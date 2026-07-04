Ounahi destroza a la anfitriona Canadá y manda a Marruecos a los cuartos de final del Mundial

El doblete del jugador del Girona fue definitivo para desatascar un partido gris. Brahim dio dos asistencias.

Canadá

Marruecos

Se está acostumbrando al caviar Marruecos en los Mundiales. Si en Qatar 2022 encontró su techo en las semifinales, en 2026 ya puede presumir de estar tan sólo a un paso de repetir gesta. [Así vivimos la victoria de Marruecos ante Canadá en el Mundial]

Ounahi fue el elegido en esta ocasión y Canadá la víctima perfecta. La anfitriona se despidió de 'su' torneo con impotencia ante un rival que no enamora con su juego pero que ha demostrado una efectividad impresionante para seguir superando trabas en el camino.

El doblete de Ounahi desatascó un partido gris y ratificó a Marruecos como una de las aspirantes al título. La confianza de este equipo en los últimos cuatro años no tiene parangón y no renuncia a nada por mucho que Francia asome como posible rival en cuartos de final.

OUNAHI DICE QUE ESTO SE HA ACABADO. OUNAHI DICE QUE MARRUECOS ES DE CUARTOS DE FINAL 🇲🇦



La magia la pone Brahim... la sentencia, el '8' de los Leones del Atlas 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HCqKVNeGsn — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

Canadá toma el mando

Otra vez que a Canadá, siendo anfitriona, le tocó jugar fuera de casa. Texas acogió a la selección canadiense, que volvió a lamentar tener que jugar una eliminatoria en el país vecino en lugar de ante su público.

Sin embargo, parece que el espíritu de la anfitriona lo sigue llevando dentro, porque su teórica inferioridad sobre Marruecos apenas se notó en la primera mitad. De hecho, se puede decir que los canadienses fueron mejores y que merecieron más que los africanos.

Comenzó apretando el equipo de Jesse Marsch. Saltó con personalidad al campo, encerrando a Marruecos en su mitad del terreno de juego e intimidando a Bono.

Bono parando el balón en el partido contra Canadá. Reuters

Lo primero que llegó fue un centro de Eustaquio, ídolo de los dieciseisavos de final, que obligó a Bono a estrenar los guantes. El portero del Al-Hilal iba a ser de lo mejor de su equipo en esta primera mitad.

Después, Jonathan David protagonizó el segundo intento para los anfitriones. De nuevo, respuesta de Bono para transmitir tranquilidad a los suyos.

No encontraba su sitio Marruecos en el partido. Estaba desnortada, como si no supiera qué plan seguir. A punto estuvo de aprovecharlo Canadá, esta vez con una ocasión mucho más seria.

Tangana entre los jugadores de Canadá y Marruecos. REUTERS

Oluwaseyi controló en el área, disparó raso y se encontró con una sensacional intervención del exportero del Sevilla. Seguía a flote Marruecos, a duras penas, y eso que tan sólo se habían jugado 10 minutos.

Por si todo esto fuera poco, a los africanos les surgió otra mala noticia. Nefasta, viendo cómo venía dándose el Mundial. Saibari, su máximo goleador y en un estado de forma sensacional, se tuvo que marchar lesionado.

Rahimi se lamenta de una ocasión fallada. REUTERS

La pausa de hidratación cambió el panorama a mejor para los Leones del Atlas. Parecieron centrarse y ahí apareció Rahimi para demostrar que a Marruecos no se le había olvidado atacar.

Rahimi intentó el disparo, pero en su camino se interpuso Crepeau. Un amago de tangana para cerrar la primera mitad finiquitó este primer tiempo con seis tarjetas amarillas.

Ounahi define

No tardó en alterarse el resultado después del paso por los vestuarios. A los cinco minutos, Marruecos golpeó y se sacudió de encima todo el nerviosismo que venía arrastrando desde la primera parte.

A balón parado desatascaron los africanos este partido que se estaba haciendo bola. Achraf amagó con el centro al área, sus compañeros arrastraron con el desmarque hacia el área, y en la frontal apareció libre de marca Ounahi, quizás el tipo con más calidad de esta selección.

EL SUEÑO DE MARRUECOS ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA 🇲🇦



Asiste Achraf y ejecuta Ounahi 🎯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0Xdwc2kkhr — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

El del Girona vivió la situación deseada por cualquiera. Con tiempo suficiente, armó su pierna derecha, ajustó el punto de mira y clavó el disparo raso y pegadito al poste, donde Crepeau no pudo llegar ni por asomo. Funcionó a las mil maravillas la pizarra de Mohamed Ouahbi.

El partido se abrió a raíz del gol. Ya no era tan complicado de digerir, se había convertido en algo más liviano y entretenido para disfrutar la tarde lejos del calor.

Marruecos pudo matar con el segundo. Brahim puso el balón largo, quizás demasiado largo, para la carrera de El Khannous. Este quiso devolver el centro al jugador del Real Madrid, pero la zaga canadiense se cruzó por el camino para apagar el fuego.

Brahim Díaz, con el balón. REUTERS

Canadá no encontró el camino del gol en ningún momento. Quiso encerrar a Marruecos en su área, pero sus acometidas siempre eran inofensivas. No se puede decir que los africanos sufrieran más allá de la constante presencia de su rival cerca de su portería.

Jonathan David no acertó en una falta a escasos centímetros de la frontal del área, y Buchanan después aprovechó que Bono estaba descolocado para intentar un disparo lejano que mandó a córner el guardameta.

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Ese jugador de Canadá... ya se lleva un recuerdo del Mundial 😳 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HRaClRTU4N — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

A la contra fue Marruecos quien mató. Encontró de nuevo muchos espacios, Brahim corrió a velocidad endiablada y llegó al área. Allí vio a Ounahi de nuevo desmarcado y el centrocampista hizo el resto con el doblete. Incluso Rahimi pudo hacer más sangre después con un remate al larguero.

Todo parecía muerto, pero Marruecos tenía una última bala por disparar. Esta vez sí, Brahim asistió a Rahimi, que mano a mano definió por bajo y confirmó la fiesta africana para pensar ya en los cuartos de final.

Canadá 0 - 3 Marruecos

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop (Saadane, m.86), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi (Sofyane Amrabat, m.63), Azzedine Ounahi (El Mouabet, m.85), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari (Rahimi, m.22), Bilal El Khannouss (Talbi, m.63).

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc de Fougerolles, Richie Laryea (Shaffelburgh, m.79); Tajon Buchanan (Nelson, m.86), Stephen Eustáquio, Niko Sigur (Osorio, m.86), Ali Ahmed (Promise David,m.79); Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Larin, m.63).

Goles: 1-0, m.50: Ounahi; 2-0, m.82: Ounahi; 3-0, m.98: Rahimi.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Laryea (m.38) y David (m.43) de Canadá, y a Halhal (m.23), Hakimi (m.38), Ounahi (m.45) y El Khannous (m.45+5), de Marruecos.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de 2026 disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.