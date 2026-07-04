Paraguay - Francia, Mundial 2026 hoy | Mbappé clasifica a los galos con un solitario gol de penalti
Los galos se adelantaron desde el punto de penalti conseguido gracias a un Doué que salió muy bien al campo.
Un partido con muy pocas ocasiones y con un solo gol de Mbappé desde el punto de penalti. Así ha sido la eliminatoria entre galos y paraguayos.
Los franceses pasan a los cuartos de final donde se enfrentará a Marruecos que también consiguió pasar su eliminatoria frente a Canadá.
🔴Dónde ver el Paraguay - Francia del Mundial 2026
En España, los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de la plataforma DAZN y en La Uno.
⚽Alineaciones confirmadas
Paraguay: Orlando Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Almirón, Bobadilla, Cubas, Matías; Avalos y Enciso
Francia: Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Rabiot, Kone; Barcola, Olise, Dembélé; Mbappé
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¡Hasta la próxima!
Ha sido todo un placer estar con ustedes en esta retrasmisión. Les esperamos en la siguiente aquí, en EL ESPAÑOL.
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La crónica
Os dejamos la crónica de este partido, correspondiente a los octavos de final del Mundial.
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Paraguay - Francia - Minuto 100 | Se acaba el partido
(0-1) Se acaba el partido. Se lo lleva Francia que se clasifica a los cuartos de final y se enfrentará a Marruecos.
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Paraguay - Francia - Minuto 96 | Doble parada de Gil
(0-1) Que dos paradas acaba de hacer Gil a Mbappé. La primera es una mano espectacular y la segunda es una gran muestra de reflejos. Ha mantenido con vida a Paraguay estas dos paradas.
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Paraguay - Francia - Minuto 90 | Diez minutos de añadido
(0-1) Le quedan 10 minutos a Paraguay para marcar el gol del empate. Mismo tiempo que le queda a Francia para aguantar el resultado.
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Paraguay - Francia - Minuto 90 | Para Maignan
(0-1) Lo ha intentado Galarza desde muy lejos pero para el disparo sin problemas Maignan.
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Paraguay - Francia - Minuto 88 | Para Gill
(0-1) Para Gil el disparo de Mbappé que lo intentó desde fuera del área. Empieza a notarse el cansancio en los jugadores paraguayos y aparecen más espacios.
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Paraguay - Francia - Minuto 86 | Lo intenta Junior Alonso
(0-1) Lo ha intentado Junior Alonso desde fuera del área. Cazó el balón de volea pero el disparo le salió muy desviado de la portera que defiende Maignan.
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Paraguay - Francia - Minuto 83 | Se va Dembélé
(0-1) Se marcha Dembélé del campo que no ha jugado un buen partido. Entra en su lugar Cherki que se maneja muy bien en espacios reducidos.
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Paraguay - Francia - Minuto 81 | Amarilla para Kone
(0-1) Una falta muy dura de Kone que recibe la segunda amarilla del encuentro. Las dos han ido para los galos.
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Paraguay - Francia - Minuto 76 | Se reanuda el partido
(0-1) Se reanuda el partido sin cambios. Veremos que hace Paraguay, que necesita marcar para no quedar eliminado de la Copa del Mundo.
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Paraguay - Francia - Minuto 72 | Segunda pausa de hidratación
(0-1) Segunda pausa de hidratación y se forma una tangana con Mbapopé, otra vez, en el centro de todo. No parece que vaya a ir a más pero se empieza a calentar el partido.
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Paraguay - Francia - Minuto 71 | Doble cambio de los paraguayos
(0-1) Reacción inmediata después del gol de Francia. Salen el campo Portillo y Almirón que dejan su sitio a Ávalos y Prado.
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Paraguay - Francia - Minuto 68 | Goooool de Mbappé
(0-1) Gooool de Mbappé que no perdona desde el punto de penalti. Se adelantan los galos en un momento clave del partido.
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Paraguay - Francia - Minuto 67 | Penalti a favor de los galos
(0-0) El colegiado acaba pitando penalti a favor de los galos. Mbappé será el encargado de tirarlo salvo sorpresa.
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Paraguay - Francia - Minuto 65 | Están revisando un penalti
(0-0) El VAR llama al colegiado para revisar un posible penalti a Doué. Parece bastante claro pero todo puede pasar.
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Paraguay - Francia - Minuto 63 | Lo intenta Mbappé
(0-0) Tiene pocas ideas la selección francesa y Mbappé lo ha intentado desde muy lejos en un disparo que se le ha marchado muy desviado por encima del larguero.
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Paraguay - Francia - Minuto 61 | Más cambios en el partido
(0-0) Se marcha con problemas físicos Enciso que ha hecho muchos esfuerzos físicos y entra Gustavo Caballero.
Francia también realiza un cambio, entra Doué que sustituye a Barcola que no ha realizado un gran encuentro.
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Paraguay - Francia - Minuto 59 | La que casi lía Barcola
(0-0) La primera vez que ha desbordado el extremo francés que ha conseguido entrar al área tras irse de dos rivales pero Gil se anticipa y consigue hacerse con el balón.
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Paraguay - Francia - Minuto 57 | Cambio en los paraguayos
(0-0) Se marcha Alderete con problemas físicos en la rodilla y deja su lugar a Canale. Es el mismo cambio que hicieron en el partido contra Alemania.