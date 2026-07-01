Francia - Suecia, Mundial 2026 hoy: resultado y goles en el partido de dieciseisavos, en directo (3-0)

Francia agota prácticamente sus cambios con dos nuevas sustituciones. Rayan Cherki entra en lugar de Michael Olise, muy activo durante todo el encuentro, mientras que Jean-Philippe Mateta sustituye a Kylian Mbappé.

El MetLife Stadium despide con una gran ovación a Mbappé, autor de un doblete y ya con seis goles en este Mundial. Deschamps le da descanso con el partido completamente sentenciado y pensando ya en los cuartos de final.