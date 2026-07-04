Jürgen Klopp, en negociaciones para ser el seleccionador de Alemania: "He recargado energías de sobra, estoy listo"

Jürgen Klopp, presente en uno de los partidos de Alemania en el Mundial. Reuters

Jürgen Klopp ha dejado de hablar en condicional sobre la selección alemana.

En su intervención como analista en MagentaTV, el técnico de 59 años no solo confirmó que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ya se ha puesto en contacto con él, sino que dibujó con bastante claridad su disposición a convertirse en el relevo de Julian Nagelsmann tras la última debacle mundialista.

Klopp recordó primero el desenlace de su etapa en el Liverpool para explicar el giro en su situación personal. "Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", afirmó en MagentaTV.

El entrenador que se había autoexcluido por desgaste vuelve a ponerse en el mercado, y lo hace justo cuando la Mannschaft necesita un nuevo liderazgo.

Desde esa posición de fuerza, Klopp confirmó que la DFB ya ha movido ficha y que su nombre está sobre la mesa como principal candidato tras la renuncia de Nagelsmann.

Sin embargo, se preocupó por marcar matices: insistió en que la crisis del fútbol alemán "no es únicamente responsabilidad" del seleccionador saliente y defendió la capacidad de Nagelsmann para demostrar su valía en otros proyectos.

El mensaje es doble. Por un lado, se protege la figura del colega; por otro, lanza un aviso a la dirigencia: cambiar el entrenador no basta, hace falta una revisión profunda del modelo.

Klopp durante el Mundial de 2026. Reuters

En paralelo, Klopp introdujo el que hoy es su gran condicionante: su contrato con el conglomerado Red Bull. Subrayó que el momento en que la DFB ha decidido tantearle "no es el perfecto" porque sólo lleva 19 meses en su actual puesto y está todavía vinculado a la estructura de la empresa.

Aun así, matizó que es "mejor que nunca antes", incluso comparado con ofertas previas de Alemania y de otros países, porque ahora ha recuperado la energía que le faltaba al salir de Anfield.

En su explicación aparece la figura de Oliver Minzlaff, el responsable de Red Bull que debe autorizar cualquier salida. Klopp admitió que su empleador "debe dar luz verde" y "salir bien parado" de unas negociaciones que, de concretarse, no solo afectarían a un puesto directivo, sino a la imagen de un grupo que ha hecho del fútbol uno de sus activos estratégicos.

El técnico, sin embargo, dejó caer que el camino no parece bloqueado: "Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación (…)", apuntó, sugiriendo que Minzlaff comprende el peso simbólico que tendría su llegada al banquillo nacional.

En conjunto, las declaraciones de Klopp construyen un relato muy distinto al de sus evasivas anteriores. Ya no se limita a esquivar la pregunta, ni a esconderse detrás del respeto a Nagelsmann.

Ahora pone negro sobre blanco tres ideas: está "preparado", está en conversaciones con la DFB y su salida de Red Bull depende de un acuerdo que ve posible.

A ojos del aficionado alemán, el hombre que marcó una época en Dortmund y Liverpool se presenta como la figura llamada a liderar la reconstrucción tras el enésimo fracaso mundialista. Falta la firma, pero el discurso de Klopp ya suena a inicio de una nueva etapa.