Paraguay - Francia, Mundial 2026 hoy | Mbappé clasifica a los galos con un solitario gol de penalti

Un partido con muy pocas ocasiones y con un solo gol de Mbappé desde el punto de penalti. Así ha sido la eliminatoria entre galos y paraguayos.

Los franceses pasan a los cuartos de final donde se enfrentará a Marruecos que también consiguió pasar su eliminatoria frente a Canadá.

🔴Dónde ver el Paraguay - Francia del Mundial 2026

En España, los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de la plataforma DAZN y en La Uno.

⚽Alineaciones confirmadas

Paraguay: Orlando Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Almirón, Bobadilla, Cubas, Matías; Avalos y Enciso

Francia: Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Rabiot, Kone; Barcola, Olise, Dembélé; Mbappé