Haaland dirige el barco de Noruega en el Mundial y se cita con Brasil en octavos de final

El delantero del City rescató a su equipo en el minuto 86 con un tanto definitivo, el quinto en lo que va de competición.

Costa de Marfil

Noruega

Es el Mundial de las estrellas. El de los grandes rostros. Nadie sabía a ciencia cierta cuánto valía Erling Haaland antes de este Mundial, pero de aquí saldrá con una tasación disparada. [Así vivimos la victoria de Noruega ante Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial]

El delantero del Manchester City volvió a coger el mando y a demostrar quién manda en Noruega. En un partido que volvía a atufar a prórroga, apareció a falta de cuatro minutos para el final para decantar el choque y firmar el pase a los octavos de final.

No es casualidad. Suma ya cinco dianas y no quiere parar aquí la cuenta. En octavos de final se va a citar con Brasil en una eliminatoria que ya le hace la boca agua a los aficionados al fútbol. Será un gran día, y ha quedado demostrado que a Haaland y a los suyos ya no les asusta absolutamente nada.

No estaba siendo su mejor partido



No le llegaban demasiados balones



Y LE DA IGUAL 🤖



Haaland marca su gol nº 6⃣0⃣ con Noruega #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rjdbSYMQTS — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Costa de Marfil incomoda

Recaía el favoritismo sobre Noruega. No sólo por Haaland, también por el rastro que venía dejando el equipo nórdico en la fase de grupos. Incluso el día de la derrota contra Francia compitieron con la unidad B.

Entró con el pie derecho al encuentro el conjunto vikingo. Un remate del gran protagonista, de Haaland, tras un centro desde el costado derecho, puso con las orejas tiesas a Costa de Marfil.

Venía con menos argumentos el equipo africano, pero en ningún momento le perdió la cara al partido. No sólo eso, sino que por momento se hizo dueño del encuentro.

Un lance del partido entre Costa de Marfil y Noruega. REUTERS

Poco a poco el dominio nórdico se fue esfumando, Haaland desapareciendo y Odegaard naufragando. Costa de Marfil ya no es sólo ese equipo con músculo y que basa todo en lo físico, tiene jugadores que saben jugar al fútbol a base de calidad.

Con los laterales incluso pisando área contraria, Konan estuvo a punto de hacer el primero para los elefantes. Se internó en el área, recortó y le pegó al lateral de la red. Estaban afinando la puntería.

Insistían los africanos, que iban ganando en confianza con el paso de los minutos. Diomandé sirvió desde la zurda, Pépé llegó en el segundo palo pero, en lugar de cabecear hacia la portería, quiso buscar a otro compañero en el punto de penalti. Allí no había nadie y la oportunidad se marchó al limbo.

Haaland da instrucciones con Noruega. REUTERS

Eran los mejores minutos de Costa de Marfil en el partido, pero el Mundial no tiene piedad con nadie. Sorloth avisó de que Noruega no se había marchado del partido con una conexión con Haaland, pero el remate del ziborg fue forzado y detuvo Fofana sin problemas.

A la siguiente, Costa de Marfil no se salvó. Nusa recibió en el costado izquierdo, entró en el área y empezó a buscar el hueco. Se habilitó el disparo con su pierna derecha y buscó el palo largo. Encontró la escuadra. Imparable para Fofana. Un auténtico golazo cuando peor estaba Noruega.

😵 ANTONIOOOOOO 🇳🇴



NUSA HA METIDO EL GOL QUE TODOS SOÑAMOS CON MARCAR#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/df453n4iFg — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Restaban apenas cinco minutos para el descanso pero los nórdicos pudieron encontrar el segundo si Haaland no se hubiera topado con Sangaré, si bien es cierto que Agbadou la tuvo también para Costa de Marfil.

Haaland, en el momento clave

Lejos de venirse abajo, Costa de Marfil encontró su fútbol para buscar el empate. No fue el día más brillante de Noruega, y en ello tuvo mucho que ver el desempeño de la selección dirigida por Emerse Fae.

Doue lo intentó con un disparo desde fuera del área, pero su lanzamiento se enmarañó entre las numerosas piernas noruegas que había dentro del área. La acción siguió, el rebote quedó vivo y lo cazó Pépé para exigir al máximo a Nyland. Salvador el portero del Sevilla en más de una ocasión.

A falta de un cuarto de hora para el final, Costa de Marfil encontró el premio. Merecido, seguramente, porque llevaba mucho tiempo haciendo méritos para ello.

QUE SÍ. QUE AMAD DIALLO ES JUGADOR DE GRANDES NOCHES 🇨🇮



¿Golazo de Noruega? Costa de Marfil lo empata con otro 😋#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0aJ21z96V7 — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Diallo, que había entrado en la segunda parte, tiró la pared con Pépé, se plantó en el área, hizo un par de recortes y definió con la zurda. Un golazo, con todas las letras. El que daba alas a los elefantes y el que seguramente hacía justicia a lo que se estaba viendo.

Noruega reaccionó. Sobre todo cuando Lisaker remató y Diallo, otra vez providencial, sacó sobre la misma línea de gol.

Haaland no estaba teniendo su mejor día, pero lo iba a enmendar. Bobb le metió un pase maravilloso a Berg ganándole la espalda a la defensa. Replegó bien Costa de Marfil, pero mejor iba a ser el pase del noruego, el pase de la muerte.

Haaland y sus compañeros hacen su habitual celebración. REUTERS

Haaland apareció donde tenía que estar, en la posición de '9', donde aparecen los killers. Remató mal, inesperadamente mal, con su pie izquierdo, pero estaba tan cerca del área que el gol era ya inevitable por mucho que se estirara Fofana.

Todavía gastó el último cartucho Costa de Marfil. Una falta lejana de Diallo se convirtió en un paradón tremendo de Nyland cuando el balón buscaba la escuadra. La acción definitiva para que Noruega celebrara su histórico pase a octavos de final. Ahora Brasil espera.

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Touré, m.91); Chirst Oulai (Amad Diallo, m.60), Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Ange-Yoan Bonny (Wahi, m.60), Nicolas Pépé (Diakité, m.87), Yan Diomandé (Guessan, m.91)

Noruega: Orland Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe, Marcus Pedersen (Aursnes, m.83), Patrick Berg; Sander Berge Martin Odegaard; Alexander Sorloth (Bobb, m.72), Erling Haaland, Antonio Nusa (Schjelderup, m.72)..

Goles: 0-1, m.39: Nusa. 1-1, m.75: Amad Diallo. 2-1, M.86: Haaland.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Amonestó al marfileño Nusa,

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 69.665 espectadores