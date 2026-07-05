La FIFA anula la expulsión de Balogun, el máximo goleador de Estados Unidos, tras la llamada de Trump a Infantino
A pesar de que no está permitido apelar las expulsiones ni las consiguientes suspensiones, el organismo rector del fútbol ha tomado una decisión que deja dudas sobre la aplicación de las normas.
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Insólita e inaudita ha sido la decisión que ha tomado la FIFA de suspender el partido de sanción que debería cumplir Folarin Balogun... a instancias de Donald Trump.
Según The Athletic, el presidente de los Estados Unidos llamó a Gianni Infantino -presidente de la FIFA-, para que "revisara la suspensión del máximo goleador del equipo en el Mundial". Una expulsión que le hubiese privado de disputar los octavos de final ante Bélgica.
Esta va a ser la primera vez desde 1962 que el organismo rector del fútbol va a permitir que juegue un futbolista que no debería ser de la partida por haber visto la cartulina roja.
"La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un periodo de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", ha comunicado la FIFA.
A través de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos se mostró muy conforme con la decisión que ha tomado el organismo presidido por Gianni Infantino: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!".
La polémica expulsión
Folarin Balogun, en la lucha por llevarse el balón con Muharemovic, se desequilibró en el contacto y propinó un fuerte pisotón involuntario sobre el tobillo del defensa bosnio. Una roja directa que generó polémica para todos... excepto para el VAR.
De acuerdo con el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo establece que, "si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado, queda automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo en la competición"-
Además, cabe destacar que durante el torneo no está permitido que ninguna selección apele las expulsiones ni sus consiguientes suspensiones.
¡TARJETA ROJA PARA BALOGUN! 🟥— DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026
Estados Unidos se queda con 10 jugadores después de que el árbitro revisara esta entrada en el VAR 🫣🤯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BOWC0Nio3Y
En este caso, el organismo se ha amparado en el código 27 de su código disciplinario para permitir que Balogun juegue con los norteamericanos ante Bélgica en la eliminatoria de los octavos de final.
Concretamente, la decisión tomada ha sido suspender la sanción al goleador de Estados Unidos de manera condicional. Es decir, sujeta a que Balogun no reincida y sea expulsado en otro partido dentro del plazo de un año.
La federación belga emitió una nota en la que manifiesta su total disconformidad con la decisión de FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun.
El comunicado de Bélgica
La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) manifiesta su asombro ante la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun -quien se encontraba suspendido- para disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica. La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.
Dicha disposición establece que la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.
Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA estipula claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial de la FIFA.
Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte -tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo-, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles.