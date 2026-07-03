La factura del Mundial la pagan los entrenadores: ocho ya han abandonado sus cargos entre renuncias y destituciones

El Mundial está siendo una auténtica trituradora de entrenadores. Aún no han comenzado los octavos de final y ya son siete los seleccionadores que han abandonado el cargo, bien por decisión propia o bien tras ser destituidos.

Algunos no sobrevivieron siquiera a la fase de grupos; otros presentaron su dimisión después de caer en dieciseisavos de final.

La primera víctima fue el francés de origen tunecino Sabri Lamouchi. Su destitución se anunció el 15 de junio, apenas un día después del estreno de Túnez, que encajó una contundente goleada por 5-1 frente a Suecia. Solo habían transcurrido cuatro días desde el inicio del torneo.

En una situación poco habitual, Hervé Renard asumió el cargo en plena competición. Sin embargo, el relevo no alteró el rumbo de las Águilas de Cartago, que también cayeron ante Japón (0-4) y Países Bajos (1-3), cerrando la fase de grupos como colistas del Grupo F, sin sumar un solo punto.

La cascada de salidas se intensificó tras la conclusión de la primera fase. Hong Myung-bo presentó su dimisión como seleccionador de Corea del Sur tras asumir el fracaso de un equipo incapaz de superar la liguilla.

El conjunto asiático terminó tercero del Grupo A, por detrás de México y Sudáfrica, y únicamente logró los tres puntos obtenidos en el estreno frente a la República Checa.

La decepción fue tal que incluso el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, cuestionó públicamente la gestión del combinado nacional. "Dado que se invierten importantes fondos públicos y recursos estatales incluso en la participación en la Copa Mundial, solicito al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su repetición y mejorar la situación", escribió en un mensaje.

Hong Myung-bo, exseleccionador de Corea del Sur. EFE

También puso punto final a su etapa Steve Clarke, que decidió cerrar un ciclo de siete años al frente de Escocia. El técnico confirmó que no continuaría después de que su selección terminara tercera de grupo, aunque demasiado lejos de los registros necesarios para acceder a las eliminatorias como una de las mejores terceras.

El mismo camino siguió Miroslav Koubek. El ya exseleccionador de la República Checa renunció al cargo tras una fase de grupos decepcionante, en la que su equipo no consiguió una sola victoria y apenas sumó un punto de los nueve posibles.

Uruguay figura igualmente entre las grandes decepciones del campeonato y Marcelo Bielsa ya ha anunciado que no seguirá al frente de la Celeste.

El técnico argentino asumió toda la responsabilidad por una eliminación en la fase de grupos que calificó de "imprevista" y que le deja una "frustración muy grande". La selección sudamericana también concluyó tercera en un grupo compartido con España.

Otro nombre ilustre que pone fin a su etapa es Ronald Koeman. El seleccionador de Países Bajos dejará el cargo tras la eliminación en la tanda de penaltis frente a Marruecos.

"Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento", explicó en un comunicado difundido junto a la federación neerlandesa.

Al argentino le siguió Sebastián Beccacece. Ecuador cayó por 2-0 ante la selección anfitriona en dieciseisavos de final y el contrato del técnico argentino expiró con la eliminación. Aunque reconoció que le habría gustado continuar, asumió el desenlace con resignación.

"Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido", lamentó.

Adiós Nagelsmann. ¿Hola Klopp?

El último ha sido Julian Nagelsmann. El alemán ha dimitido tras el fracaso de la 'Mannschaft' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que también señaló que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp.

"Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional", señaló la federación en un comunicado.

Nagelsmann atiende a los medios alemanes durante el Mundial. Europa Press

Nagelsmann aún había manifestado tras la derrota contra Paraguay su deseo de seguir al frente del equipo alemán, con el que tenía un contrato hasta la Eurocopa de 2028, pero la presión para que dimitiera fue demasiado grande tras la avalancha de críticas de casi todos los espectros de la sociedad al desempeño de la selección en el Mundial que concluye el próximo 19 de julio.

La federación indicó además que, "en cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp", quien, según el organismo, "ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo".