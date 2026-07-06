Duelo ibérico de campeones: la revancha mundial entre los 35 partidos sin perder de España y el asterisco de Portugal

Portugal

España

El fútbol de alto voltaje suele dirimir sus jerarquías en escenarios imperiales, y la cita de octavos de final en Texas no es una excepción. El derbi ibérico llega al Mundial envuelto en una narrativa apasionante de cuentas pendientes y dinámicas contrapuestas.

Por un lado, la selección española de Luis de la Fuente comparece blindada por una racha histórica e imponente de 35 partidos consecutivos sin conocer la derrota (con un asterisco), un registro que la sitúa como el proyecto más sólido y coral del planeta.

Por el otro, la Portugal de Roberto Martínez se presenta en las eliminatorias con un evidente asterisco sobre su cabeza: un combinado que atesora una cantidad ingente de talento individual en todas sus líneas, pero cuyo rendimiento colectivo sigue sembrando serias dudas en su país.

El trasfondo emocional de este choque añade una capa extra de tensión táctica. Todavía permanece fresca la herida de la última final de la Nations League, un duelo que acabó decantándose a favor del bando luso en una agónica tanda de penaltis.

Aquel desenlace privó a España de un título que sentía cercano, inoculando en el vestuario de la Selección un indiscutible deseo de venganza deportiva.

Sin embargo, más allá del factor anímico, el partido se presenta como una auténtica partida de ajedrez donde las pizarras y los datos estadísticos anticipan una batalla sin cuartel en tres zonas calientes del terreno de juego.

Pizarras y metrónomos

Desde el pitido inicial, los sistemas de partida ofrecerán una suerte de espejo ibérico. Ambas selecciones arrancan formalmente desde estructuras idénticas en el papel, un 4-3-3 clásico de clara vocación ofensiva, pero que esconde filosofías y comportamientos radicalmente opuestos cuando el balón se pone en movimiento.

En fase de posesión, la España de De la Fuente se transforma con dinamismo en un dibujo de 3-2-5 o incluso 2-3-5, poblando la línea de ataque con cinco efectivos mientras los centrales, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, adelantan su posición de forma desinhibida para funcionar casi como centrocampistas en la base de la salida de balón.

La réplica de Roberto Martínez plantea una mutación similar hacia el 3-2-5 en ataque organizado, pero con matices que generan un desequilibrio peligroso.

En el esquema luso, es uno de los laterales -habitualmente João Cancelo- quien se interioriza para emparejarse en la medular, una maniobra que proyecta el volumen ofensivo pero que desprotege la última línea, dejando a los defensas centrales Ruben Dias y Gonçalo Inácio en una posición extremadamente alta y expuesta ante las pérdidas de balón.

Alineaciones posibles del Portugal - España. Diseño: Deportes EE

Al final, las dos propuestas corren el riesgo de atacarse mutuamente en sus propias grietas estructurales.

Esa disposición espacial traslada el peso del encuentro a la franja central del campo, un escenario que albergará una batalla colosal entre dos triángulos de mediocampistas de talla mundial.

España confía su suerte al equilibrio de Rodri como pivote único, escoltado por la pausa organizativa de Pedri y la verticalidad punzante de Dani Olmo en los pasillos interiores.

Mapa de pases de España contra Austria. Diseño: Deportes EE

Portugal responde con un ecosistema muy físico y clarividente sustentado en el binomio compuesto por Vitinha y João Neves en la base de la jugada, dejando a Bruno Fernandes como enganche libre para moverse entre líneas.

La clave de este sector radicará en la velocidad para presionar al portador en la zona de construcción.

Vitinha se ha consolidado en este torneo como el verdadero metrónomo conector de la circulación portuguesa y, si España consigue activar sus mecanismos de acoso para asfixiar su salida limpia y aislar a João Neves, el fútbol asociativo de Portugal perderá su motor principal, obligando a sus delanteros a recibir de espaldas y lejos de las zonas de influencia.

Vértigo y vacío

Cuando el juego se desplace a los costados, los focos apuntarán de manera inevitable a la banda derecha del ataque español.

Lamine Yamal se ha erigido en el arma más desequilibrante del combinado de De la Fuente, un futbolista diferencial que altera los planes defensivos rivales por su capacidad para atraer marcajes dobles y liberar vías interiores para la llegada de los centrocampistas.

Su agresividad de cara a portería quedó demostrada en el reciente enfrentamiento ante Austria, donde asumió la responsabilidad ofensiva firmando cuatro de los 10 disparos a puerta que registró la selección española.

Para mitigar este caudal de juego, Portugal contrapondrá en el carril izquierdo a Nuno Mendes, catalogado como el gran lateral izquierdo del momento.

El duelo individual entre ambos promete ser una de las delicias tácticas del choque: mientras el extremo español buscará trazar la diagonal hacia dentro para armar el disparo o filtrar el último pase, el carrilero luso tiene licencia de Martínez para proyectarse al ataque y castigar la espalda de su par.

Quien consiga someter al otro y adueñarse de esa banda inclinará de forma decisiva el destino del encuentro.

No obstante, la vulnerabilidad estructural más evidente de Portugal, y el verdadero talón de Aquiles de la libreta de Martínez, reside en su insistencia por mantener una línea defensiva extremadamente alta cuando el bloque se proyecta hacia adelante.

Esta propuesta deja de forma sistemática hasta 40 metros de espacio libre a la espalda de Ruben Dias e Inácio, un vacío que se vuelve especialmente dramático debido a la pasividad defensiva que suelen mostrar piezas como Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes en la primera oleada de presión.

Cristiano Ronaldo. REUTERS Reuters

Sin un acoso asfixiante arriba, los centrocampistas rivales disponen de tiempo para levantar la cabeza y lanzar en carrera a sus atacantes.

Este panorama se presenta como el ecosistema ideal para el sistema de contraataque español. La velocidad de Lamine atacando el espacio libre es, precisamente, el tipo de transición rápida que más daño hace a los equipos de Martínez.

España llega a la cita con el aval de encadenar cuatro partidos consecutivos sin encajar un solo gol, un cerrojo que ha permitido a Unai Simón batir el récord histórico de imbatibilidad en los Mundiales con 589 minutos sin recibir un tanto.

La combinación entre un muro infranqueable atrás y la capacidad de castigar el vacío a la contra puede ser letal para los intereses lusos.

Gravedad y registros

El último gran enigma del partido se jugará en el área de España y gira en torno a la figura de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero del Al-Nassr ya ha dejado su sello en el torneo al convertir el penalti de la remontada por 2-1 ante Croacia, y su seleccionador sigue defendiendo su titularidad.

Según 'Bob' Martínez, la sola presencia de Ronaldo dentro de la zona de castigo actúa como un imán que arrastra y fija a los dos centrales rivales, un movimiento sutil que libera pasillos de entrada idóneos para que los mediocampistas que llegan desde la segunda línea saquen provecho de la distracción.

Frente a esta amenaza estática, España cuenta con recursos estadísticos muy solventes para neutralizar el peligro.

Aymeric Laporte se ha consolidado como el defensor con más intercepciones de pase de todo el campeonato, promediando un espectacular registro de 3.3 recuperaciones por partido, mientras que Pau Cubarsí aporta una fiabilidad absoluta en la circulación con un 98.3% de acierto en la entrega.

La verdadera pregunta táctica que flota en el ambiente es si Roberto Martínez tendrá la audacia de sustituir a Ronaldo si el partido se rompe y Portugal necesita un extra de movilidad y dinamismo para dañar la zaga española.

Toques al balón de Cristiano Ronaldo ante Croacia Diseño: Deportes EE

En la fase defensiva global, España se estructurará en un claro 4-4-2, adelantando a un mediocampista para acompañar a Mikel Oyarzabal en la primera línea de presión.

El objetivo de De la Fuente es ejecutar un counter-pressing inmediato tras la pérdida de la pelota; una asfixia en campo contrario que impida a Portugal activar la inmensa calidad de sus piezas individuales en zonas de peligro.

Si España emula la regularidad defensiva mostrada ante Austria y recupera el balón arriba, los sprints de sus extremos encontrarán una zaga lusa totalmente desordenada. Texas dictará sentencia entre la armonía de un sistema invicto y la indomable rebeldía del talento.