México - Inglaterra: resumen, goleadores y estadísticas con la clasificación de los ingleses a cuartos de final

Inglaterra se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a la de México por 2-3 en el partido que se jugó en el estadio Azteca de la capital mexicana.

Jude Bellingham se reportó con un doblete para los ingleses en los minutos 36 y 38, mientras que Harry Kane convirtió el tercer tanto, de penalti, en el 60.

Los tantos mexicanos fueron obra de Julián Quiñones en el 42 y de Raúl Jiménez, también de pena máxima, en el 69.

Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel jugarán por los cuartos de final el 11 de julio contra Noruega en Miami.