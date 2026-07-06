Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | Resultado, goleadores y estadísticas con el doblete de Haaland para eliminar a los de Vinicius
Dos goles de Haaland en los minutos 79 y 90 más varias paradas salvadoras de Nyland, incluido un penalti, eliminaron a Brasil (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026 y clasificaron a Noruega, que se medirá en cuartos al ganador del México-Inglaterra.
Haaland firma la mayor gesta de Noruega en los Mundiales y acaba con el sueño de la Brasil de Ancelotti y Vinicius
Brasil dice adiós al Mundial. La etapa de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha termina de la forma más amarga posible. Noruega, impulsada por una brillante segunda mitad de Schjelderup y un nuevo tanto de Haaland, selló su billete para los cuartos de final. El delantero del Manchester City, además, se mete de lleno en la lucha por la Bota de Oro.
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Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado a Brasil frente a Noruega, con la victoria de los vikingos por obra y gracia de Haaland. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | La crónica del partido
El sueño de Noruega en el Mundial sigue vivo y el de Brasil está muerto. La selección nórdica jugará por primera vez los cuartos de final gracias a un sensacional doblete de Haaland que certificó la caída de la pentacampeona.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡¡Finaaaal del partido!!!
90'+12' (1-2) ¡¡Salta la sorpresa!! Noruega elimina a Brasil en los octavos de final del Mundial y ya espera rival. Increíble el partido de Haaland, que se marcha con dos goles e igualando a Messi y Mbappé como el máximo goleador de la Copa del Mundo.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡¡¡Goooool de Neymar!!!!
90'+8' (1-2) ¡¡¡Recorta distancias en el marcador Neymar!!! Se ha encarado el brasileño con Nyland tras marcar el gol. Se quedó en el medio el portero del Sevilla, mientras que el jugador del Santos lo tiró a la izquierda del portero. ¡¡Hay partido!!
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Hay penalti a favor de la 'Canarinha'!!
90'+7' (0-2) Codazo de Leo Ostigard sobre Casemiro que se castiga con la pena máxima. No hay ninguna duda, se ha equivocado el futbolista de Noruega. Lo ejecutará Neymar, que ya está sufriendo el juego psicológico de Nyland.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | Amarilla para Neymar
90+5' (0-2) La primera tarjeta del partido la ve Neymar por una entrada sobre Odegaard fruto de la frustración. Ya no le queda tiempo a Brasil.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | Siete minutos de añadido
90'+1' (0-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque se jugarán siete minutos más. Ese es el tiempo que le queda a Brasil para intentar obrar el milagro de marcar dos goles.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡¡Goooolaaazzooooo de Haaland!!!
90' (0-2) ¡¡¡Qué barbaridad de Erling Haaland!!! Vaya golazo acaba de marcar el cyborg, que pone el segundo para Noruega y va a mandar a casa a Brasil en los octavos de final del Mundial.
Recibió en la frontal del área y se sacó de la manga un potente disparo raso al que nada pudo hacer Alisson Becker. Espectacular.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Paradón de Nyland y el balón se estrella en el travesaño!!!
86' (0-1) Está desatada Brasil en busca del gol del empate y el tiempo empieza a acabarse. Ha sacado Nyland una mano de fantasía a un disparo envenado que iba directo a la escuadra.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡¡Gooooool de Erling Haaland!!!
80' (0-1) ¡¡Se adelanta Noruega en el marcador!! Quién si no, Erling Haaland. Centro perfecto donde el noruego se impone a su marca y con un remate picado bate a Alisson. Salta la sorpresa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Ha evitado Alisson el primero!!
75' (0-0) La ha tenido Schjelderup por parte del combinado nórdico. El disparo se envenenó al colarse entre las piernas de Marquinhos, pero estuvo muy atento Alisson, que está mostrándose muy seguro en esta Copa del Mundo.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | No sube el ritmo del partido
75' (0-0) Entramos en un momento crítico del partido. Cualquier error en este momento se paga muy caro y es por ello que el ritmo de juego ha bajado. Ninguno renuncia a buscar el área rival, pero sí que llegan con más cautela.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Entra Neymar... y pausa de hidratación!!
68' (0-0) Tal y como se presagiaba ha movido el banquillo Carlo Ancelotti, que ha hecho un doble cambio: se han ido Martinelli y Danilo, entran Neymar y Danilo. Muy ofensivo va a ser Brasil ahora con Vinicius, Endrick, Danilo y el propio Neymar.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡No ha llegado Haaland!!
67' (0-0) ¡¡A punto de marcar Erling Haaland!! Centro con el interior de Ajer que no llega a rematar el cyborg por unos pocos centímetros. Empieza a llegar con mucho peligro Noruega y Ancelotti ya prepara cambios.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Vaya mano ha metido Alisson!!
65' (0-0) Buena jugada de Noruega, que buscó el primer gol del partido con un centro al segundo palo que finalmente no llegó a nada ya que salió Alisson y desbarató una ocasión que apuntaba a ser muy peligrosa.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Falla Endrick el mano a mano!!
59' (0-0) ¡¡La más clara de la segunda parte la ha tenido Endrick en sus botas!! Se plantó el brasileño mano a mano con Nyland, pero se le fue un poco largo el último control y el portero del Sevilla se le echó encima.
Intentó picarla el delantero del Real Madrid, pero el balón no encontró portería. Ocasión muy clara.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Entra Endrick!!
58' (0-0) Ha movido Ancelotti el banquillo haciendo el primer cambio: se ha ido Matheus Cunha y en su lugar ha entrado Endrick. Agita el árbol el italiano en busca del gol que abra el partido.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Ocasión para Vinicius!!
54' (0-0) Ataca la 'Canarinha' en este tramo inicial de la segunda parte. Por el costado zurdo donde se sitúa Vinicius están llevando toda la ofensiva, aunque está defendiendo muy bien por el momento la selección de Noruega, que no sufre en el partido.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | Haaland se queda solo
50' (0-0) Solbakken ha optado por retirar a Sorloth del campo junto a Nusa y ha dado entrada a dos jugadores menos ofensivos y más asociativos. Haaland se convierte en la única referencia en punta.
El delantero del Manchester City no está teniendo mucha incidencia en el juego. Solo ha aparecido en el tramo final de la primera parte en la ocasión que finalizó Odegaard.
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Brasil vs Noruega, Mundial 2026 hoy | ¡¡Coomiienzaaa la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en esta segunda parte!! Lo ha puesto en juego Brasil, mientras que Noruega empieza presionando en campo contrario.
Cabe destacar que no hay cambios en el equipo brasileño, sí lo hay en el nórdico. Se han ido Sorloth y Nusa, han entrado Oscar Bobb y Schjelderup.