Lamine contra Nuno, Cristiano ante Laporte y Cubarsí: 6 duelos del España - Portugal que deciden el billete a cuartos

España y Portugal se ven las caras este lunes (21.00 hora peninsular) en Arlington con mucho más en juego que un billete a cuartos de final del Mundial.

La Selección llega imbatida, con cuatro porterías a cero y un 3-0 a Austria que fue un rodillo; Portugal, en cambio, llegó al límite para eliminar a Croacia en el descuento gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos con asistencia de Leão en el minuto 94 y un gol anulado a Gvardiol en el 103'.

Dos equipos en momentos distintos de forma que se medirán, antes que como colectivos, a través de duelos individuales que pueden torcer el resultado en cualquier dirección.

Lamine Yamal vs. Nuno Mendes

El duelo estrella del torneo. Lamine Yamal fue el MVP del España-Austria -seis tiros, cinco regates exitosos, el más activo en banda derecha- aunque sin traducir toda esa energía en gol o asistencia directa en la eliminatoria.

Lo que sí hace es invaluable: desequilibra de forma constante, obliga al rival a desdoblar y crea los espacios que otros explotan. Con la temporada que acaba de completar en el Barça -24 goles y 18 asistencias en 45 partidos oficiales- llega al partido más importante de su joven carrera con la confianza a tope.

Enfrente tiene al que muchos consideran el mejor lateral izquierdo del planeta. Nuno Mendes cerró la temporada con 7 goles y 8 asistencias en 49 partidos con el PSG y ya lleva un gol en el Mundial -de falta ante Uzbekistán-.

El gol de Lamine Yamal a Arabia Saudí Fuente: Opta

El problema es estructural: Lamine Yamal juega a pierna cambiada por la derecha española y encarará a Mendes con su zurda dominante buscando la diagonal interior.

Si el lateral luso sube con descaro a apoyar el ataque -que lo hace habitualmente-, Pedro Porro puede explotar esa espalda de manera letal. El gran interrogante es quién dicta el primer movimiento.

Cristiano vs. Laporte y Cubarsí

Cristiano Ronaldo llega al tramo decisivo del torneo con tres goles, el último un penalti que empató el partido ante Croacia antes de que Ramos cerrara la remontada.

A sus 41 años ya no arrastra a Portugal partido a partido, pero en un momento puntual -un córner bien ejecutado, un penalti, un cabezazo en el área pequeña- sigue siendo letal. Portugal juega mucho para él y, como dijo Roberto Martínez antes de empezar el torneo, el equipo se diseña en función de su presencia.

Toques al balón de Cristiano Ronaldo ante Croacia Fuente: Opta

La pareja Laporte-Cubarsí es, a estas alturas del torneo, la más sólida de todo el Mundial. España ha encajado cero goles en cuatro partidos y Unai Simón ya superó el récord histórico del italiano Walter Zenga de porterías consecutivas imbatidas en una Copa del Mundo.

Laporte es el jefe en el juego aéreo -2,6 duelos ganados por partido- y Cubarsí aporta una velocidad de lectura y una precisión en el pase que rozan lo estratosférico. Ronaldo tiene que fiarle a los balones parados y a la gestión de Nuno Mendes en ataque para generar peligro real sobre esta pareja.

Rodri vs. Neves y Vitinha

El mejor centrocampista del mundo llega al partido con un rol de capitán y metrónomo que trasciende lo estadístico: es quien regula el tempo, el que tiene la capacidad de acelerar o ahogar el juego según convenga.

Ante Austria, Rodri y Pedri sumaron 194 toques entre los dos y España completó 570 pases, más del doble que el rival. Esa diferencia en la sala de máquinas la define en gran medida él.

Portugal tiene en João Neves la réplica más interesante. El joven centrocampista del PSG salva los grises partidos del equipo desde que arrancó el torneo, pero ante Croacia tuvo su noche más complicada y no logró imponerse al centro del campo balcánico.

Vitinha, que en el PSG fue uno de los mejores mediocampistas de Europa esta temporada, está rindiendo muy por debajo de su nivel en el Mundial. Si ese Vitinha que brilla en su club no aparece, Portugal llegará tarde a todas las segundas jugadas.

Pedri vs. Bruno Fernandes

Pedri lidera a España en presiones defensivas (117 en el torneo), en balones recuperados y en sprints, y lo hace sin perder la calidad en la asociación. Ante Austria, su participación en la primera construcción del 3-0 fue quirúrgica: presión alta, recuperación y pase de apertura para Cucurella.

Bruno Fernandes, por su parte, fue el jugador más peligroso de Portugal ante Croacia en el primer tiempo -xG más alto del partido hasta ese momento- aunque acabó siendo sustituido antes del desenlace.

Los dos buscan los mismos espacios entre líneas, los dos organizan el pressing del equipo. Si Pedri está encendido, la inteligencia táctica de Fernandes no tendrá el tiempo y el espacio que necesita.

Rafael Leão vs. Pedro Porro

Si hay un nombre en la lista portuguesa que mantiene en alerta a Luis de la Fuente, ese es Leão. Ante Croacia fue la chispa que Portugal necesitaba: aceleró en la segunda parte, llegó a la línea de fondo y colocó el centro del que nació el gol de Ramos en el descuento.

Con 1,88 metros, velocidad explosiva y zurda de lujo, tiene todo lo necesario para hacerle daño a cualquier lateral del mundo en bandas abiertas. Eso sí, su debe es mejor el acierto en su toma de decisiones.

Enfrente, De la Fuente mantiene viva la duda entre Porro y Llorente, aunque ante Austria optó por el primero y el sevillano firmó uno de sus mejores partidos internacionales, marcando de cabeza el 2-0.

Porro tiene mejor perfil defensivo en el 1v1, más intensidad en el repliegue, y ha mostrado que por arriba también rinde a buen nivel. Si Leão llega en condiciones físicas óptimas -las molestias musculares de final de temporada siguen siendo una incógnita-, este flanco puede ser el más caliente del partido.

Cucurella vs. Neto y Conceição

El lateral izquierdo español fue la gran figura secundaria del 3-0 a Austria: un gol anulado dos asistencias a Oyarzabal, conexión perfecta con Pedri en la presión alta y participación en el tanto de Porro.

Cucurella no es solo un lateral defensivo; en Dallas, una de sus principales amenazas será que Portugal envíe a Pedro Neto o Francisco Conceição a explotarle por el carril derecho.

Ambos tienen velocidad y capacidad para salir en transición, pero Cucurella es de los pocos laterales del torneo que está haciendo las dos fases a nivel elite. Portugal necesitará más que el descaro de un extremo para frenar a un jugador en ese estado de forma.