La España de Oyarzabal y los laterales: De la Fuente da en la tecla para presentar su candidatura en el Mundial

España

Austria

Y de repente, España vuelve a ser candidata a todo. Quizás siempre lo fue, pero es cierto que las dudas del debut ante Cabo Verde bajaron el suflé en buena medida.

La actuación de la Selección en los dieciseisavos de final ante Austria fue un golpe de efecto. El reencuentro del combinado nacional con las buenas sensaciones, y lo mejor es que todavía queda un buen margen de mejora.

España va carburando poco a poco. Incluso en la debilidad ha encontrado la fortaleza. La falta de extremos por las malditas lesiones le ha obligado a Luis de la Fuente a recalcular su hoja de ruta, pero es innegable que al riojano le sale todo bien. Y no es por casualidad.

Llegará más o menos lejos su equipo, pero sigue llevando firma de autor. Y ha sido capaz de generar un ecosistema que saca lo mejor de jugadores como Mikel Oyarzabal, que se está convirtiendo en una auténtica leyenda de la Selección bajo la batuta de De la Fuente.

Por si fuera poco, Lamine volvió a sonreír de verdad. Atrás quedaron los problemas físicos que tanto agobiaban, otro peso menos para el equipo de todos. España cotiza otra vez al alza y vuelve a ser el terror de todo aquel que se le pone enfrente.

Oyarzabal, por la puerta grande

Mikel Oyarzabal es una de las mejores noticias de la Selección en los últimos años. Parece que sigue jugando sin hacer ruido, que no levanta polvareda a su paso, pero la realidad dice que es una auténtica apisonadora de juego y goles.

El de la Real Sociedad está en el mejor momento de su carrera deportiva. Y con España ha encontrado un rincón perfecto para desplegar su juego más exuberante. Ahora mismo es imposible entender al combinado nacional sin la figura del eibarrés.

Se decía que España jugaba sin delantero centro, que Oyarzabal no era un '9' puro. Quizás sea verdad, pero los números desmienten esta afirmación de manera categórica.

"Esa es su grandeza. Que es una persona normal" ❤️



Las palabras de Luis de la Fuente sobre Oyarzabal, el seguro de gol de España #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/h6ppy1rgNp — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

Dos goles más ante Austria, en el primer partido realmente clave del Mundial, hablan claro de quién es el goleador de este equipo. Cuatro en total, tras su doblete frente a Arabia Saudí. El máximo artillero de España. Las mismas dianas que Dembélé o Vinicius en el Mundial donde las estrellas reclaman su sitio.

Oyarzabal acumula 17 goles y 6 asistencias en los últimos 17 encuentros. Es para invitar a los estadísticos a encontrar un jugador más determinante en el planeta a nivel de selecciones. 29 goles con España, los mismos que Fernando Hierro.

Sin extremos, pero con laterales

La gran preocupación de España desde antes de comenzar el Mundial tenía que ver con los extremos. A los dudosos estados de forma de Lamine y de Nico Williams, hubo que sumar las incógnitas de Víctor Muñoz y de Yéremy Pino.

Muchos inconvenientes para un equipo hecho para brillar por fuera, que maravilló en la pasada Eurocopa gracias a los puñales de Lamine y de Nico desde las bandas.

Sin embargo, Luis de la Fuente ha encontrado el recurso perfecto para paliar esta deuda. Los laterales se convirtieron en el partido ante Austria en el remiendo idóneo para impresionar.

Cucurella corre a saludarse con Luis de la Fuente. REUTERS

Los dos fueron clave. Cucurella por la izquierda, Pedro Porro por la derecha. Apuestas ambos, por cierto, del seleccionador, a veces contracorriente.

Cucurella le ganó la partida a Grimaldo ya en la pasada Eurocopa y ahora es indiscutible, y Pedro Porro parece haber sobrepasado a Llorente en los momentos clave.

Cucurella quizás no salga tanto en las fotos, pero su partido fue épico. En primer lugar, marcó un gol que fue dudosamente anulado por una inexistente falta previa.

Si tiene una cena de gala, llévese una cigala 🦞

Si tiene un partido y le quiere poner el gorro, cuente con el gol de Pedro Porro 🫡#DAZNMundial pic.twitter.com/nDkQ4qUJkB — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

Después se convirtió en el mejor asistente del partido. Primero encontró a Oyarzabal con un pase de la muerte perfecto para que el vasco definiera en el gol inicial. Después, participó en la jugada del tanto de Porro, y por último ofreció un pase medido de nuevo para Oyarzabal en el 3-0. Podría haber sido el MVP.

Pedro Porro volvió a aprovechar su titularidad. En una banda en la que no es sencillo brillar por la estancia de Lamine Yamal, subió cuando tenía que hacerlo y apareció en el lugar clave para hacer lo más importante del fútbol, marcar gol.

La mejoría de Lamine

El partido de Lamine Yamal fue de muchos quilates. Elegido como el más valioso por la FIFA, la buena noticia es que todavía puede hacerlo mucho mejor.

Su primera parte fue impresionante. Los problemas físicos han desaparecido, o al menos menguado considerablemente, algo que se deduce de su actitud en el campo.

Siempre que tuvo la pelota, encaró. Fue un quebradero de cabeza para Laimer, que vivió su peor día en el Mundial. Yamal hizo prácticamente lo que quiso y cuando le dio la gana.

Lamine Yamal celebra con Pedro Porro el gol del lateral. REUTERS

Pases mirando al público, caños constantes sobre sus rivales, jugadas en las que parecía hacer equilibrismo sobre la misma línea de fondo... Solo le faltó el gol. Por eso no se fue contento, porque quería ponerle la guinda.

En este Mundial en el que las estrellas están brillando desde el inicio, él también quiere su lugar. Podrá encontrarlo en el momento clave, en las eliminatorias más avanzadas. Porque tiene pinta que España está recuperando al mejor Lamine.