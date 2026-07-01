Olise pone el espectáculo y Mbappé los goles: Francia deja en el camino a Suecia y se cuela en octavos de final

Un doblete del jugador del Real Madrid y un tanto de Barcola metieron a los galos en la siguiente ronda, donde les espera Paraguay.

Francia

Suecia

Esta candidata no falla. Es más, incrementa su grado de favoritismo a medida que pasan los partidos. Francia desarmó a Suecia y firmó la primera victoria holgada en los dieciseisavos de final de este Mundial. [Así vivimos la victoria de Francia ante Suecia en los dieciseisavos del Mundial]

Enfrentarse a una delantera en la que están Mbappé y Olise es un auténtico terror. Una locura. Si a eso se le suman Dembélé, Barcola o Doue las cuentas salen claras, ahí está el mejor ataque de la Copa del Mundo.

Esta vez Mbappé puso los goles y Olise montó el show. El del Real Madrid, con un doblete, ya suma 6 goles en esta edición, 18 en total, tan sólo uno menos que Messi. El del Bayern ofreció una exhibición y a punto estuvo de anotar el gol del torneo.

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Y va para Didier Deschamps, que hace unos días perdió a su madre ❤️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/paCoK98Fvk — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Ahora el equipo de Deschamps tiene un camino limpio, al menos en teoría, hasta los cuartos de final. Paraguay, su próximo rival, le limpió a Alemania y le hizo un favor de escándalo.

Francia asusta. El único 'pero' está en la creatividad de su centro del campo, pero el arsenal de arriba lo suple todo. Plenos de confianza, los galos asustan al resto del mundo.

Mbappé, felicitado por Olise y Upamecano. REUTERS

Mbappé, en el momento justo

Se quedó corto el resultado de la primera parte viendo los méritos que hizo Francia antes del descanso. Sólo fructificó un chispazo de Kylian Mbappé, el de siempre, y con el tiempo casi cumplido, pero lo más normal era que la diferencia hubiera sido mucho mayor.

Y eso que el primer disparo a puerta lo puso Suecia. Isak le pegó desde la frontal de manera inofensiva, un chut sin peligro directo a las manos de Maignan. Una declaración de intenciones, en cualquier caso.

Y es que Graham Potter, el seleccionador sueco, sorprendió. Abandonó su defensa de cinco para jugar 'sólo' con cuatro atrás, y eso desubicó en el inicio a Francia, que esperaba otro planteamiento.

Mbappé, en el partido ante Suecia. REUTERS

Los de Deschamps, ya en el banquillo tras despedir a su madre, se hicieron con la posesión. Fue incontestable aquello, pero por mucho que sobara el balón Francia no encontraba el hueco.

Suecia replegó en campo propio y apenas dejó espacio para que los cuatro magos franceses de arriba frotaran la chistera. De hecho, tuvieron que recurrir a dos tiros lejanos, uno de Digne, titular esta vez, y otro de Mbappé, viendo que era imposible penetrar.

Suecia había formado un buen entramado, pero aun así era imposible no conceder nada. Barcola avisó con una buena conducción partiendo casi desde el centro del campo, plantándose en el área y mandándola arriba con la zurda.

Mbappé celebra su primer gol ante Suecia. REUTERS

Un error propio estuvo a punto de condenar a los suecos. Un fallo grosero en la salida del balón con el equipo abierto propició la asistencia de Olise y el gol de Mbappé en el mano a mano, pero el del Real Madrid estaba medio cuerpo adelantado. Fuera de juego y gol anulado.

Francia se perdía por momentos en su propia pereza. Una circulación lenta de balón, un centro del campo formado por Tchouaméni y Rabiot al que le faltaba fútbol, y casi todos los balones al pie. Debían pisar el acelerador.

Tras la pausa de hidratación todo fue diferente. Para que luego digan que este tiempo muerto no influye. Deschamps tocó las teclas, ajustó al equipo y todo funcionó mejor.

Mbappé, en su gol anulado ante Suecia. REUTERS

Olise fue el gran culpable de ello. El del Bayern agitó el avispero de una manera espectacular. Primero puso un centro cerrado que a punto estuvo de envenenarse, y después Rabiot a la media vuelta exigió a Widell.

Lo empezaba a rondar Francia. Más aún cuando un centro de Koundé al segundo palo encontró el remate de Mbappé, libre de marca y a placer, que estrelló contra la madera. No se lo podía creer nadie.

Después, Olise pudo marcar el gol del Mundial. Hacia él, que estaba en la frontal del área, fue un balón rechazado y bombeado. ¿Su idea? La de frotar la lámpara, pedir una chilena espectacular, y ejecutarla. La única pega fue que se estrelló en el palo, pero la acción fue de escándalo. En caso de gol podría haber trascendido.

Mbappé se abraza con Deschamps. REUTERS

Suecia estaba contra las cuerdas, pero tenía la orilla al alcance. Se ahogó a punto de llegar al descanso. El culpable, Kylian Mbappé, el que persigue el récord de Messi.

El córner lo sacó Francia en corto, Dembélé conectó con Mbappé, el del Real Madrid se metió dentro del área y dribló. Armó su pierna derecha y la coló. Para dentro, golazo y partido desatascado en el momento justo.

Barcola, para matar

Había amagado Francia con dar un paso atrás tras el gol, pero borró esas intenciones tras el paso por el descanso.

En ello influyó la cara de Suecia. Los nórdicos dejaron su identidad en el vestuario, no quedó ni rastro del equipo que planteó problemas durante los primeros minutos de partido.

Francia volvió a sentirse a gusto inmediatamente. Fruto de ello llegó el segundo gol, el que terminó de desarbolar a una Suecia que estaba ya tocada de muerte.

Está el fútbol. Y luego lo que juega Olise. Que es otra cosa 🔥



Asistiendo de caño a Barcola. Y van cuatro en este Mundial 🤯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jl0DwOqJZG — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Tchouaméni robó en campo propio, avanzó metros y conectó con Olise. El del Bayern, jugando sobrado, le dijo a Barcola: "Haz el resto". El del PSG recogió el guante y definió desde dentro del área.

Francia ya estaba en el patio de su casa. Suecia perdió cualquier fiabilidad atrás y empezó a dejar huecos atrás. A la contra, los de Deschamps iban a matar.

Olise la tuvo tras la asistencia de Mbappé, pero aunque estaba ofreciendo un auténtico show, no era su día de cara a portería. Sí para asistir.

SU 18º GOL EN UN MUNDIAL. EL QUE LE PONE A SOLO UNO DE MESSI.



Kylian Mbappé. Un ser insaciable 🔥🔥🔥🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cGOhmfc5Qt — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

El del Bayern volvió a conectar con Mbappé, de largo su mejor socio. El del Real Madrid se metió en el área, buscó el palo largo e hizo el tercero. Un escándalo de unión. Un escándalo de cifra, 18 goles en los Mundiales y 6 en esta edición.

Pudieron ser más, con un poco más de acierto los de Deschamps podrían haber firmado una buena goleada. Pero el trabajo ya estaba hecho. Paraguay será el rival en octavos de final, y Francia mira mucho más allá.

Francia 3 - 0 Suecia

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne (Theo Hernández, m.78), Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé (Malo Gusto, m.75); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, m.85); Ousmane Dembélé (Désiré Doué, m.75) , Bradley Barcola y Kylian Mbappé (Mateta, m.85).

Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson (Daniel Svensson, m.82) ; Eliot Stroud (Taha Ali, m.65), Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, m.65), Yasin Ayari (Benjamin Nygren,m.82); Anthony Elanga, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, m.89) y Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.45: Mbappé. 2-0, m.53: Barcola. 3-0, m.74 Mbappé.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Sin amonestados.

Incidencias: partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores. Aforo completo, según la FIFA.