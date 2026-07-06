Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | Resultado, goleadores y estadísticas con el doblete de Haaland para eliminar a los de Vinicius

90' (0-2) ¡¡¡Qué barbaridad de Erling Haaland!!! Vaya golazo acaba de marcar el cyborg, que pone el segundo para Noruega y va a mandar a casa a Brasil en los octavos de final del Mundial.

Recibió en la frontal del área y se sacó de la manga un potente disparo raso al que nada pudo hacer Alisson Becker. Espectacular.