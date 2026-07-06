Portugal - España, Mundial 2026 hoy | A qué hora es el partido, resultado, alineaciones y última hora, en directo

España afronta este lunes 6 de julio un compromiso clave en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se mide a Portugal en los octavos de final con el objetivo de lograr un billete para los cuartos, en un duelo de máxima exigencia frente a un combinado liderado por Cristiano Ronaldo y considerado uno de los grandes aspirantes al título. En EL ESPAÑOL podrás seguir en directo el minuto a minuto del encuentro, el resultado, los goles y toda la información de última hora.

La Roja ha ido de menos a más a lo largo del campeonato. Después de debutar con un empate frente a Cabo Verde, enlazó tres triunfos consecutivos ante Arabia Saudí, Uruguay y Austria, consolidando una imagen cada vez más convincente. Enfrente tendrá a una Portugal que también atraviesa un gran momento tras eliminar a Croacia en una igualada eliminatoria y que llega con la intención de confirmar las buenas sensaciones que ya dejó frente a España en la reciente final de la Liga de Naciones.

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Dónde ver el Portugal - España del Mundial 2026

El encuentro entre España y Portugal podrá verse en directo por La 1 de Televisión Española y DAZN. Además, en EL ESPAÑOL podrás seguir la cobertura completa del partido con el resultado en vivo, el relato minuto a minuto, los goles y todas las reacciones desde el inicio hasta el pitido final.