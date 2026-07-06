Kylian Mbappé responde a la política paraguaya que le llamó "camerunés colonizado": "Es indigna de su cargo"

Kylian Mbappé respondió a la senadora paraguaya que le faltó al respeto tras el duelo entre Francia y Paraguay. El delantero, máximo goleador del Mundial junto a Leo Messi y Haaland, publicó un claro mensaje en sus redes sociales tras los insultos recibidos por parte de Celeste Amarilla.

La política paraguaya llamó al futbolista del Real Madrid "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

"Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", dijo la política, en pleno calentón tras la eliminación de Paraguay.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

En esta lista inaudita de insultos por parte de la política, terminó con su enfado después de que Mbappé no saludara al portero Gill: "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada".

Ante esto, Kylian Mbappé no se ha quedado callado y ha emitido un comunicado en el que ha lamentado los insultos recibidos, y aseguró que esta política, Celeste Amarilla, no representa a Paraguay.

El delantero aseguró que la política es "una mujer despreciable e indigna de su cargo", y culpó a su "racismo" de que el mundo ya haya olvidado el esfuerzo hecho por la selección de Paraguay en el Mundial.