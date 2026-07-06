Merino deshace el atasco ante Portugal en el minuto 90 y mete a España en los cuartos de final del Mundial

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal. REUTERS

Un gol del jugador del Arsenal en el tramo final evitó la prórroga y la Selección espera a Estados Unidos o Bélgica.

Portugal

España

Igual que en 2010, España deshizo el entuerto ante Portugal en los octavos de final. Todos sabemos cómo terminó aquello, así que no hace falta decir mucho más al respecto. [Así vivimos la victoria de España ante Portugal en el Mundial]

También por 1-0, de nuevo en un duelo muy ajustado que se decidió por un mínimo detalle. Si hace 16 años fue Fernando Llorente quien entró desde el banquillo para solventar la papeleta, en esta ocasión fue Mikel Merino.

El del Arsenal recibió un pase perfecto de Ferran Torres al filo del minuto 90 para definir en el mano a mano ante Diogo Costa. Una definición de muchos quilates que vale un pase a los cuartos de final... y el adiós de Cristiano Ronaldo a los Mundiales.

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De tú a tú

Por fin había aroma a partido de verdad. Se palpaba esa tensión propia de un partido sin colchón entre dos selecciones parejas e importantes. Dallas se preparaba para la batalla.

De la Fuente repitió la fórmula del éxito y repitió once. Roberto Martínez sólo dejó una sorpresa en su alineación, dio entrada a Joao Félix, buen conocedor del fútbol español, y dejó fuera a Leao. Había que parar a Lamine.

La Selección entró bien al partido. Tres minutos tardó Oyarzabal en demostrar qué intenciones tenía con un buen lanzamiento desde la frontal del área que atajó bien Diogo Costa, de lo mejor de la primera mitad para los lusos.

Oryarzabal, en el mano a mano. REUTERS

Poco después, el fallo más claro de Mikel hasta el momento en lo que va de Mundial. España circuló bien por dentro, Dani Olmo hizo las veces de enganche a las mil maravillas y filtró un pase certero para dejar a Oyarzabal mano a mano.

Parecía fuera de juego, quizás por eso se despistó el de la Real. Pero la jugada era buena. La echó directamente fuera en ese cara a cara ante el portero, zurdazo demasiado cruzado. Ahí, donde Oyarzabal no suele fallar.

El partido, sin embargo, no siguió a rajatabla el guion más esperado. Parecía que España sería la gran dominadora, que incluso abrumaría con la posesión, pero Portugal salió contestona. En los duelos históricos más recientes, de hecho, siempre ha sido así.

Lamine y Cubarsí dialogan. REUTERS

Un error de Pedri desencadenó el robo y el pase de Bruno Fernandes para Cristiano, y CR7 se encontró con Unai. Su último Mundial, confirmado por él mismo, y eso también pesaba en el ambiente.

Había una nota esperanzadora y otra preocupante para España. La buena, que Rodri volvía a ser Rodri. La mala, que Pedri estaba demasiado lento, como desconectado del partido.

En este partido de alternativas tocaba el turno del equipo de Luis de la Fuente. Una doble ocasión clarísima estuvo a punto de terminar en el primer gol del partido.

Cristiano Ronaldo cae al suelo en el partido ante España. REUTERS

Lamine encontró por fin espacio y se lanzó hacia el área con velocidad. Recortó hacia dentro, armó la zurda y buscó el palo largo. Respondió Diogo Costa. El rechace le cayó a Baena, y este buscó la escuadra, pero se encontró con una mano inverosímil del portero del Oporto.

Olmo, una vez más, estaba siendo de lo mejor de España. Sobresaliente Mundial para alguien que había firmado una temporada sin grandes alardes. Como Baena, dos aciertos de De la Fuente.

Precisamente un pase increíble de Olmo estuvo a punto de dejar solo a Lamine en el mano a mano, pero los centrales de Portugal se cruzaron para evitar el susto.

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A la media hora de juego, la segunda más clara para España. Pedri puso el centro, al segundo palo, Diogo Costa despejó ese balón que se envenenaba y el rechace le quedó franco a Olmo. De cabeza y casi en el área pequeña, remató fuera. Qué oportunidad perdida.

Fueron buenos minutos de España, pero se tomó un respiro en el tramo final. El que le permitió a Joao Félix salvar un centro de Neto, hacer dudar a Unai Simón, y facilitar el remate de Cristiano. Cuando el balón iba para dentro, de nuevo Simón apareció salvador. Se prolongaba su récord.

La última de la primera parte fue de Portugal. Y qué ocasión. Los lusos sacaron un córner en corto y España se durmió. Nuno Mendes chutó desde dentro del área, la bola tocó en la cabeza de Porro y se estrelló contra el larguero. Marcapasos a punto para la segunda parte.

Más de España

Tras el descanso llegaron buenas noticias para España. Gota a gota, paso a paso, había que ir rascando de donde se podía. Lamine se marchó por primera vez en todo el partido de Nuno Mendes, y aquello fue un síntoma de algo.

Se había roto el lateral portugués. La antítesis de Lamine, el hombre contra el que peor lo pasa siempre, se marchaba del campo. Veía el cielo abierto Lamine y también la Selección.

Pedri comenzó a entonarse después de una primera parte muy gris. El canario empezó a carburar, y eso solo podía ser bueno para el equipo de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal pone un centro. REUTERS

Baena rozó el gol con un disparo con la zurda desde la frontal, pero el chut salió demasiado flojo a las manos de Diogo Costa, muy seguro en todo momento. España estaba en sus mejores minutos, pero llegó el tiempo muerto y eso podía cambiar el sino del partido.

No le perdió el pulso al duelo tras la pausa. Lamine intentó el disparo desde la frontal, y el propio Yamal intentó una falta directa desde el pico del área. Entre medias, un pequeño susto a cargo de Bruno Fernandes.

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Se entró en ese momento en el que los equipos ya jugaban a no perder. Más control, menos riesgo. Todos los caminos llevaban a la prórroga, o eso parecía.

Fue un trampantojo de España. Los cambios, aunque llegaron tarde, resultaron definitivos. La conexión Ferran - Merino fue definitiva. Rodri sacó rápido una falta para sorprender, Ferran apareció en la frontal y vio el desmarque de Merino. Aquello fue letal.

Mikel Merino celebra su gol ante Portugal. REUTERS

Mikel se metió en el área, encaró a Diogo Costa y desató la locura en España. Era el minuto 90, el final, como cuando en la Eurocopa marcó ante Alemania mientras la prórroga agonizaba.

España tuvo que aguantar casi 9 minutos más de añadido, y Bernardo Silva estuvo a punto de empatar de cabeza, pero se fue arriba. La Selección respiró y se metió en cuartos de final.

Portugal 0 - 1 España

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diogo Dalot, m.71), Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo, m.56); Joao Neves, Vitinha (Bernardo Silva, m.83); Pedro Neto (Conçeiçao, m.83), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafael Leao, m.71) y Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.85), Dani Olmo (Mikel Merino, m.85); Lamine Yamal, Oyarzabal (Borja Iglesias, m.95) y Baena (Ferran Torres, m.75).

Goles: 0-1: Mikel Merino, m.91.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Bernardo Silva (m.89) y Renato Veiga (m.94) por parte de Portugal; y a Ferran Torres (m.99) en España.

Incidencias: Partido de octavos de final del Mundial disputado en el estadio de Dallas ante 70.649 espectadores.