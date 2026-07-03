Argentina - Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | La Albiceleste logra pasar a la siguiente ronda sufriendo de más
Dos veces ha conseguido empatar el partido la selección africana hasta que el Cuti marcó el gol definitivo.
Ha tenido que ser en la prórroga, pero la selección argentina consiguió pasar a los octavos de final del Mundial ante una Cabo Verde que se va del campeonato sin perder ni un solo partido en los 90 minutos.
Mucho honor a la selección africana que ha obligado a la actual Campeona del Mundo a luchar por el partido en la prórroga.
🔴Dónde ver el Argentina - Cabo Verde del Mundial 2026
El Argentina - Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 se podrá seguir en DAZN, plataforma que emite todos los partidos del torneo en España.
⚽Alineaciones confirmadas
Argentina: Dibu; Nahuel, Romero, Lisandro, Facundo Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo, Almada; Messi y Lautaro.
Cabo Verde: Vozinha; Cabral, Diney, Lopes, Moreira; Pina; J.Cabral, Duarte, Duarte, Mendes; Da Costa.
-
¡Hasta la próxima!
Ha sido todo un placer estar con ustedes en esta retrasmisión. Espero que estén en la siguiente aquí, en EL ESPAÑOL.
-
Argentina evita en la prórroga el drama nacional ante la revelación Cabo Verde y sufre para acceder a octavos de final
Os dejamos la crónica del partido. Los 90 minutos, la prórroga y el casi drama que ah salvado el combinado argentino.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 123 | Se acaba el partido
(3-2) Lo ha intentado hasta el último momento la selección africana pero no ha conseguido marcar el gol que lleve el encuentro a los penaltis. Aún así ha caído con muchos honores la selección africana.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 120 | Tres minutos más
(3-2) Le quedan tres minutos a la eliminatoria. Y está apretando Cabo Verde que quiere marcar el empate y llevar el partido a los penaltis.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 115 | Para el Dibuuu
(3-2) Vaya falta ha tirado Cabral que ha obligado a estirarse al Dibu y hacer un auténtico paradón.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 114 | Amarilla a Montiel
(3-2) Amarilla a Montiel después de cometer una falta muy peligrosa en la frontal del área.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 111 | Gooool del Cuti
(3-2) Goooool del Cuti Romero que llega con contundencia y remata de cabeza después de un gran saque de esquina de Messi.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 108 | Lo intenta Semedo
(2-2) Lo intenta Semedo desde muy lejos pero el disparo se le marcha muy desviado. No se quiere encerrar la selección africana.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 106 | Empieza la segunda parte
(2-2) Arranca la segunda parte de la prórroga. 15 minutos por delante antes de que lleguen los penaltis.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 105+3 | Se acaba la primera parte de la prórroga
(2-2) Se acaba la primera parte de la prórroga. Dos goles en solo 15 minutos.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 105+1 | Para Vozinha
(2-2) Para Vozinha el disparo de Messi. Auténtico partidazo el que está haciendo el portero de Cabo Verde.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 103 | Gooool de Cabral
(2-2) Goooool de Sidny López Cabral. Que auténtico golazo acaba de meter el lateral de Cabo Verde. Imparable para el Dibu Martínez.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 99 | A por el partido con los cambios
(2-1) Doble cambio de Cabo Verde de carácter muy ofensivo. Se marchan del campo Kevin Pina y Deroy Duarte que dejan su sitio a Semedo y Tavares.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 96 | Lo siguen intentando los africanos
(2-1) Lo siguen intentando los africanos que no han tirado la toalla y están intentando marcar el gol del empate. Mucho corazón de Cabo Verde.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 92 | Gooool de Lisandro
(2-1) Gooool de Lisandro Martínez. Tras un saque de esquina, llegó el balón al defensa en el segundo palo y no perdona. Se está reclamando fuera de juego, ya lo está revisando el VAR que da el gol finalmente.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 91 | Empieza la prórroga
(1-1) Empieza la prórroga. Pone el balón en juego Cabo Verde que está haciendo historia en este Mundial.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 98 | ¡A la prórroga!
(1-1) Nos marchamos a la prórroga. Cabo Verde ha conseguido llevar a la actual Campeona del Mundo a la prórroga. Un hecho insólito que estamos viviendo aquí, en EL ESPAÑOL.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 95 | Lo para Vozinha
(1-1) La ha parado Vozinha después de un toque de uno de sus compañeros tocase el balón y complicase aún más la parada.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 93 | Falta peligrosa para Messi
(1-1) Esta sí, este es el lado de Messi y no hay ninguna duda de que la va a tirar él. Puede ser la ocasión más clara antes de que se acabe el tiempo reglamentario.
-
Argentina - Cabo Verde - Minuto 90 | Ocho minutos más
(1-1) Le quedan ocho minutos al partido. Tiempo más que suficiente para que pueda haber otro gol.
Lo ha intentado Paredes desde lejos y ha parado Vozinha sin problema.