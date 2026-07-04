Canadá - Marruecos, Mundial 2026 hoy | Los africanos avanzan a los cuartos de final tras golear a los canadienses

Marruecos consigue pasar a los cuartos de final del Mundial tras golear a los canadienses que no tuvieron la precisión necesaria en el último tercio del partido.

Ounahi con dos goles marcó la diferencia y fue el mejor del encuentro.

🔴Dónde ver el Canadá - Marruecos del Mundial 2026

En España, los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de la plataforma DAZN.

⚽Alineaciones confirmadas

Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustàquio, Ahmed; Oluwaseyi y David

Marruecos: Bono, Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi; Bouaddi, Aynaooui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari