La lesión más surrealista del Mundial: Henderson se rompe el brazo saltando una valla en la celebración de Inglaterra

La lesión de Henderson en el Mundial. Europa Press

La clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial dejó una imagen preocupante tras el triunfo por 2 a 3 ante México.

Jordan Henderson sufrió una aparatosa caída mientras saltaba una valla publicitaria después de celebrar con los aficionados.

El veterano centrocampista perdió el equilibrio cuando intentaba volver al césped del estadio Azteca. El fuerte impacto contra el suelo provocó momentos de gran preocupación.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

La celebración llegó inmediatamente después de que Inglaterra certificara su clasificación para los cuartos de final tras imponerse en un intenso encuentro a la selección mexicana.

Los jugadores de Thomas Tuchel se dirigieron al fondo ocupado por sus aficionados para agradecer el apoyo recibido durante el partido.

Henderson siendo trasladado en camilla. Europa press

Sin embargo, el futbolista de 36 años cayó de forma descontrolada y se golpeó con violencia el brazo izquierdo cuando volvía al césped. Los servicios médicos acudieron rápidamente para atenderle sobre el césped.

La gravedad de la lesión obligó a evacuar al jugador en camilla antes de ser trasladado a un hospital para someterse a pruebas médicas y conocer el alcance exacto del percance.

Tras el encuentro, Thomas Tuchel confirmó que las primeras sensaciones no eran nada positivas y mostró su preocupación por el estado físico del internacional inglés.

"Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave. El médico me dijo que está en el hospital", explicó el seleccionador.

Tuchel quejándose en el partido contra México. Reuters

Aunque todavía no existe un parte médico definitivo, todo apunta a que Henderson podría perderse el resto del Mundial debido a la gravedad de la lesión.

La imagen del centrocampista abandonando la celebración eclipsó la alegría inglesa por una clasificación sufrida.

Y es que pese a no haber jugado muchos minutos durante el torneo, el mediocentro es un pilar en el vestuario.

Es uno de los pocos jugadores de Inglaterra veterano en esta convocatoria y su experiencia es muy necesaria en las estas últimas rondas del campeonato.

Minutos antes del accidente, el propio Henderson había destacado la dificultad del partido y el extraordinario ambiente generado por la afición mexicana durante los más de 100 minutos de partido.

"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", aseguró el inglés poco antes de sufrir la desafortunada caída.

Ahora, Inglaterra permanece pendiente de la evolución de uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, cuya presencia en los cuartos de final parece casi imposible.