Francia - Suecia, en directo hoy: mejores jugadas y resultado del partido de dieciseisavos del Mundial 2026
Francia y Suecia se enfrentan este martes en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 con un puesto en los octavos en juego.
La tormenta perfecta de Francia: Mbappé, Dembélé y Olise frente al espejo de la Brasil de 2002
🔴 Dónde ver el Francia - Suecia del Mundial 2026
El partido se podrá seguir en directo en La 1 de RTVE, en abierto, y también en streaming a través de RTVE Play. Además, estará disponible íntegramente en DAZN, que emite todos los encuentros del torneo en España.
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Francia - Suecia - Minuto 8 | Falta dura de Ayari
Yasin Ayari llega tarde y derriba con contundencia a un jugador francés. Danny Makkelie señala la falta de inmediato y corta una acción que empezaba a ser peligrosa para Suecia.
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Francia - Suecia - Minuto 5 | Suecia frena a Mbappé
Primera combinación peligrosa de Francia. Ousmane Dembélé buscó con un pase a Kylian Mbappé dentro del área, pero la defensa sueca estuvo muy atenta para cortar la acción.
El conjunto de Graham Potter mantiene el orden en estos primeros minutos y evita que Francia encuentre espacios cerca de la portería rival.
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Francia - Suecia - Minuto 3 | Isak prueba a Maignan
Primer aviso de Suecia. Alexander Isak controla un balón complicado en la frontal y saca un disparo que obliga a intervenir a Maignan, aunque el guardameta francés bloca el remate sin excesivos problemas.
Buen comienzo del conjunto sueco, que demuestra desde los primeros minutos que no ha salido a especular y ya pone a prueba a la defensa francesa.
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Francia - Suecia - Minuto 1 | ¡Comienza el partido!
¡Ya rueda el balón en el MetLife Stadium! El colegiado señala el inicio del encuentro y Francia y Suecia empiezan a disputar un duelo de máxima exigencia.
Francia tratará de imponer su condición de favorita desde los primeros compases, mientras que Suecia buscará hacerse fuerte con orden defensivo y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.
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Francia - Suecia - Minuto 0 | Suenan los himnos
Ya resuenan los himnos nacionales sobre el césped del MetLife Stadium, en los instantes previos al comienzo de este apasionante duelo entre Francia y Suecia.
Todo está preparado para que eche a rodar el balón. Se respira un ambiente espectacular en las gradas y la tensión es máxima antes del inicio de un partido en el que solo uno conseguirá el billete para la siguiente ronda.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El plan sueco
Suecia afronta el partido con un planteamiento muy reconocible: bloque bajo, mucha disciplina defensiva y máxima concentración en cada duelo. Saben que su opción pasa por resistir y castigar los errores del rival en transiciones rápidas.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El favoritismo francés
Francia llega a este duelo con etiqueta de gran favorita, no solo por nombres, sino por sensaciones y rendimiento en la fase anterior. El objetivo es claro: imponer jerarquía desde el inicio y evitar que el partido entre en un terreno de dudas o incertidumbre.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Lectura del partido
Todo apunta a un guion bastante marcado: Francia llevará la iniciativa con posesión, ritmo alto y presión tras pérdida, mientras Suecia buscará resistir y encontrar su momento a la contra.
Si Francia golpea primero, el partido puede abrirse; si no lo hace, el choque puede entrar en un escenario de tensión creciente y máxima igualdad en el tramo final.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Datos del duelo
Las cifras dejan claro el contraste: Francia promedia más de 18 disparos por partido, mientras Suecia se mueve en torno a los 12 remates de media.
Además, la generación de ocasiones y el dominio territorial es claramente favorable a los franceses, aunque Suecia crece cuando puede replegarse y salir en transiciones rápidas.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Forma y estadísticas
Francia llega tras una fase de grupos perfecta, con pleno de victorias y 10 goles a favor, confirmando su potencia ofensiva y su eficacia en área rival.
Suecia accede como mejor tercera tras un recorrido más irregular, con una gran goleada pero también con derrotas que reflejan cierta falta de continuidad.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Suecia y una preparación muy atípica
Curiosa la puesta a punto de Suecia en la previa de este encuentro, con una sesión de entrenamiento realizada en el Toyota Stadium, un recinto que actualmente se encuentra en proceso de demolición.
A pesar del contexto poco habitual, el equipo pudo trabajar con normalidad sobre el césped, en una imagen llamativa de su preparación antes de medirse a una de las grandes favoritas del torneo.
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Francia - Suecia, en directo hoy | ONCE CONFIRMADO DE FRANCIA
Ya es oficial el once de Francia, con varias novedades importantes en el equipo de Didier Deschamps, que introduce piezas clave en defensa y centro del campo.
El conjunto francés saldrá con Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé, con la principal novedad de Barcola, que gana la partida a Doué para acompañar el ataque.
Un once de muchísimo nivel, con regreso de piezas importantes como Rabiot, Digne y Saliba, y un frente ofensivo de auténtico lujo que eleva aún más el favoritismo francés de cara a este duelo ante Suecia.
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Francia - Suecia, en directo hoy | ONCE CONFIRMADO DE SUECIA
El once está formado por Zetterström; Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud; Ayari, Bergvall; Elanga, Isak y Gyökeres.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El árbitro designado
El neerlandés Danny Makkelie será el encargado de dirigir el encuentro, un colegiado de élite con amplia experiencia en Champions League y grandes torneos internacionales.
De perfil controlador, suele dar continuidad al juego, aunque no duda en imponer su autoridad con tarjetas cuando el partido sube de intensidad.
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Francia - Suecia, en directo hoy | El escenario del partido
El MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), acoge este encuentro en uno de los grandes escenarios del fútbol en Estados Unidos, con capacidad para alrededor de 82.500 espectadores.
Un estadio habituado a grandes citas internacionales que hoy vuelve a reunir un ambiente de máxima exigencia en un duelo de eliminatorias.
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Francia - Suecia, en directo hoy | Arranca la cobertura
Buenas tardes, arrancamos ya en directo en EL ESPAÑOL con este duelo de eliminatorias entre Francia y Suecia, un partido con aroma de gran cita y mucho más igualado de lo que dictan los nombres.
Francia parte como favorita, pero Suecia llega sin complejos y dispuesta a llevar el encuentro a un terreno incómodo. Mucho en juego, tensión desde el inicio y todo listo para una noche grande de fútbol.