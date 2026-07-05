La FIFA anula la expulsión de Balogun, el máximo goleador de Estados Unidos, tras la llamada de Trump a Infantino

Insólita e inaudita ha sido la decisión que ha tomado la FIFA de suspender el partido de sanción que debería cumplir Folarin Balogun... a instancias de Donald Trump.

Según The Athletic, el presidente de los Estados Unidos llamó a Gianni Infantino -presidente de la FIFA-, para que "revisara la suspensión del máximo goleador del equipo en el Mundial". Una expulsión que le hubiese privado de disputar los octavos de final ante Bélgica.

Esta va a ser la primera vez desde 1962 que el organismo rector del fútbol va a permitir que juegue un futbolista que no debería ser de la partida por haber visto la cartulina roja.

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"La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un periodo de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", ha comunicado la FIFA.

A través de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos se mostró muy conforme con la decisión que ha tomado el organismo presidido por Gianni Infantino: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!".

La polémica expulsión

Folarin Balogun, en la lucha por llevarse el balón con Muharemovic, se desequilibró en el contacto y propinó un fuerte pisotón involuntario sobre el tobillo del defensa bosnio. Una roja directa que generó polémica para todos... excepto para el VAR.

De acuerdo con el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo establece que, "si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado, queda automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo en la competición"-

Además, cabe destacar que durante el torneo no está permitido que ninguna selección apele las expulsiones ni sus consiguientes suspensiones.

¡TARJETA ROJA PARA BALOGUN! 🟥



Estados Unidos se queda con 10 jugadores después de que el árbitro revisara esta entrada en el VAR 🫣🤯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BOWC0Nio3Y — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

En este caso, el organismo se ha amparado en el código 27 de su código disciplinario para permitir que Balogun juegue con los norteamericanos ante Bélgica en la eliminatoria de los octavos de final.

Concretamente, la decisión tomada ha sido suspender la sanción al goleador de Estados Unidos de manera condicional. Es decir, sujeta a que Balogun no reincida y sea expulsado en otro partido dentro del plazo de un año.

La federación belga emitió una nota en la que manifiesta su total disconformidad con la decisión de FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun.