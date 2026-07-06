Bélgica impugna el partido ante EEUU por la roja retirada a Balogun: "Seguimos sin recibir una explicación de la FIFA"

El fútbol belga clama por la anulación de la tarjeta roja a Balogun, el jugador de Estados Unidos. La controvertida decisión, tomada de forma unilateral por la FIFA antes del partido de los cuartos de final entre la anfitriona del Mundial y Bélgica, ha generado un revuelo pocas veces visto.

Tanto es así que la Real Federación Belga de Fútbol ha decidido impugnar esta anulación de la tarjeta roja de Balogun. El ente federativo cargó contra la FIFA y su polémica iniciativa a través de un duro comunicado.

Bélgica confirmó que, tras enterarse de la cancelación de la roja a Balogun a través de los medios de comunicación, envió una carta a la FIFA solicitando explicaciones. FIFA, como respuesta, entendió esa comunicación como un recurso de apelación y que disponía de pocas horas para hacer efectivo ese recurso.

La Federación belga expuso además una serie de contradicciones de la FIFA con respecto a su reglamento, ya que el organismo que dirige Infantino no comunicó a los belgas decisión alguna.

Como Bélgica asegura seguir sin recibir ninguna comunicación oficial de la anulación de la tarjeta a Balogun, entiende que "no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido".

¡TARJETA ROJA PARA BALOGUN! 🟥



Estados Unidos se queda con 10 jugadores después de que el árbitro revisara esta entrada en el VAR 🫣🤯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BOWC0Nio3Y — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

Por otra parte, e independientemente de lo que suceda en el partido entre Bélgica y Estados Unidos, los belgas mostraron su preocupación por el curso de los acontecimientos y aseguró que peleará por "los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto".

Comunicado íntegro "Tras conocer a través de los medios de comunicación la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión y una explicación del procedimiento seguido, además de exponer su postura respecto a la normativa aplicable. Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba dicha comunicación como un recurso de apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de pocas horas para formalizar dicho recurso. La FIFA no facilitó información alguna". "Para que un recurso sea admisible, el propio reglamento de la FIFA establece que, en primer lugar, la decisión motivada debe haber sido comunicada al recurrente. Mientras la RBFA se limitaba a solicitar explicaciones legítimas, la propia FIFA configuró la situación como un recurso de apelación y se aseguró inmediatamente de que fuera declarado inadmisible" "Cabe aclarar que, hasta el momento, la RBFA sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación por parte de la FIFA sobre este asunto. Por consiguiente, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido. Independientemente del resultado deportivo de este encuentro, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto".

La FIFA, a través de un comunicado, indicó que "la Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta a Folarin Balogun"

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", añade el comunicado, que especifica que el presidente de la la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".

Donald Trump, por otra parte, confesó haber hablado con Infantino, el presidente de FIFA, al respecto. De ahí que esta anulación de la tarjeta roja de Balogun haya creado aún más polémica.