Alemania protagoniza el primer gran batacazo del Mundial tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay

Alemania

Paraguay

La lotería de los penaltis acabó dictando sentencia: Alemania no merece estar en los octavos de final del Mundial. En su primera aparición en las eliminatorias en los últimos 12 años, la Mannschaft no pudo imponerse a una heroica selección de Paraguay [Narración y estadísticas del partido: Alemania 1(3) -1(4) Paraguay].

Orlando Gill y Julio Enciso fueron los artífices de una hazaña histórica. El portero frenó el empuje de los germanos tras el gol del empate de Havertz y paró dos penaltis; mientras que el segundo fue el autor de un gol que ya es inolvidable.

Al trantrán ha ido el combinado que dirige Julian Nagelsmann en esta Copa del Mundo. Incapaz de encontrar soluciones a defensas tan cerradas, basa el partido en el talento individual de unos jugadores que de calidad van sobrados. Eso sí, como equipo ya la película es muy diferente y en un torneo de estas características, eso se paga.

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Tal y como le pasó a Brasil ante Japón, Alemania también compró muchas papeletas para protagonizar el primer batacazo de este Mundial. No obstante, a ellos les tocó el amargo premio. En dieciseisavos termina la aventura de un decepcionante equipo alemán.

Havertz, Woltemade y Tah fueron tres de los seis jugadores alemanes que asumieron la responsabilidad de tirar un penalti y la presión, o más bien, Orlando Gill pudo con los dos primeros, porque el disparo del central del Bayern se fue a las nubes.

El monólogo alemán

Gustavo Alfaro diseñó un entramado defensivo que durante 55 minutos le salió que ni pintado a la selección albirroja. Alemania fue la clara dominadora del juego, pero sin pegada, no ejecutaron ningún tiro a puerta. No podían.

Una y otra vez los de Nagelsmann se topaban contra un muro. No obstante, fue más protagonista en el partido Manuel Neuer que Orlando Gill.

El alemán empezó a salvar a su selección ya en el primer minuto de partido, cuando en un saque de esquina botado al segundo palo Júnior Alonso remató a bocajarro. La sacó el portero teutón. A partir de esa acción, comenzó el monólogo.

Con mucha facilidad se plantaban los futbolistas alemanes en tres cuartos de campo, pero sin ideas en los últimos metros, la defensa paraguaya desbarataba sin muchas dificultades las ofensivas de su rival.

Sané intenta regatear a Junior Alonso. Reuters

Con dos líneas defensivas muy juntas, una de cuatro y otra de cinco, el cerrojo de Paraguay empezó a mermar a Alemania, al que le faltó mucha velocidad en su juego y basó sus ataques en los costados.

Eran sus estilos completamente opuestos: la Mannschaft apostaba por el toque y la posesión del balón; la Albirroja optaba por protegerse en bloque bajo y buscar a Neuer a la contra.

Movían el balón los de Nagelsmann de un lado al otro del campo sin transmitir ningún sensación de peligro. No podían encontrar grietas al muro de hormigón que había plantado Gustavo Alfaro delante de Orlando Gill y cuando nadie lo esperaba, llegó el gol de Paraguay.

La amenaza de la eliminación

Julio Enciso provocó el delirio de los aficionados paraguayos en las gradas del Gillette Stadium de Boston y asestó un duro golpe moral a Alemania en la segunda ocasión que tenían en toda la primera parte.

Corría el minuto 42 cuando pecaron de intensidad los germanos al defender la segunda jugada tras un córner botado por la derecha.

Almirón el que amagó con el centro con la zurda, cedió en profundidad para Galarza, quien puso el centro al punto de penalti, con toda la defensa descolocada, y por ahí entró Julio Enciso para cabecear solo y picado, superando a Neuer por el palo opuesto.

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Fue más precisa Paraguay que Alemania en la primera parte y es por ello que el botín, momentáneamente, se lo llevaban los de Gustavo Alfaro, quien veía orgulloso cómo sus jugadores estaban ejecutando a la perfección el plan trabajado estos días.

Si por algo se le conoce a Julian Nagelsmann es por su capacidad para intervenir en los partidos cuando las cosas no van bien. Ya dio muestras de ello en la victoria ante Costa de Marfil y ante Paraguay no iba a ser menos.

El joven seleccionador recurrió a Goretzka prescindiendo así de Nmecha, pero antes de que al mediocentro del Bayern le diera tiempo a hacerse notar en el partido, la Albirroja estuvo a punto de hacer el 0-2.

Emergió de nuevo la figura del salvador Neuer tras un error grotesco de Kimmich. El capitán, presionado, cedió al balón atrás; la pelota se quedó corta y Julio Enciso llegó antes que el portero alemán, a quien intentó superar con un disparo con la puntera derecha.

De nuevo a bocajarro, con la bota izquierda el cancerbero teutón evitó el que hubiera sido el segundo de Paraguay, el segundo en la cuenta particular de Enciso y el gol que hubiese dejado a Alemania al borde del abismo.

No cambió el guion del partido en la segunda mitad, aunque sí lo hizo el marcador del Gillette Stadium de Boston. Estaba Alemania volcándose por las bandas y buscando generar el peligro con balones colgados.

Wirtz, desde la izquierda, puso un centro con mucho veneno al corazón del área. Havertz se liberó de Canale en el salto y de espaldas cabeceó para superar a Gill por el palo largo. Tardó mucho, quizás más de la cuenta, pero Alemania por fin había dado con la tecla.

Tanto Nagelsmann como Alfaro agitaron el ataque, pero el partido ya estaba donde querían los alemanes. Orlando Gill ahora sí se veía obligado a intervenir. En una jugada calcada a la que desembocó en el empate, con unos reflejos felinos el portero paraguayo evitó el 2-1.

Se le acababa el tiempo a Alemania, que siguió volcándose con centros al área dado el poderío de Havertz ante la dificultad de romper por bajo las dos líneas plantadas por Gustavo Alfaro.

Parecía inevitable. Se cumplían los cinco minutos de añadido y con el árbitro decretando el final, llegaba la primera prórroga de este Mundial.

La polémica del partido

No salió de su campo Paraguay y es que las intenciones estaban muy claras desde que el seleccionador quitó a Almirón, uno de los hombres más destacados del equipo guaraní, y en su lugar entró un defensa.

Al filo de llegar al ecuador de la primera parte de la prórroga, Woltemade reclamó un penalti al rematar un balón que le llegó llovido y que 'sacó Gustavo Gómez con el codo al girarse para taponar el disparo del delantero del Newcastle.

En el 102, llegó la jugada polémica del encuentro. Jonathan Tad sellaba la remontada de Alemania al rematar al segundo palo el centro de Brown y deshacer el empate. La incertidumbre se apoderó de todos los presentes en el estadio cuando el colegiado se echaba la mano al auricular.

Tras la revisión del VAR, el gol no subió al marcador por una falta de Waldemar Anton sobre el portero paraguayo. La decisión de Jalal Jayed provocó el enfado de Nagelsmann, que vio la amarilla por las protestas.

GOL ANULADO A ALEMANIA. GOL ANULADO A TAH



El árbitro señaló falta al portero de Paraguay 👀#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/69co1TmP8j — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2026

Tuvo una más Alemania antes de que se consumiera el tiempo de añadido de la primera parte. Cabezazo de Havertz buscando el contrapié de Gill, pero el portero le ganó la partida en el salto a Woltemade. Como podía, sobrevivía Paraguay.

Ya en la segunda parte quería dar la Albirroja con balones colgados al área, pero a pesar de los nervios, la defensa alemana conseguía hacerse fuerte. Sin claras ocasiones de gol, la lotería de los penaltis dictaría sentencia y, como pasó en el partido, Paraguay estuvo más acertado que su Alemania.

El sueño de la Albirroja continúa: se citará con Francia o Suecia el próximo 4 de julio en Filadelfia. Mientras que la etapa de transición de la Mannschaft parece no tener fin.

Ficha técnica del partido:

1. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah (Malick Thiaw, m.110), Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha (Leon Goretzka, m.46), Aleksandar Pavlovic (Waldemar Anton, m.79); Leroy Sané (Nick Woltemade, m.88), Florian Wirtz (Nadiem Amiri, m.110); Kai Havertz y Deniz Undav (Jamal Musiala, m.63).

1. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres (Braian Ojeda, m.99), Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso (Fabián Balbuena, m.120+2); Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Antonio Sanabria, m.99), Matías Galarza, Miguel Almirón (Gustavo Velázquez, m.91), Julio Enciso (Mauricio, m.57); y Gabriel Ávalos (Gustavo Caballero, m.55).

Goles: 0-1, m.42: Julio Enciso. 1-1, m.54: Kai Havertz.

Penaltis: 0-0: Havertz, para Gill. 0-1: Mauricio, gol. 1-1: Kimmich, gol. 1-2: Gustavo Gómez, gol. 2-2: Musiala, gol. 2-3: Galarza, gol. 2-3: Woltemade, para Gill. 2-3: Sanabria: falla. 3-3: Amiri, gol. 3-3: Balbuena, falla. 3-3: Tah, falla. 3-4: Canale, gol.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). Amonestó a los alemanes Kai Havertz y Jamal Musiala y a los paraguayos Andrés Cubas y Matías Galarza. También amonestó a ambos seleccionadores.

Incidencias: Eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, en los alrededores de Boston (Estados Unidos), ante 63.945 espectadores.