La hora de Lamine Yamal en el Mundial: "Tiene que separar la ansiedad de la motivación"

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Lamine Yamal avanza en silencio en su primer Mundial. Sin estridencias, pero con una progresión evidente, el extremo español se ha ido sacudiendo los problemas físicos que marcaron su aterrizaje en el torneo y empieza a asomar en el momento decisivo.

El cruce de octavos ante Portugal aparece como un punto de inflexión: una gran noche le colocaría definitivamente en el centro del escaparate global; una actuación discreta mantendría la sensación de que aún está en proceso.

En el cuerpo técnico de España no hay dudas sobre su crecimiento. Luis de la Fuente ha detectado una evolución diaria en su estado físico y mental, aunque también insiste en un matiz clave: el equilibrio emocional.

"Cada día le veo más motivado y con más ganas. Sé que le encantan este tipo de partidos, pero tiene que separar la ansiedad de la motivación. Sólo debe quedarse con la motivación. Es una suerte verle entrenar todos los días y estoy convencido de que puede firmar un gran partido", explicó este domingo.

Ese matiz no es menor en un escenario como el que le espera. Portugal exigirá a España fases largas sin balón, y ahí Lamine también está bajo observación. Su talento ofensivo es indiscutible, pero su madurez competitiva pasa por sostener el esfuerzo cuando el equipo no domina.

De la Fuente no lo esconde: "Siempre está dispuesto a trabajar más y tiene que seguir haciéndolo. Estoy encantado con el trabajo que está realizando. Lo único que le sugiero es que cada vez esté más pendiente de determinadas situaciones defensivas. Sabemos que habrá fases del partido en las que tocará sufrir y defender. Tenemos que comportarnos siempre como un equipo".

El contexto del partido multiplica el foco sobre él. Enfrente tendrá a Nuno Mendes, uno de los laterales más potentes del torneo, capaz de convertir cada duelo en una prueba física y táctica de alto nivel.

Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, con Portugal. Reuters

No es solo un enfrentamiento individual, pero sí un termómetro claro para medir hasta qué punto Lamine está listo para marcar diferencias en una eliminatoria grande. En la memoria está la final de la Nations League que se llevó Portugal en los penaltis y en la que Nuno fue mejor que la joven estrella del Barça.

Desde el banquillo español se intenta rebajar esa lectura: "Lo importante es que Lamine no tenga ansiedad. Cada partido es diferente y no se puede pensar que porque un rival te supere un día te va a superar siempre. Esperemos que esté a su nivel y nos de una tarde de gloria".

Más allá del duelo directo, hay otro espejo inevitable. En el mismo césped estará Cristiano Ronaldo, referencia generacional y modelo de longevidad competitiva.

El portugués, preguntado por el joven español, evitó entrar en análisis profundos, pero dejó varias claves útiles para entender el momento de Yamal. "No vi los partidos de España. Sólo un poco contra Cabo Verde. Lo está haciendo muy bien. Tiene un futuro vibrante", señaló en primer lugar, antes de ir más allá en una reflexión sobre la gestión de una carrera al máximo nivel.

Su mensaje, sin citar directamente las circunstancias del jugador español, apunta a uno de los grandes retos de cualquier talento precoz: convivir con el ruido.

"Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Yo os entiendo, pero en su caso tiene que acostumbrarse si quiere tener una carrera larga. También tiene que enfocarse en la gente que le quiere. Hay que valorar a los que te quieren y tener pasión por lo que haces. Hay días que no tienes ganas, pero es parte de nuestro trabajo".

En ese cruce de discursos -la gestión emocional que pide De la Fuente y la resistencia mental que describe Cristiano- se dibuja el verdadero partido de Lamine Yamal.

No se trata solo de regatear a Nuno Mendes o de desequilibrar en tres cuartos; se trata de elegir bien cuándo acelerar, cuándo pausar y, sobre todo, cómo interpretar cada fase del encuentro sin que la ansiedad le empuje a forzar acciones.

Lamine Yamal, en el partido contra Austria. Reuters

España llega a los octavos con la sensación de equipo en construcción, capaz de dominar pero también vulnerable en determinados tramos. En ese equilibrio, el papel de Lamine puede ser decisivo.

Si logra canalizar su energía y traducirla en impacto real, el ataque español gana profundidad, desborde y capacidad para romper partidos cerrados.

A una semana exacta de cumplir los 19 años, Lamine Yamal tiene ante sí una de esas noches que marcan trayectorias. No necesita hacer todo, pero sí aparecer cuando el partido lo pida. Separar la ansiedad de la motivación, como le recuerdan desde el banquillo, es el primer paso.