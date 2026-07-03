Argentina - Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | La Albiceleste logra pasar a la siguiente ronda sufriendo de más

Ha tenido que ser en la prórroga, pero la selección argentina consiguió pasar a los octavos de final del Mundial ante una Cabo Verde que se va del campeonato sin perder ni un solo partido en los 90 minutos.

Mucho honor a la selección africana que ha obligado a la actual Campeona del Mundo a luchar por el partido en la prórroga.

🔴 Dónde ver el Argentina - Cabo Verde del Mundial 2026

El Argentina - Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 se podrá seguir en DAZN, plataforma que emite todos los partidos del torneo en España.

⚽Alineaciones confirmadas

Argentina: Dibu; Nahuel, Romero, Lisandro, Facundo Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo, Almada; Messi y Lautaro.

Cabo Verde: Vozinha; Cabral, Diney, Lopes, Moreira; Pina; J.Cabral, Duarte, Duarte, Mendes; Da Costa.