Mbappé tumba con un penalti a Paraguay y manda a la Francia más gris a los cuartos de final del Mundial

Los galos lograron el pase en un duelo cargado de tensión y muy falto de fútbol.

Paraguay

Francia

El partido fue terrible. Francia viviendo un atasco monumental y Paraguay defendiendo durante casi 100 minutos a capa y espada. Pero aquí lo importa ya es seguir vivo, así que los galos pueden sacar pecho de estar en los cuartos de final. [Así vivimos la victoria de Francia ante Paraguay en el Mundial]

El planteamiento ultradefensivo de los paraguayos se le atascó al equipo de Deschamps sobremanera. Incapaz de generar juego y de desbordar individualmente, Francia tuvo que agarrarse a un penalti transformado por Mbappé en la segunda mitad para deshacer el entuerto en el que se estaba metiendo.

El choque por momentos se movió entre amagos de tangana y una tensión creciente entre los jugadores que hacía presagiar una explosión mayor.

NO SE IBA A PONER NERVIOSO... 🇫🇷



Mbappé adelanta a Francia frente a Paraguay #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/esQTZlZLRp — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

Fue Doué el que cambió el partido. Su entrada fue definitiva para forzar el penalti y para darle un aire nuevo a un partido que desprendía aroma a prórroga. Quién sabe si a la segunda machada de Paraguay después de la de Alemania.

Sin brillo, alimentando dudas y volviendo a sacar sus debilidades, Francia derribó un nuevo obstáculo en su largo camino hacia el título. Espera Marruecos en cuartos de final, la reedición de las semifinales de 2022.

Mbappé celebra su gol ante Paraguay. REUTERS

Francia se atasca

El guion esperado. Francia se hizo con la posesión de manera abrumadora y Paraguay replegó tratando de mantener el resultado todo lo posible.

El plan de los paraguayos fue descarado. Defensa a ultranza. Si se tratara de un videojuego, sería la táctica ultradefensiva. Todos atrás sin la más mínima intención de pensar en el ataque, ni por asomo.

Eso pareció no inquietar a Francia en un primer momento. Tenía argumentos de sobra como para desarmar aquella muralla, calidad a raudales para las individualidades, y el mejor ataque del torneo. Pero la teoría se quedó en papel mojado.

Barcola se lleva el balón de cabeza. REUTERS

Con el paso de los minutos se vio que aquello le iba a costar a Francia. Otra vez aparecieron los fantasmas de la falta de juego en el centro del campo, de la dificultad para generar fútbol. Algo que suele evidenciarse ante rivales que se encierran.

El doble pivote formado por Koné y Rabiot no ofrecía demasiadas garantías para mover al equipo en esta tesitura. Y si a eso se suma que ninguno de los cuatro de arriba estuvo demasiado brillante, el resultado fue la friolera de un solo disparo a puerta de los galos en toda la primera parte.

Lo puso Koundé, de manera inofensiva además, en el minuto 36. Un zurdazo para cazar un balón suelto de una segunda jugada tras un córner. Preocupante.

Koundé, rodeado de rivales de Paraguay. REUTERS

Antes de eso, poco. Muy poco. Lo más emocionante fue un amago de tangana entre una multitud de futbolistas que se originó después de una falta de Cubas a Kylian Mbappé.

Paraguay era defensa y nada más. Incluso faltas a la altura de la divisoria las ponían directamente al área, como tratando de buscar un milagro que, por supuesto, nunca llegó. Un inocente disparo de Koné puso el punto final a la primera parte. Francia tenía que cambiar muchas cosas.

Doué cambia el partido

Tras el paso por los vestuarios, más de lo mismo. Paraguay tirando de la manta cada vez más para atrás y Francia con un atasco monumental como una autopista estadounidense en hora punta.

Deschamps dio un voto de confianza a los once iniciales, pero el equipo necesitaba un lavado de cara. Era palmario.

No obstante, Francia pudo desatascar el partido de la forma más rudimentaria posible, casi dándole de su propia medicina a Paraguay. Los sudamericanos se animaron con su primer córner del partido y pudieron pagarlo.

Deschamps, en el momento de cambiar a Dembélé. REUTERS

Maignan recogió el balón tras una segunda jugada, levantó la cabeza y vio el desmarque de Mbappé desde campo propio a la espalda de la defensa rojiblanca. Pero el control no fue bueno, tocó incluso con la mano, un reflejo de que Kylian también se estaba contagiando de la pesadez del partido. En el córner siguiente, Dembélé casi sorprendió con el saque en corto.

Después Koné rozó el gol del día. Un chutazo lejano con su pierna derecha iba derecho a la escuadra. Un misil teledirigido que Gill desbarató de manera extraordinaria con una parada a mano cambiada.

Pasado el cuarto de hora de esta segunda parte, Deschamps no aguantó más. Fuera Barcola, muy discreto, dentro Doué. Lo necesitaba Francia, y el resultado fue evidente.

El penalti sobre Doué en el Francia - Paraguay. REUTERS

El del PSG fue el factor que cambió el partido. Entró con aire fresco, con ganas de aportar algo diferente en forma de desborde. Y no tardó en surtir efecto.

En una de sus primeras internadas se marchó de todos aquellos que le salieron al paso. Uno, dos, tres... así hasta cinco. Pero el quinto, Diego Gómez, metió la pierna en exceso.

El árbitro uzbeko le dijo a Doué que se levantara, y la jugada siguió hasta el área contraria. Había que revisar aquello. Las imágenes revelaron que el penalti era clamoroso, fallo indigno de no haberlo visto de primeras.

Mbappé, en la celebración de su gol. REUTERS

Mbappé no se puso nervioso. No va con él eso. Transformó el penalti con calidad, desatascó el partido e igualó a Messi como máximo goleador de este Mundial. 7 dianas ya. Casi nada.

El tramo final de nuevo fue horroroso. Se perdió en el 'subfútbol' que practica Paraguay, el de ir a la gresca, el de la polémica. Constantes amagos de enfrentamientos y jugadores por los suelos.

Pese a todo Mbappé estuvo a punto de hacer el segundo en el 96', pero un doble paradón sobrenatural de Gill le denegó el premio. Paraguay murió lejos de la portería contraria, nunca tuvo la opción real de hacer un gol pero, eso sí, se marchó del Mundial como una de las selecciones más correosas a las que enfrentarse.

Paraguay 0 - 1 Francia

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete (José Canale, m.58), Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón (Gabriel Ávalos, m.71), Diego Gómez (Mauricio, m.71), Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso (Gustavo Caballero, n.61).

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki, m.84), Bradley Barcola (Désiré Doué, m.61) y Kylian Mbappé.

Gol: 0-1, m.70: Kylian Mbappé (penalti).

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Amonestó a los franceses Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise.

Incidencias: Eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 disputada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).