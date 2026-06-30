Los otros récords del Mundial: se vende el triple de cerveza que de agua y tantos perritos que harían una fila de 45 km

La fase de grupos del Mundial 2026 ya forma parte de la historia. La primera edición con 48 selecciones ha superado todas las expectativas y ha dejado cifras muy llamativas tanto dentro como fuera del campo.

La FIFA ha hecho balance de los primeros 72 encuentros y los datos reflejan el enorme impacto de la competición. La asistencia, la respuesta del público y el alcance del evento han pulverizado varios registros, consolidando el éxito de un campeonato que ya mira hacia las eliminatorias.

Y es que el hecho de que haya más equipos ha provocado que más aficionados puedan disfrutar de su selección, en concreto 4.644.549 asistentes en toda la fase de grupos, una media de 64.508 por partido.

La realidad es que pese a los precios elevados de las entradas y el coste de los viajes, se han podido ver estadios llenos que han creado un gran ambiente.

Aficionados en directo

Más de 4 millones de aficionados han disfrutado de su selección en directo, un gran dato que ha superado el récord histórico de asistencia en al fase de grupos.

Hasta la fecha, la FIFA ha registrado en ocho ocasiones una asistencia de más de 80.000 personas en un solo partido. Que es el número de personas que se necesitan para llenar el Santiago Bernabéu.

Aficionados españoles animando con banderas de España. Reuters

Los encuentros que más se solicitaron fueron el Portugal - Colombia y el México - Corea del Sur. Dos encuentros muy llamativos pero muy diferentes entre si, algo típico en los Mundiales.

Países que más entradas vendieron Estados Unidos Canadá México Inglaterra Alemania Colombia Brasil Argentina Australia Francia

Además, la FIFA organizó diferentes festivales en los tres países anfitriones donde más de 5,5 millones de aficionados se dieron cita los cuales consumieron casi 2 millones de unidades de refresco y agua.

Cuando se jugó el encuentro entre Escocia y Brasil, el festival de Kansas atrajo a multitud de personas que consumieron en total 32.000 cervezas.

En las redes sociales

El álbum de música oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha sumado 374 millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming digital.

En concreto ha triunfado de manera especial la canción del Mundial protagonizada por Shakira, 'Dai Dai'. Que ocupa el primer puesto en la lista global de los 100 mejores vídeos musicales de YouTube.

Shakira en la inauguración del Mundial. Europa Press

Además, la campaña 'No al racismo' publicada por la FIFA ha recibido más de 180 millones de visualizaciones en las redes sociales. Uno de los mensajes sociales que ha querido difundir la organización en este torneo.

Al igual que el proyecto 'Be Active' que logró que 1.150 niños participasen en jornadas de entrenamientos donde acudieron diferentes futbolistas.

Des souvenirs pour la vie, partagés avec nos Bleus, pour ces jeunes enfants américains 🙌💙 pic.twitter.com/EqFVtQlECS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2026

Unas campañas solidarias que buscan trasmitir un mensaje positivo que pueda ayudar a las personas.

Espectadores en televisión

Además de los aficionados en directo, hubo multitud de personas que pudieron ver a su país a través de la televisión.

De hecho, muchos países han registrado grandes cifras en las retrasmisiones, como es el caso de Canadá, que tuvo una audiencia de 5,3 millones en la primera victoria del equipo en el Mundial.

Aficionados de Jordania viendo el partido contra Argentina en una pantalla. Reuters

El partido entre Brasil y Marruecos supuso un nuevo récord, 10 millones de espectadores siguieron el encuentro a través de Fox.

Comida, bebida y ropa

El consumo en los estadios también dejó cifras llamativas. Durante la fase de grupos se vendieron más de 2,8 millones de cervezas, cerca de un millón de botellas de agua y 300.000 perritos calientes, una cantidad que, colocados en fila, cubriría aproximadamente 45 kilómetros.

Las preferencias gastronómicas variaron según el país anfitrión: en Canadá triunfaron la cerveza y las patatas fritas; en Estados Unidos, los perritos calientes; y en México, la pizza y las patatas fritas fueron los productos más demandados por los aficionados.

Además, Adidas registró unas ventas relacionadas con productos del Mundial superior a los 1.13 mil millones de dólares. Siendo la camiseta de México la más venida durante la fase de grupos.

La plantilla FIFA

En total hay 40.050 voluntarios, procedentes de 162 países que ayudan a que todo funcione correctamente. Por ejemplo, hay 70 personas por bandera cuando se realiza la ceremonia de himnos.

Durante la fase de grupos se puso en marcha 645 sitios oficiales del torneo, donde se incluían aeropuertos, hoteles o instalaciones deportivas. Se realizaron 5.020 traslados en total.

Voluntarios colocando la bandera de España en el partido contra Uruguay. Reuters

En estos viajes se incluyen 1.899 desplazamientos escoltados en autobús de equipo y 1.696 de furgonetas de equipación.

Los medios de comunicación

Más de 5.230 periodistas y profesionales de la comunicación de todo el mundo estuvieron acreditados para seguir la fase de grupos del Mundial 2026, con una media de 445 representantes por encuentro.

Además, la FIFA organizó 218 ruedas de prensa oficiales durante los primeros 72 partidos del torneo, reflejando el enorme interés informativo que ha despertado esta histórica edición de la Copa del Mundo.