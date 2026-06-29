Ronaldo Nazario elige a Mbappé como "el heredero": "Me recuerda a mí mismo en mi mejor momento"

Ronaldo Nazario en el acto de presentación de la candidatura de Florentino Pérez. Reuters

Las comparaciones con las grandes leyendas del fútbol han acompañado a Kylian Mbappé desde que irrumpió en la élite. Sin embargo, pocas tienen tanto pese como la realizada por Ronaldo Nazario.

El exdelantero brasileño, considerado por muchos como uno de los mejores delanteros de la historia, aseguró que: "El estilo de juego de Mbappé me recuerda a mí mismo en mi mejor momento".

En una entrevista para L'Equipe, durante el Mundial de 2026, el doble campeón del mundo no escatimó en elogios hacia el delantero francés.

Al que también consideró como: "Uno de los mejores del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas de este deporte".

Las palabras del brasileño llegan en un momento especialmente dulce para Mbappé. Convertido en la principal referencia ofensiva de Francia y una de las principales estrellas del Mundial.

Además de que el francés está compitiendo por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, habiendo igualado ya a Klose y luchando con Messi pese a haber jugado tres Copas del Mundo menos.

La realidad es que habiendo jugado solo dos mundiales, Mbappé ya suma 16 tantos en solo dos participaciones en el torneo. Además de haber jugado ya dos finales donde consiguió levantar el trofeo en una de ellas.

Mbappé celebra su gol contra Irak. REUTERS

Y en la otra pese a perder contra Argentina en la tanda de penaltis, el francés logró marcar tres goles en una final del Mundial, algo que solo se había conseguido una vez en toda la historia. Unos datos que reflejan el gran nivel que ha demostrado pese a su corta carrera.

Algo que también comparte con Nazario. Ambos tienen un perfil muy similar como delanteros, los dos explotaron siendo muy jóvenes, conquistaron el panorama nacional antes de cumplir los 21 y basaron buena parte de su éxito en una mezcla de potencia física, técnica y una extraordinaria facilidad para marcar goles.

Ronaldo Nazario y Kaká, en el Mundial de 2002 Reuters

El brasileño levantó el Mundial con Brasil en 1994 y 2002 y ganó dos Balones de Oro, es una voz autorizada para valorar a los grandes delanteros de cada generación.

Mbappé, mientras tanto, continúa escribiendo su propia historia. Aunque las comparaciones con Ronaldo llevan años acompañándole, el francés sigue centrado en ampliar su palmarés y en liderar a Francia hacia otro éxito internacional.

Si mantiene el nivel mostrado en este Mundial, las palabras del brasileño no harán más que reforzar la idea de que el fútbol encontró hace tiempo al heredero de uno de los mejores '9' de la historia.