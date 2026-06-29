La nueva profecía del brujo más famoso de Ghana: "Cabo Verde eliminará a Argentina del Mundial, lo he visto"

Apenas unos días después de acaparar titulares por asegurar que había "hechizado" a Harry Kane durante el Mundial de 2026, el brujo más famoso de Ghana vuelve a situarse en el centro de la conversación futbolística.

Esta vez, su vaticinio tiene como protagonista a la selección argentina, vigente campeona del mundo.

Nana Kwaku Bonsam, conocido desde hace más de una década por atribuirse poderes sobrenaturales capaces de influir en el fútbol, ha lanzado una nueva profecía de cara a los dieciseisavos de final del Mundial: "Cabo Verde eliminará a Argentina del Mundial. Lo he visto".

Sus palabras llegan en un momento de enorme ilusión para Cabo Verde. El combinado africano se ha convertido en una de las revelaciones de la Copa del Mundo tras superar la fase de grupos y clasificarse por primera vez para una eliminatoria mundialista.

Sin embargo, ahora tendrá delante el desafío más complicado posible: una Argentina que parte como clara favorita para levantar el trofeo.

No es la primera vez que Bonsam utiliza el Mundial como escenario para sus predicciones. Durante esta edición aseguró haber lanzado un hechizo contra Harry Kane antes del enfrentamiento entre Ghana e Inglaterra.

Según explicó, el delantero inglés sufriría un bloqueo que impediría a su selección imponerse al combinado africano.

Tras el partido, el propio brujo afirmó haber retirado el supuesto hechizo y aseguró que su objetivo nunca fue perjudicar personalmente al capitán inglés, sino favorecer a Ghana.

Sus declaraciones volvieron a hacerse virales, alimentando la leyenda de un personaje que desde hace años mezcla espiritualidad tradicional, superstición y fútbol.

La fama internacional de Nana Kwaku Bonsam no es nueva. En el Mundial de Brasil 2014 ya ocupó portadas tras afirmar que había utilizado poderes espirituales contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Ghana y Portugal.

Aquellas declaraciones dieron la vuelta al mundo y consolidaron su imagen como el "brujo del fútbol", un personaje habitual cada vez que se celebra una gran competición internacional.

Pese a la repercusión mediática que generan sus profecías, nunca ha existido ninguna evidencia de que sus supuestos rituales tengan efecto sobre el desarrollo de los partidos. Aun así, cada nueva predicción consigue captar la atención de aficionados y medios de comunicación.

Ahora, con Argentina y Cabo Verde a las puertas de su enfrentamiento en los dieciseisavos de final, el brujo ghanés vuelve a desafiar a la lógica futbolística con un pronóstico tan contundente como llamativo: la gran sorpresa del Mundial, asegura, ya está escrita. "Lo he visto".