portugués en el tiempo añadido. El encuentro se calienta en sus últimos instantes, con Portugal buscando el empate a la desesperada y España defendiendo con todo la ventaja conseguida por Mikel Merino.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+7 | Borja Iglesias entra para asegurar el triunfo
Último cambio de España. Mikel Oyarzabal abandona el terreno de juego entre aplausos tras un gran desgaste y deja su sitio a Borja Iglesias. Luis de la Fuente busca ganar segundos y reforzar el juego directo en estos instantes finales, con la Roja muy cerca de sellar su clasificación a los cuartos de final.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90+6 | Bernardo Silva perdona el empate en la última ocasión
¡La ha tenido Portugal! En la última gran oportunidad del encuentro, Bernardo Silva dispuso de una ocasión clarísima para igualar el marcador, pero no consiguió definir ante la portería española. España se salva en el tramo final y acaricia el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 93 | Amarilla para Semedo por frenar a Lamine Yamal
Nélson Semedo ve la tarjeta amarilla tras una clara falta sobre Lamine Yamal, que se marchaba con velocidad por la banda. España gana segundos de oro y dispone de una acción a balón parado para mantener a Portugal lejos de la portería de Unai Simón en estos últimos instantes del encuentro.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90 | Se jugarán seis minutos de añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón: seis minutos de tiempo añadido en el AT&T Stadium. España, que manda 0-1 gracias al gol de Mikel Merino, deberá resistir el arreón final de Portugal para sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 90 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE MIKEL MERINO!!!
¡Gol de España! Mikel Merino aparece en el momento decisivo para romper el empate en el minuto 90 y desatar la locura entre la afición española. El centrocampista, que había entrado desde el banquillo, aprovecha la ocasión para batir a Diogo Costa y poner el 0-1 cuando el partido parecía encaminado a la prórroga. La Roja acaricia los cuartos de final del Mundial 2026.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 88 | Amarilla para Bernardo Silva tras una dura falta sobre Merino
Bernardo Silva ve la tarjeta amarilla después de una entrada clara sobre Mikel Merino, que frenó una prometedora acción ofensiva de España. La Roja gana una falta peligrosa cuando el partido entra en sus últimos minutos y el empate sigue sin romperse.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 84 | Luis de la Fuente mueve el banquillo
Doble cambio en España para afrontar el tramo decisivo del encuentro. Pedri y Dani Olmo dejan su sitio a Fabián Ruiz y Mikel Merino. Luis de la Fuente busca piernas frescas en el centro del campo y mantener el control del partido cuando el 0-0 sigue mandando en el marcador.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 82 | Portugal refresca el ataque con un doble cambio
Mueve el banquillo Roberto Martínez. Pedro Neto y Vitinha abandonan el terreno de juego, mientras que entran Bernardo Silva y Francisco Conceição. Portugal gana creatividad y desequilibrio en los metros finales para afrontar el último tramo del encuentro.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 78 | Dani Olmo perdona una ocasión clarísima
¡La ha tenido España! Dani Olmo apareció completamente solo dentro del área y armó el disparo, pero un defensor portugués se cruzó en el último instante para bloquear un remate que llevaba dirección de gol. Era una oportunidad clarísima para romper el empate y Portugal se salva una vez más.
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Portugal vs España: goles y resultado | Minuto 76 | Ferran lo intenta nada más entrar
Ferran Torres no tardó en aparecer. El delantero español recibió cerca del área y sacó un disparo que se marchó desviado, sin encontrar portería. España mantiene la iniciativa y sigue buscando el tanto que rompa el empate.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | Minuto 75 | Ferran Torres sustituye a Álex Baena
Primer cambio en España. Álex Baena abandona el terreno de juego tras un partido muy activo y deja su sitio a Ferran Torres. Luis de la Fuente busca más profundidad y frescura en ataque para intentar romper el empate en el tramo final del encuentro.
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Portugal vs España: goles y resultado, en directo | Minuto 72 | Lamine Yamal roza el gol de falta
¡Qué cerca estuvo Lamine Yamal! El extremo español ejecutó una falta directa con mucha intención, buscando sorprender a Diogo Costa. El lanzamiento pasó muy cerca de la portería portuguesa y volvió a levantar a la afición española, que sigue viendo cómo la Roja acumula ocasiones sin encontrar el premio del gol.
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Portugal vs España - Minuto 71 | Doble cambio en Portugal: entran Semedo y Rafael Leão
Mueve ficha Roberto Martínez para buscar un cambio de rumbo en el partido. João Cancelo y João Félix abandonan el terreno de juego, mientras que Diogo Dalot y Rafael Leão ingresan al césped. Portugal gana velocidad y desborde por la banda con la entrada del extremo del Milan.
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Portugal vs España - Minuto 70 | Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación
Vuelve a rodar el balón en el AT&T Stadium tras la pausa de hidratación. El parón ha frenado el buen ritmo que estaba mostrando España antes de la interrupción. Los de Luis de la Fuente intentarán recuperar cuanto antes el control del juego y volver a instalarse en campo portugués para seguir buscando el primer gol del encuentro.
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Portugal vs España - Minuto 67 | Nueva pausa de hidratación en Arlington
El encuentro se detiene nuevamente para la pausa de hidratación. Jugadores de Portugal y España aprovechan estos minutos para refrescarse y escuchar las indicaciones de sus entrenadores antes de afrontar el tramo decisivo del partido. Con el empate sin goles, cualquier detalle puede resultar determinante.
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Portugal vs España - Minuto 65 | Diogo Costa vuelve a salvar a Portugal
¡Otra llegada de España! Álex Baena probó suerte con un potente disparo, pero Diogo Costa respondió con una gran intervención para mantener el 0-0. El guardameta portugués está siendo decisivo y vuelve a frustrar una ocasión clara de la Roja.