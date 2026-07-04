Canadá - Marruecos, Mundial 2026 hoy | Los africanos avanzan a los cuartos de final tras golear a los canadienses
Marruecos domina al contragolpe y con un gran Ounahi que se marcha con un doblete.
Marruecos consigue pasar a los cuartos de final del Mundial tras golear a los canadienses que no tuvieron la precisión necesaria en el último tercio del partido.
Ounahi con dos goles marcó la diferencia y fue el mejor del encuentro.
🔴Dónde ver el Canadá - Marruecos del Mundial 2026
En España, los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de la plataforma DAZN.
⚽Alineaciones confirmadas
Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustàquio, Ahmed; Oluwaseyi y David
Marruecos: Bono, Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi; Bouaddi, Aynaooui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari
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¡Hasta la próxima!
Ha sido todo un placer estar con ustedes en esta retrasmisión. Les esperamos en la siguiente aquí, en EL ESPAÑOL.
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Canadá - Marruecos - Minuto 98 | Se acaba el partido
(0-3) Se acaba la eliminatoria y Marruecos ya está en los cuartos de final del Mundial esperando a Francia o Paraguay.
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Canadá - Marruecos - Minuto 98 | Gooool de Rahimi
(0-3) Goooool de Rahimi. Otra asistencia de Brahim cuando la defensa de Canadá estaba muy adelantada y de esta manera se acaba el sueño canadiense.
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Canadá - Marruecos - Minuto 96 | La última de los canadienses
(0-2) Tenía Eustàquio una falta peligrosa en la frontal del área pero la jugada acaba en saque de puerta y Bono celebra como si hubiese ganado.
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Canadá - Marruecos - Minuto 90 | Ocho minutos de añadido
(0-2) Le quedan ocho minutos a Canadá para dar la sorpresa. Poco tiempo pero todo puede pasar en esta Copa del Mundo.
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Canadá - Marruecos - Minuto 85 | Al larguerooo
(0-2) Al larguero Rahimi después de un gran pase de Ounahi. Ha podido ser el tercero de Marruecos que se ha quedado muy cerca de lograrlo.
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Canadá - Marruecos - Minuto 81 | Gooool de Ounahi
(0-2) Goooool de Ounahi. Doblete del 8 de Marruecos tras una contra muy buena de los africanos en la que decide Brahim muy bien.
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Canadá - Marruecos - Minuto 78 | Lo intenta Buchanan
(0-1) Lo intenta Buchanan desde muy lejos pero ha obligado a esforzarse a Bono a estirarse y despejar el balón a saque de esquina.
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Canadá - Marruecos - Minuto 77 | Se va al limbo
(0-1) La ha intentado picar Jonathan David pero el balón no baja y se marcha por arriba del larguero. Después de eso han habido dos cambios, Se ha ido Laryea y Ahmed y han entrado Promise David y Shaffelburg.
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Canadá - Marruecos - Minuto 76| Falta muy peligrosa
(0-1) Falta muy peligrosa para los canadienses en la frontal del área. Muy cerca de ser penalti pero puede ser la ocasión más clara para empatar el partido.
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Canadá - Marruecos - Minuto 73 | Se esperan cambios
(0-1) No está reaccionando la selección canadiense y se espera que haya cambios que revolucionen el partido a favor de los norteamericanos.
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Canadá - Marruecos - Minuto 70 | Se reanuda el partido
(0-1) Quedan solo 20 minutos más el tiempo de añadido para que se acabe la eliminatoria a no ser que Canadá logre empatar el partido y lo lleve a la prórroga.
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Canadá - Marruecos - Minuto 66 | Mucho riesgo para los africanos
(0-1) Se la han jugado por partida doble los africanos. Primero presionó Buchanan a Bono y luego fue Larin. Estuvieron a punto de robar el balón y quedarse solos delante de la portería.
Ahora el colegiado ha mandado a los jugadores a los banquillos para la pausa de hidratación.
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Canadá - Marruecos - Minuto 62 | Doble cambio de los africanos
(0-1) Doble cambio de los africanos que quieren dominar el centro del campo. Entran Amrabat y Talbi que sustituyen a El Khannouss y Bouaddi.
Canadá hace otro cambio, sale del campo Oluwaseyi que deja su sitio a Larin.
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Canadá - Marruecos - Minuto 59 | Piden penalti
(0-1) Está pidiendo penalti Buchanan que se queja de un empujón de Halhal. El VAR no interviene pero se la ha jugado el defensa marroquí.
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Canadá - Marruecos - Minuto 57 | Quiere el empate
(0-1) Quiere empatar el partido lo antes posible. Está atacando más pero no consigue generar peligro para Bono que de momento no ha intervenido en la segunda parte.
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Canadá - Marruecos - Minuto 53 | Se rompe el partido
(0-1) Se ha partido el encuentro después del gol de los marroquís. Hay muchos más espacios para que los jugadores puedan correr.
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Canadá - Marruecos - Minuto 49 | Gooool de Ounahi
(0-1) Goooool de Ounahi. Jugada de pizarra, saca Hakimi raso a la frontal del área y el 8 no perdona y mete el primero del partido.
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Canadá - Marruecos - Minuto 48 | La primera de los norteamericanos
(0-0) Ya han tenido la primera los canadienses después robar en campo contrario pero no consigue tirar después de un gran corte defensivo.
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Canadá - Marruecos - Minuto 46 | Empieza la segunda mitad
(0-0) Empieza la segunda parte con la selección marroquí poniendo el balón en juego. Sin cambios por parte de ningún equipo.