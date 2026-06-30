Francia - Suecia, en directo hoy | Dónde ver el partido de dieciseisavos, alineaciones y última hora del Mundial 2026, en vivo

La selección francesa afronta esta eliminatoria mundialista con el objetivo de reafirmar su condición de aspirante al título.

Enfrente tendrá a una Suecia que ha demostrado ser un equipo sólido y competitivo, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para dar la sorpresa y dejar fuera a una de las grandes favoritas del torneo. El ganador del duelo se enfrentará a Paraguay en los octavos de final.

🔴 Dónde ver el Francia - Suecia del Mundial 2026

El partido se podrá seguir en directo en La 1 de RTVE, en abierto, y también en streaming a través de RTVE Play. Además, estará disponible íntegramente en DAZN, que emite todos los encuentros del torneo en España.