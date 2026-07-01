Francia - Suecia, Mundial 2026 hoy: resultado y goles en el partido de dieciseisavos, en directo (3-0)
Francia y Suecia se enfrentan este martes en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 con un puesto en los octavos en juego.
La tormenta perfecta de Francia: Mbappé, Dembélé y Olise frente al espejo de la Brasil de 2002
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Francia - Suecia - Minuto 88 | Barcola, en fuera de juego
Bradley Barcola había vuelto a aparecer en posición de ataque tras un desmarque peligroso, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego señalado por el asistente y confirmado por el árbitro.
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Francia - Suecia - Minuto 85 | Ovación para Mbappé y más cambios de Deschamps
Francia agota prácticamente sus cambios con dos nuevas sustituciones. Rayan Cherki entra en lugar de Michael Olise, muy activo durante todo el encuentro, mientras que Jean-Philippe Mateta sustituye a Kylian Mbappé.
El MetLife Stadium despide con una gran ovación a Mbappé, autor de un doblete y ya con seis goles en este Mundial. Deschamps le da descanso con el partido completamente sentenciado y pensando ya en los cuartos de final.
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Francia - Suecia - Minuto 82 | Más cambios en Suecia
Suecia vuelve a mover el banquillo en busca de una reacción en este tramo final. Yasin Ayari deja su sitio a Benjamin Nygren, mientras que Daniel Svensson es reemplazado por Mattias Svanberg.
Graham Potter agita el equipo para intentar dar algo más de energía y presencia ofensiva, aunque el partido sigue completamente controlado por Francia, que no afloja pese a la ventaja clara en el marcador.
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Francia - Suecia - Minuto 82 | ¡Zetterström vuelve a evitar el gol!
Bradley Barcola se abrió paso con una acción de pura habilidad dentro del área, superando rivales en conducción antes de finalizar con un disparo raso al palo izquierdo, pero una vez más apareció el guardameta sueco con una intervención soberbia.
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Francia - Suecia - Minuto 81 | ¡Otra gran parada del portero sueco!
Désiré Doué dejó una acción de enorme calidad en la frontal, finalizando con un disparo ajustado a la esquina inferior derecha, pero de nuevo apareció el guardameta sueco con una intervención espectacular para evitar el cuarto de Francia.
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Francia - Suecia - Minuto 78 | Cambio en el lateral izquierdo
Lucas Digne deja el terreno de juego y entra Theo Hernández, en una nueva modificación de Francia para mantener la intensidad por banda.
Con el partido totalmente controlado y el 3-0 en el marcador tras el doblete de Kylian Mbappé, el conjunto francés sigue refrescando piezas sin perder dominio ni ritmo en esta recta final.
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Francia - Suecia - Minuto 76 | Doble cambio en Francia
Francia mueve el banquillo con tranquilidad en un partido completamente encarrilado. Ousmane Dembélé deja su sitio a Désiré Doué, buscando frescura y desborde en el tramo final.
Además, Jules Koundé es sustituido por Malo Gusto, en una rotación que permite refrescar la banda derecha.
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Francia - Suecia - Minuto 73 | 3-0 | ¡DOBLETE DE MBAPPÉ!
Kylian Mbappé vuelve a aparecer con su instinto letal para firmar el segundo de su cuenta personal y el tercero de Francia en el partido. El delantero francés ya suma seis goles en el torneo, confirmando su estado de forma descomunal.
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Francia - Suecia - Minuto 73 | Suecia intenta salir a la contra
Taha Ali intentó aprovechar un balón en transición para lanzarse hacia la portería francesa, pero la defensa de Francia reaccionó con rapidez y consiguió frenar la acción antes de que se convirtiera en una ocasión clara.
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Francia - Suecia - Minuto 72 | ¡Otra vez Zetterström salva a Suecia!
Michael Olise volvió a aparecer con una gran ocasión dentro del área, finalizando raso hacia la esquina inferior izquierda, pero una vez más Jacob Widell Zetterström respondió con una parada de muchísimo nivel para mantener con vida a Suecia.
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Francia - Suecia - Minuto 68 | Pausa de hidratación
El colegiado Danny Makkelie detiene momentáneamente el juego para una pausa de hidratación, con el partido completamente controlado por Francia.
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Francia - Suecia - Minuto 66 | Doble cambio en Suecia
Lucas Bergvall abandona el terreno de juego tras una segunda parte exigente, mientras Suecia introduce a Besfort Zeneli para intentar dar algo más de energía en el centro del campo.
Además, Elliot Stroud deja su sitio a Taha Ali, en busca de mayor profundidad ofensiva en los costados.
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Francia - Suecia - Minuto 63 | Francia domina con balón
Francia sigue mandando con claridad en el juego, moviendo el balón con paciencia y criterio ante una Suecia cada vez más hundida cerca de su área.
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Francia - Suecia - Minuto 61 | ¡Zetterström evita el tercero!
Michael Olise volvió a probar fortuna desde la frontal con un disparo potente y bien dirigido hacia el poste izquierdo, pero una vez más Jacob Widell Zetterström respondió con una intervención de mucho mérito para desviar el balón a córner.
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Francia - Suecia - Minuto 61 | Intento de Mbappé buscando a Rabiot
Kylian Mbappé volvió a romper líneas con un toque sutil por encima de la defensa para encontrar a Adrien Rabiot dentro del área, pero la defensa sueca reaccionó rápido y despejó el peligro antes de que la jugada pudiera transformarse en ocasión clara.
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Francia - Suecia - Minuto 59 | Zetterström vuelve a aparecer
Jules Koundé probó suerte filtrando un pase peligroso al área en busca de una nueva llegada de Francia, pero una vez más Jacob Widell Zetterström estuvo muy atento para salir y cortar la acción antes de que se convirtiera en ocasión clara.
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Francia - Suecia - Minuto 52 | 2-0 | ¡GOOOL DE BARCOLA!
Bradley Barcola amplía la ventaja de Francia tras una gran acción colectiva. El tanto llega después de una asistencia precisa de Michael Olise, que volvió a encontrar espacios entre líneas para romper la defensa sueca.
Francia golpea justo al inicio del segundo tiempo y encarrila el partido con un 2-0 que refleja su superioridad en el tramo inicial de la reanudación. Suecia queda ahora obligada a reaccionar en un escenario cada vez más complicado.
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Francia - Suecia - Minuto 50 | Tchouaméni lo prueba desde lejos
Aurélien Tchouaméni se animó con un disparo lejano tras encontrar algo de espacio en la frontal, pero su intento se marchó alto por encima del travesaño sin inquietar a la portería sueca.
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Francia - Suecia - Minuto 49 | Barcola no encuentra premio
Bradley Barcola arrancó en conducción con mucha determinación y logró ganar metros en solitario, pero la defensa sueca reaccionó a tiempo para arrebatarle el balón antes de que pudiera generar una ocasión clara.
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Francia - Suecia - Minuto 46 | Arranca la segunda parte
Danny Makkelie señala el inicio del segundo tiempo y el balón vuelve a rodar en el MetLife Stadium.