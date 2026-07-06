Bellingham sofoca el ímpetu de México en el Azteca y clasifica a Inglaterra a cuartos de final en el mejor partido del Mundial

México

Inglaterra



Un partido memorable. Una oda al fútbol. Un intercambio de golpes en su máximo esplendor y, al final, la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial tras eliminar a México, una de las anfitrionas, en el Estadio Azteca [Narración y estadísticas del partido: México 2-3 Inglaterra].

Con un ritmo de juego que suele escasear, a esta eliminatoria no le faltó nada. 90 minutos duró el duelo, aunque la actuación que brindaron mexicanos e ingleses mereció, como mínimo, 30 minutos más.

Ni el mejor guionista podía haber escrito un desarrollo del partido mejor que este. Tres goles en apenas seis minutos, dos penaltis, un jugador expulsado, acoso y derribo por un bando; capacidad de resistencia por el otro... en definitiva, un partido sublime.

Bellingham celebra con Kane el gol marcado ante México. Reuters

Se empezaron adelantando los de Thomas Tuchel por medio de un Bellingham estelar; respondió la 'Tri' por medio de Quiñones... y lo mejor de todo es que aún faltaban 45 minutos más de partido.

La segunda parte no decepcionó. Expulsado Quansah, Inglaterra se quedaba con diez con toda la segunda parte por disputar; pero un penalti transformado por Kane hubiese encarrilado el partido si no fuera porque el propio delantero inglés provocaría uno en su contra acto seguido.

Un partido soñado

No pudieron hacer otra cosa 'The Three Lions' que replegarse en los primeros compases del partido ante un inicio fulgurante del combinado que dirige el Vasco Aguirre. Sin especular se lanzaron a la portería defendida por Pickford, a quien Raúl Jiménez puso a prueba con un testarazo espectacular que sacó el portero del Everton con una intervención espectacular.

El guion de partido se desarrollaba conforme habían preparado los mexicanos, mientras que Inglaterra apenas generaba peligro sobre la portería defendida por Raúl Rengel, que veía con relativa comodidad cómo su defensa estaba secando a los Kane, Bellingham, Saka y compañía.

Nada estaba haciendo Inglaterra en el partido más allá de preocuparse porque México no marcara el primero y castigar en la segunda parte el derroche físico de su rival, pero tampoco necesitan ser protagonistas en el juego para marcar goles.

BELLINGHAM DESTROZANDO A MÉXICO EN MENOS DE DOS MINUTOS 😵🔥💥



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En una de las pocas ocasiones en las que se pudieron estirar los de Tuchel, una fugaz contra culminó con un centro medido de Saka para que un Jude Bellingham que entraba completamente solo desde el segundo palo silenciara el estadio Azteca.

Un marcador que no hacía justicia a tenor de lo que se está efectuando sobre el terreno de juego, pero que sería aún más doloroso cuando tan solo un minuto después, el inglés marcaba el segundo, su doblete.

Perdió la pelota el joven Gilberto Mora, cuya juventud -17 años- le jugó una mala pasada a manos de Bellingham, quien abrió para Kane que a su vez devolvió de nuevo a su compañero para mandar el balón al fondo de la portería.

Un mazazo. Un jarro de agua fría para una selección mexicana que había hecho méritos para ponerse por delante en el marcador y que veía como en dos minutos, un tal Jude Bellingham les despertaba del sueño.

Todo hacía indicar que el partido ya estaba encarrilado para Inglaterra, que México estaba sobre la lona y la decepción se apoderaría de la afición azteca, pero no dio tiempo. Quiñones mantenía muy vivo aún el sueño.

Centro a balón parado desde el lateral de Alvarado para que en un rechace, el máximo goleador de la 'Tri' recortara distancias y diera esperanzas a la selección mexicana.

Apenas restaban tres minutos (más el añadido) para el final de la primera parte, pero querían más los hombres del Vasco Aguirre. Atacando continuamente por la banda de Quansah, estuvo a punto de empatar el partido Raúl Jiménez.

QUIÑONES RESUCITA A MÉXICO Y MANTIENE VIVO A SU PAÍS 🇲🇽👏



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De nuevo emergió la figura de Pickford, con una intervención espectacular a mano cambiada evitó el 2-2; pero cuando no era el portero del Everton aparecía de nuevo Bellingham.

A balón parado, con todo de cara César Montes ya se relamía para marcar el segundo para México cuando en el último instante Bellingham despejaba el esférico. Cerró con mucho ímpetu México la primera parte, pero estaban por debajo en el marcador por sus errores en defensa.

Aunque era complicado de superar, el guionista de este partido había dejado lo mejor para la segunda parte. Comenzó con un disparo lejano de Bellingham que repelió el palo y acto seguido se produjo la expulsión de Quansah.

¡TE VAS A LA CALLE, QUANSAH! 🟥



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El reconvertido a lateral elevó demasiado la pierna e impactó con los tacos en Gallardo, que se quedó tendido sobre el terreno de juego. Desde la sala VAR instaron al colegiado a revisar una jugada que no ofrecía ninguna duda. Tarjeta roja.

Se quedaba con diez Inglaterra con más de 30 minutos por delante de partido, aunque no le dio tiempo a reconstruirse cuando Raúl Rengel se llevó por delante a Anthony Gordon y se señalaba la pena máxima a favor de los ingleses.

No faltó a su cita con el gol 'HurryKane', que anotó su sexto gol en este Mundial. Había adivinado el lanzamiento el portero mexicano, pero definió a la perfección el delantero del Bayern.

De un área a la otra. Kane pasó de ser héroe a verdugo. El inglés despejó un balón en el interior del área impactando primero en la pierna de Brian Gutiérrez y tras una nueva revisión del VAR, de nuevo se pitaría penalti.

Cumplió con su especialidad Raúl Jiménez y el electrónico del Estadio Ciudad de México reflejaba un espectacular 2-3 con todavía 20 minutos por disputarse y con Inglaterra jugando en inferioridad numérica.

NADA COMO UN SUPERVIVIENTE PARA SOÑAR CON SOBREVIVIR 👏👏👏



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Se volcaron los hombres del Vasco Aguirre en ataque, asediando la portería defendida por Pickford. Había renunciado a atacar Inglaterra y con sus diez jugadores sobre el terreno de juego empezaron a defender con todo en campo propio.

México murió de pie. Los del Vasco Aguirre han firmado uno de los mejores Mundiales de su historia. Inglaterra, por su parte, se cita con Noruega en los cuartos de final después de que los vikingos dieran la sorpresa ante Brasil. El espectáculo está servido.

Ficha técnica del partido:

2. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez (Álvaro Fidalgo m.79), César Montes (Edson Álvarez m.46), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora (Santiago Giménez m,61), Luis Romo (Brian Gutiérrez m.61); Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones (Guillermo Martínez m.81).

3. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly (Djed Spence m.75), Marc Guehi, Jarrell Quansah; Elliot Anderson (Dan Burn m.75), Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka (John Stones m.57), Harry Kane (Morgan Rogers m.90), Anthony Gordon.

Goles: 0-1, m.36: Jude Bellingham; 0-2, m.38: Jude Bellingham; 1-2, m.42: Julián Quiñones; 1-3, m.60: Harry Kane; 2-3, m.69: Raúl Jiménez.

Árbitro: Alireza Faghani, de Australia. Amonestó a Jorge Sánchez, Johan Vásquez; Declan Rice, Marc Guehi y Nico Oreilly. Expulsó a Jarell Quansah.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra jugado en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, ante 80.824 aficionados.