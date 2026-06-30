Francia - Suecia, en directo hoy | Dónde ver el partido de dieciseisavos, alineaciones y última hora del Mundial 2026, en vivo
Francia y Suecia se enfrentan este martes en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 con un puesto en los octavos en juego.
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La selección francesa afronta esta eliminatoria mundialista con el objetivo de reafirmar su condición de aspirante al título.
Enfrente tendrá a una Suecia que ha demostrado ser un equipo sólido y competitivo, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para dar la sorpresa y dejar fuera a una de las grandes favoritas del torneo. El ganador del duelo se enfrentará a Paraguay en los octavos de final.
🔴 Dónde ver el Francia - Suecia del Mundial 2026
El partido se podrá seguir en directo en La 1 de RTVE, en abierto, y también en streaming a través de RTVE Play. Además, estará disponible íntegramente en DAZN, que emite todos los encuentros del torneo en España.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El árbitro designado
El neerlandés Danny Makkelie será el encargado de dirigir el encuentro, un colegiado de élite con amplia experiencia en Champions League y grandes torneos internacionales.
De perfil controlador, suele dar continuidad al juego, aunque no duda en imponer su autoridad con tarjetas cuando el partido sube de intensidad.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El escenario del partido
El MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), acoge este encuentro en uno de los grandes escenarios del fútbol en Estados Unidos, con capacidad para alrededor de 82.500 espectadores.
Un estadio habituado a grandes citas internacionales que hoy vuelve a reunir un ambiente de máxima exigencia en un duelo de eliminatorias.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Arranca la cobertura
Buenas tardes, arrancamos ya en directo en EL ESPAÑOL con este duelo de eliminatorias entre Francia y Suecia, un partido con aroma de gran cita y mucho más igualado de lo que dictan los nombres.
Francia parte como favorita, pero Suecia llega sin complejos y dispuesta a llevar el encuentro a un terreno incómodo. Mucho en juego, tensión desde el inicio y todo listo para una noche grande de fútbol.