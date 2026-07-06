Portugal - España, Mundial 2026 hoy | A qué hora es el partido, resultado, alineaciones y última hora, en directo
La selección de Luis de la Fuente se juega el pase a cuartos frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que puede ser su último partido en los mundiales.
Duelo ibérico de campeones: la revancha mundial entre los 35 partidos sin perder de España y el asterisco de Portugal
España afronta este lunes 6 de julio un compromiso clave en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se mide a Portugal en los octavos de final con el objetivo de lograr un billete para los cuartos, en un duelo de máxima exigencia frente a un combinado liderado por Cristiano Ronaldo y considerado uno de los grandes aspirantes al título. En EL ESPAÑOL podrás seguir en directo el minuto a minuto del encuentro, el resultado, los goles y toda la información de última hora.
La Roja ha ido de menos a más a lo largo del campeonato. Después de debutar con un empate frente a Cabo Verde, enlazó tres triunfos consecutivos ante Arabia Saudí, Uruguay y Austria, consolidando una imagen cada vez más convincente. Enfrente tendrá a una Portugal que también atraviesa un gran momento tras eliminar a Croacia en una igualada eliminatoria y que llega con la intención de confirmar las buenas sensaciones que ya dejó frente a España en la reciente final de la Liga de Naciones.
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Dónde ver el Portugal - España del Mundial 2026
El encuentro entre España y Portugal podrá verse en directo por La 1 de Televisión Española y DAZN. Además, en EL ESPAÑOL podrás seguir la cobertura completa del partido con el resultado en vivo, el relato minuto a minuto, los goles y todas las reacciones desde el inicio hasta el pitido final.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Rodri, el hombre que marca el ritmo
El centrocampista español vuelve a ser una pieza fundamental. Su capacidad para ordenar el juego y recuperar balones será una de las claves para que la Roja consiga imponer su estilo frente a Portugal.
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Portugal - España | Ya tenemos once de la selección portuguesa
Once inicial: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.
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Portugal - España | Llega Portugal al estadio
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Portugal - España | La Selección jugará de blanco
En el vestuario cuidamos cada detalle.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/8rlPJyxBa0— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026
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Portugal - España | Alineación de España
Selección Española: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
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Portugal - España | El balón parado puede marcar diferencias
En partidos de máxima igualdad, las acciones a balón parado suelen ser decisivas. España cuenta con buenos lanzadores como Pedri o Álex Baena, mientras que Portugal tiene en Bruno Fernandes uno de los especialistas más peligrosos del torneo.
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Portugal - España | España calienta el partido
Este vídeo es vuestro, afición.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026
Para que esta noche sintáis todavía más a la @SEFutbol estéis donde estéis.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Luis de la Fuente mantiene la confianza en su bloque
Todo apunta a que Luis de la Fuente apostará por un once muy similar al que goleó a Austria. El técnico español apenas ha retocado su equipo durante el torneo y confía en la continuidad como una de las claves del éxito.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Dos selecciones entre las más goleadoras del torneo
Portugal y España llegan a los octavos tras firmar una fase ofensiva muy sólida. Ambos equipos han demostrado capacidad para generar ocasiones y resolver partidos desde la posesión, pero también castigando a la contra cuando el rival deja espacios.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | El ganador ya mira a los cuartos
El vencedor de este apasionante enfrentamiento dará un paso más hacia el título y se clasificará para los cuartos de final, donde se medirá al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Un estadio para las grandes noches
El partido se disputa en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), uno de los escenarios principales del Mundial 2026 y con capacidad para más de 90.000 espectadores bajo configuración FIFA.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | España quiere repetir el camino de 2010
La última vez que España eliminó a Portugal en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, con aquel recordado 1-0 gracias al gol de David Villa. Aquel triunfo fue el primer paso hacia el único título mundial de la Roja.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | El duelo en el centro del campo puede decidir el partido
Gran parte del encuentro pasará por lo que ocurra entre Rodri y Pedri frente a Vitinha y Bruno Fernandes. Dos centros del campo de enorme calidad que buscarán imponer el ritmo del juego desde el primer minuto.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Lamine Yamal, uno de los nombres del Mundial
El extremo español vuelve a centrar buena parte de la atención. Lamine Yamal ha sido uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato y llega al choque como una de las grandes amenazas para la defensa portuguesa.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Posibles alineaciones del partido
España podría formar con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. En Portugal, se espera un once liderado por Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Dias, António Silva, João Neves; Vitinha, João Palhinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Portugal quiere dar un golpe sobre la mesa
La selección portuguesa afronta el partido con la intención de eliminar a una de las grandes favoritas. El equipo de Roberto Martínez superó una fase de grupos exigente y después dejó en el camino a Croacia, confirmando su presencia entre las 16 mejores selecciones del torneo.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | La Roja, invicta en el torneo
España llega a estos octavos de final sin conocer la derrota y tras haber mostrado una de las defensas más sólidas del campeonato. Los de Luis de la Fuente dejaron muy buenas sensaciones en la fase de grupos y confirmaron su candidatura con el 3-0 ante Austria en dieciseisavos.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Cristiano Ronaldo vuelve a liderar a Portugal
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo afronta otra gran noche con la selección portuguesa. El capitán sigue siendo el gran referente ofensivo de Portugal y busca acercar a los lusos a unos nuevos cuartos de final mundialistas.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | Portugal sufrió más de la cuenta para llegar hasta aquí
El conjunto de Roberto Martínez tuvo que emplearse a fondo para eliminar a Croacia en los dieciseisavos. Los portugueses acabaron imponiéndose 2-1 gracias a un gol decisivo en el tiempo añadido, certificando su pase a esta ronda.
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Portugal vs España, Mundial 2026, en directo | España llega tras convencer ante Austria
La selección española afronta los octavos después de firmar un sólido 3-0 frente a Austria, un partido que confirmó el buen momento del equipo y reforzó su candidatura al título.