Yan Diomande, la tragedia como motor de vida: el hallazgo del Leganés al que seduce Luis Enrique y brilla en el Mundial

Costa de Marfil

Noruega

"Querida Roxane, ¿te acuerdas de cuando vivíamos 25 personas en una misma casa? ¿Recuerdas como fingía que estaba dormido para luego irme a ver la tele pasada la medianoche? Ponía el volumen muy bajo, apenas dos rayitas. Veía el fútbol a oscuras y soñaba. Eso fue cuando tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, me he quedado vacío".

Son las palabras que Yan Diomande le dedicó a su hermana pequeña fallecida en 2025 con tan solo 15 años. En una carta publicada en The Players Tribune, el costamarfileño le brindó un homenaje a la persona que siempre confió en él y le dio fuerza durante su carrera deportiva.

"Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viviendo. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. Todo lo que hago en una cancha de fútbol, es por ti. Es el lugar donde me siento tranquilo, y puedo hablarte. Cada vez que anote, me aseguraré de que todos conozcan tu nombre. Me aseguraré de que no te olviden".

KESPVID260629_1003744304234

El extremo costamarfileño está siendo la sensación del Mundial. El líder de una selección africana que se ha metido en dieciseisavos de final del Mundial por primera en su historia. A la cuarta fue la vencida.

Sus cifras lo sitúan entre los mejores especialistas en el uno contra uno. Es ya el tercer futbolista que más regates ha intentado en el campeonato, con 20, solo por detrás de Enciso (23) y Vinicius (22).

Además, ha completado con éxito la mitad de ellos, un 50 % de efectividad que lo convierte en el segundo jugador más preciso del Mundial en esta faceta. Un rendimiento que también lo coloca entre los principales aspirantes al premio al mejor jugador joven del Mundial.

Aprovechando el escaparate mundial (nunca mejor dicho) que brinda este torneo, el de Abiyán no está pasando ni mucho menos desapercibido entre los grandes clubes de Europa. El Liverpool ha llamado a la puerta del Leipzig poniendo 100 millones sobre la mesa. Oferta rechazada.

La llamada de Luis Enrique

También lo ha hecho el PSG, quien parece que se llevará el gato al agua. Yan Diomande está a un paso de convertirse en el primer fichaje que tendrá Luis Enrique de cara a la próxima temporada.

El asturiano, con una llamada que se produjo este lunes, ha sido clave para que el jugador le haya dado el "sí quiero" al campeón de Europa. Le explicó el proyecto y le convenció de cómo podía convertirse en una figura importante.

Y es que su explosividad y potencia en el uno contra uno, además de su mordiente ofensiva, han sido determinantes para que el conjunto parisino realice una apuesta importante para asegurar su fichaje.

Diomande, presionado por Sané y Kimmich. Reuters

Ante Ecuador, Hincapié sufrió con sus acometidas. Kimmich, con Alemania, lo sufrió en la segunda jornada y frente a Curazao fue el autor del pase de gol con el que Pépé hizo el 0-1.

Unas cualidades que ya destacó hace unos días Borja Jiménez, quien le tuvo durante la temporada 24-25 en el Leganés: "Es muy comparable en muchas situaciones a Lamine porque es de esa clase de jugadores que tienen la capacidad de atraer 2-3 jugadores".

"Siempre estaba buscando salir el último al entrenamiento. Le hicimos mucho trabajo individual porque nos lo demandaba. Él quería aprender muchas cosas tácticas. Él mostró un interés muy grande en coger la oportunidad que le había llegado y no soltarla", afirmó el entrenador.

"Sus características de desborde, de eliminar rivales en el uno contra uno. Para mí la conducción con las dos piernas la hacen muy poquitos jugadores y el primer día había muchas dudas por si era zurdo o diestro. Eso es algo que es muy difícil de encontrar y a él le permite jugar en las dos bandas. Y tiene mucho margen de mejora todavía", recordó la semana pasada en DAZN.

Un diamante en bruto

El Leganés se desprendió del costamarfileño por 20 millones de euros. Diomande hizo las maletas a Alemania para fichar por el Leipzig y tan solo ha necesitado una temporada para llamar a la puerta de los grandes clubes de Europa.

13 goles y 10 asistencias en 36 partidos entre todas las competiciones. El extremo se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol europeo

"Lo vendimos por 20 millones y yo avisé de que valdría el doble o el triple al año siguiente", aseveró Borja Jiménez en el podcast de Offsiders que se emitió el 26 de enero de este año.

El conjunto pepinero sacará tajada del fichaje de Yan Diomande por el PSG. El Lega conserva el 10% de las plusvalías que genere su salida del Leipzig. Los alemanes quieren negociar a partir de los 120 kilos, lo que supondría un incremento de 10 millones en las arcas del equipo madrileño.

Los Elefantes Blancos se enfrentarán a Noruega en los dieciseisavos de final. El duelo Erling Haaland - Yan Diomande está servido. Si los africanos superan la eliminatoria, su siguiente rival será Brasil, un camino que convertiría a Diomande en uno de los grandes focos de atención.