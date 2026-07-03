Egipto se clasifica por primera vez a los octavos de un Mundial tras eliminar a Australia en la tanda de penaltis

Los faraones sobrevivieron a la reacción australiana y certificaron su clasificación desde los once metros tras un duelo de máxima igualdad.

Australia

Egipto

Egipto necesitó llegar hasta la tanda de penaltis para derribar a una combativa Australia y sellar su clasificación para los octavos de final del Mundial. Los faraones sobrevivieron a 120 minutos de máxima igualdad antes de encontrar el premio desde los once metros. [Así vivimos la victoria de Egipto ante Australia en el Mundial]

Los africanos parecían tener el encuentro bajo control tras adelantarse en la primera mitad, pero un desafortunado gol en propia puerta de Mohamed Hany devolvió la esperanza a unos australianos que nunca dejaron de creer.

El tiempo reglamentario terminó con ocasiones clarísimas en ambas áreas. Patrick Beach sostuvo a Australia con una parada salvadora en el descuento y Harry Souttar evitó el gol de Salah cuando el delantero egipcio ya acariciaba la clasificación.

Jugadores de Egipto celebrando en la tanda de penaltis. Reuters

Ni siquiera la prórroga logró romper la igualdad. Egipto llevó el peso del juego, Australia resistió gracias al liderazgo defensivo de Souttar y ambos acabaron aceptando que el destino de la eliminatoria se resolviera en una dramática tanda de penaltis.

Egipto golpeó donde más duele

Australia salió mejor plantada sobre el césped de Dallas y avisó muy pronto. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Volpato se sacó un potente disparo desde la frontal del área que se estrelló contra el larguero.

Los egipcios supieron resistir el empuje australiano y fue creciendo con el paso de los minutos. Aunque seguían sin desplegar su mejor fútbol.

Llegó el minuto trece cuando Egipto dio el primer golpe. A balón parado, donde más fuertes son los australianos. Sacó Salah en corto para que Ashour tirara, tras una serie de rebotes el balón le llegó a Karim Hafer que puso un gran centro para que el propio Ashour rematara a placer.

Marmoush y Ashour celebrando el primero de Egipto ante Australia. Reuters

El tanto cambió por completo el guion del encuentro durante algunos minutos. Australia mantuvo la iniciativa con el balón, aunque se encontró con un rival muy sólido en defensa y dispuesto a castigar cada recuperación al contragolpe.

Marmoush tuvo ocasión de meter el segundo tres minutos después del gol pero acabó en nada gracias a una gran acción defensiva.

Tras la pausa de hidratación los australianos salieron decididos a meter el gol del empate, teniendo como principal arma ofensiva a un Volpato que fue el más desequilibrante de la primera mitad.

Volpato lamentándose en el partido contra Egipto. Reuters

Aunque las ocasiones tardaron en llegar. En el añadido ya, Volpato efectuó un disparo a fuera e Irankunda la tuvo de cabeza pero no consiguieron ver portería.

Tras esto el colegiado mandó a los dos equipos a los vestuarios tras una primera parte con muy pocas ocasiones y donde hay que destacar a un Salah que estuvo desaparecido en el encuentro.

Noventa minutos no fueron suficientes

Australia salió de los vestuarios decidida a igualar el encuentro y Egipto estuvo cerca de aprovechar los espacios que dejó a su espalda.

Nada más reanudarse el partido, Marmoush dispuso de una ocasión clarísima para ampliar la ventaja, pero no consiguió ajustar el disparo pese a la calidad del delantero.

La ocasión de Marmoush frente a Australia en el inicio de la segunda parte. Reuters

Los australianos no bajaron los brazos y respondieron de inmediato. Irankunda comenzó a aparecer con más frecuencia por la banda, mientras Volpato seguía siendo el principal generador de peligro. Los de Tony Popovic adelantaron líneas y encerraron durante varios minutos a una Egipto que apenas conseguía enlazar posesiones.

El empate terminó llegando a balón parado. En el minuto 56, Aiden O'Neill puso una falta lateral medida, donde Mohamed Hany tuvo la mala suerte de marcar en propia puerta.

El gol cambió el escenario del encuentro. Australia dio un paso atrás tras igualar la contienda y Egipto volvió a instalarse en campo rival en busca de recuperar la ventaja. Aunque el juego siguió siendo muy pobre, con muchos momentos del partido donde ningún equipo dominó con el balón.

Con el paso de los minutos ambos entrenadores empezaron a hacer cambios, en el minuto 75, Popovic realizó dos sustituciones muy llamativas. Salieron a la vez Volpato e Irankunda, los dos jugadores con las ideas más claras en el ataque de Australia.

Irankunda en el cambio durante el partido contra Australia. Reuters

Con el paso de los minutos el encuentro volvió a abrirse. Australia acumuló largas posesiones en campo contrario, buscando aprovechar su superioridad física y el juego aéreo, mientras Egipto respondía con rápidas transiciones cada vez que conseguía recuperar el balón. Ninguno de los dos quería esperar a la prórroga.

Los faraones dieron un paso al frente en el tramo final. La lesión de Karim Hafez obligó a Hossam Hassan a mover el banquillo y dio entrada a Trézéguet para ganar profundidad.

Egipto encerró durante varios minutos a Australia, aunque Circati y Souttar volvieron a imponerse dentro del área. Los últimos instantes fueron un auténtico intercambio de golpes.

Cuando el partido parecía condenado a la prórroga, Egipto dispuso de la ocasión más clara del descuento, pero Patrick Beach firmó una intervención extraordinaria para mantener con vida a los suyos.

La parada de Patrick Beach en los últimos instantes del partido contra Egipto. Reuters

Todavía quedaba una última bala para los faraones. Salah se inventó una gran acción individual en el 90+6 y encontró el espacio para sacar el disparo, pero Harry Souttar apareció con una pierna salvadora para desviar el balón cuando parecía que el tanto era inevitable.

El colegiado señaló el final del tiempo reglamentario segundos después y la eliminatoria se marchó a la prórroga tras noventa minutos de máxima igualdad.

Una prórroga igualada

La prórroga comenzó con el mismo respeto con el que terminaron los 90 minutos. Australia y Egipto evitaron asumir riesgos, conscientes de que cualquier error podía resultar definitivo en una eliminatoria tan igualada.

Egipto fue el único que logró inquietar ligeramente a su rival. Salah dispuso de la mejor ocasión tras un centro de Hassan y una dejada de Marmoush, aunque su disparo se marchó muy por encima del larguero. Hassan vio, además, la primera amarilla del encuentro tras frenar un contragolpe australiano.

La segunda parte de la prórroga mantuvo el mismo guion. Egipto monopolizó el balón y trató de encontrar espacios por dentro, pero se topó una y otra vez con una defensa australiana muy bien plantada.

Salah cogiendo el balón para sacar un córner. Reuters

Harry Souttar volvió a convertirse en el gran sostén de los australianos, bloqueando varios disparos, entre ellos dos de Salah que llevaban dirección a portería.

Australia apenas inquietó al contragolpe, aunque dispuso de una peligrosa falta en los últimos minutos que Mabil estrelló contra la barrera. Tony Popovic sorprendió en el 119 al sustituir a Patrick Beach por Mathew Ryan pensando en la tanda de penaltis, una decisión que precedió a una última ocasión australiana antes de que el colegiado decretara el final de la prórroga y enviara la eliminatoria a los once metros.

Los once metros

La tensión acumulada durante 120 minutos terminó resolviéndose desde el punto de penalti. Australia comenzó la tanda con el inesperado fallo de Harry Souttar, protagonista absoluto del encuentro hasta ese momento. El central, que había sostenido a los australianos durante buena parte del partido, envió su lanzamiento por encima del larguero y dejó la iniciativa en manos de Egipto.

Los faraones no desaprovecharon la oportunidad. Saber abrió el camino, Rabia también engañó a Mathew Ryan y Mohamed Salah asumió la máxima responsabilidad con una panenka que desató la locura entre los aficionados egipcios. Irvine y Mabil mantuvieron con vida a Australia, pero el fallo de Herrington dejó la clasificación en bandeja para Egipto.

EL FARAÓN SALAH SE APUNTA A OCTAVOS DE FINAL 🇪🇬



Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y espera a Argentina o Cabo Verde 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fyKRGfWjSD — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Abdelmaguid no tembló. El defensa transformó el lanzamiento definitivo para sellar el 2-4 en la tanda y escribir una página histórica para el fútbol egipcio. Los faraones superaron por primera vez una eliminatoria de un Mundial y sellaron su billete para los octavos de final tras una batalla de más de dos horas que terminó decidiéndose desde los once metros.

Australia 1 (2) - 1 (4) Egipto

Australia: Patrick Beach (Matthew Ryan, m.119); Alessandro Circati, Jordan Bos (Trewin, m.46), Aziz Behich, Harry Souttar; Lucas Herrington; Connor Metcalf (Mabil,m.91), Aiden O'Neill (Okor-Engstler,m.91), Jackson Irvine; Nestory Irankunda (Touré, m.74) y Cristian Volpato (Hrustic, m.74)

Egipto: Mustafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez (Trezegut,m.80); Emman Ashour, Mustafa Zico (Hassan, m.68), Hamdy Fathi (Abdelmaguid, m.68), Marawan Attia (Saber m,120); Mohamed Salah y Omar Marmoush (Abdelkarim, m.105).

Goles: 0-1, m.13: Ashour. 1-1, m.55: Mohamed Hany, en propia puerta. Penaltis: 0-0. Souttar fuera. 0-1: Saber, gol. 1-1: Irvine, gol. 1-2: Rabia, gol. 2-2: Mabil, gol. 2-3: Salah. 2-3: Herrington, larguero. 2-4: Abdelmaguid, gol.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). Amonestó a los egipcios Hassan e ibrahim.

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el Estadio: AT&T de Arlington ante 70.244 espectadores.