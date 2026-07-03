El homenaje de Portugal a Diogo Jota en el aniversario de su muerte: "Nos ilumina desde arriba. Le queríamos honrar"

El fútbol, en ocasiones, trasciende lo puramente deportivo para convertirse en un escenario de sanación colectiva y memoria. Lo vivido en el Estadio de Toronto no fue solo una clasificación agónica a la siguiente ronda; fue una catarsis emocional para toda una nación.

Portugal logró remontar y ganar 2-1 a la siempre combativa selección de Croacia, pero el verdadero protagonismo de la noche no se lo llevaron los esquemas tácticos ni la pizarra, sino el recuerdo imborrable de Diogo Jota. Y es que el encuentro, el 3 de julio, coincidió con el aniversario del fallecimiento de Diogo Jota.

Ante Croacia, con la herida todavía abierta en el seno del grupo, los futbolistas portugueses saltaron al césped con una motivación que iba mucho más allá de lo deportivo: honrar la memoria de su eterno compañero.

Portugal rompe a llorar al recordar a Diogo Jota un año después de su muerte Carlos Serrano

El desarrollo del encuentro pareció guionizado por una fuerza superior. Croacia golpeó primero en el minuto 53 con un tanto de Perišić, amenazando con arruinar la noche lusa. Sin embargo, el orgullo portugués despertó a tiempo. Cristiano igualó desde el punto de penalti en el 68 y Ramos desató la locura en el minuto 94 firmando el definitivo 2-1.

El homenaje

Al sonar el pitido final, la euforia habitual por la victoria mutó de inmediato en una profunda nostalgia. Cristiano Ronaldo, visiblemente emocionado y sin poder contener el llanto sobre el césped, miró al cielo con el dedo señalando a lo alto. Sus declaraciones posteriores en la zona mixta resumieron a la perfección el sentir de todo un vestuario que jugó con el corazón en la mano.

"Es increíble cómo son las cosas de la vida. Significa mucho para nosotros, no solo por ganar, sino por cómo lo hicimos. Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Todos sentimos su presencia con nosotros y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible. Le queríamos honrar".

El homenaje no se limitó a las declaraciones de su capitán. Una vez consumada la clasificación, toda la plantilla y el cuerpo técnico se reunieron en el centro del terreno de juego. En medio del círculo, sostuvieron con respeto la camiseta de la selección con el dorsal '21', el número que Jota defendió con orgullo.

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Diogo Jota. REUTERS

Simultáneamente, los videomarcadores del estadio proyectaron su imagen mientras el público aplaudía al unísono, uniendo los corazones de Toronto, Lisboa y Liverpool en un mismo suspiro.

El propio seleccionador nacional, Roberto Martínez, se mostró sumamente conmovido en la rueda de prensa posterior, destacando las asombrosas e inexplicables coincidencias que rodearon la victoria:

"Nos hemos clasificado para los octavos de final justo en el día del año en el que honramos a Diogo Jota. Y, además, hemos jugado contra Croacia, que fue la última selección a la que Diogo Jota le marcó su último gol con Portugal. Y un 2-1, reflejando su número 21. Así que hay muchas señales que nos llaman a creer".