Martinelli se viste de héroe y guía a Brasil hacia los octavos tras una remontada agónica ante Japón en el añadido

Los de Ancelotti remontaron en la segunda mitad el tanto inicial de Sano. Casemiro igualó en el 60' y Martinelli puso la guinda en el 95'.

Brasil 2

1 Japón

Todos esperaban a Vinicius, pero fue Martinelli quien se convirtió en el héroe inesperado de Brasil. Disputó 25 minutos y asestó el golpe definitivo a Japón en el 95' para culminar la remontada (2-1) y guiar a la 'canarinha' hacia los octavos de final del Mundial. [Narración y estadísticas del partido]

Una remontada agónica. Un alivio para Ancelotti y los suyos que se vieron obligados a darle la vuelta al marcador en la segunda mitad tras el tanto inicial de Sano. Igualaron por medio de Casemiro a la hora de partido y bombardearon el área rival hasta que encontraron el premio en el último suspiro.

Recibió Bruno, se la dio a Martinelli, quien controló con mucho temple y la colocó al palo largo haciendo imposible la estirada de Suzuki. Explotó de euforia toda Brasil, consciente de haber salvado una bala e inyectándose una dosis moral que le vendrá bien en los octavos. Ahí espera al ganador del Noruega - Costa de Marfil.

CORAZÓN DE CAMPEÓN. BRASIL SE METE EN OCTAVOS EN EL MINUTO 95 🇧🇷



La sangre fría de Martinelli en el área, el pase de Bruno Guimares... otro rollo 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Z1HcZxP8H — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2026

Murió en la orilla Japón. Firmaron un gran primer tiempo, pero se parapetaron en exceso en su área para defender el resultado y lo acabaron pagando caro. Dejaron de amenazar al espacio y Brasil aprovechó para volcarse en busca de una remontada que acabó llegando sobre la bocina.

Picotazo japonés

De poco importa tener prácticamente un 70% de posesión si después no logras plasmarlo en ocasiones de gol. Eso es lo que le ocurrió a Brasil en la primera parte ante Japón. Dominó, sí, pero fue incapaz de resquebrajar el muro de un combinado nipón que obtuvo incluso un premio mayor con el gol de Sano a la media hora de juego.

No le salió nada a la 'canarinha' en los primeros 45 minutos. Japón cerró todos los pasillos interiores y eso, sumado a la poca velocidad en la circulación carioca y varios errores en salida de balón, impidieron que Vinicius mostrara una versión determinante.

El '7' siempre recibía con dos o tres jugadores encima y fue incapaz de inquietar a Suzuki más allá de un disparo lejano que atrapó sin problemas el portero japonés. Pero poco más, fue un dominio estéril frente a los picotazos de Japón que dejaron la eliminatoria patas arriba.

¿Será este el auténtico final de Supercampeones? 😍



¡SORPRESÓN DE JAPÓN! ¡Qué GOLAZO se ha inventado Sano para el 0-1 a Brasil! 🙌#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8AjrMhc1We — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2026

Sano fue quien le dio el golpe directo al mentón a los de Ancelotti. Danilo le regaló el cuero tras un error grosero en salida de balón y el centrocampista del Mainz enfiló la portería rival con una conducción poderosa.

Fueron pocos metros de aceleración, pero suficientes para dejar atrás a su par, presentarse en la frontal del área y sacarse un derechazo cruzado que batió por bajo a Alisson. El portero del Liverpool se estiró al máximo, pero no pudo hacer nada ante el disparo ajustado del asiático.

Un golpe bajo para Brasil, que tenía ante sí un reto mayúsculo que no había logrado desde 1938: remontar un partido de eliminatoria (sin contar tercer y cuarto puesto) en el que se fue al descanso por detrás en el marcador.

Reacción carioca

Brasil estaba en el abismo y Ancelotti dio entrada a Endrick en busca de la reacción. Y así fue, no directamente de la mano del delantero del Real Madrid, pero sí a base de un bombardeo constante sobre el área de Japón.

Fueron 15 minutos eléctricos en los que igualaron la contienda e incluso pudieron culminar la remontada. Bruno Guimarães encendió la mecha con un cabezazo en el 54' que detuvo Suzuki. Dos minutos después Tomiyasu sacó un balón sobre la línea casi sin querer. Y a la tercera llegó la vencida.

Casemiro celebra con Neymar su gol ante Japón. REUTERS REUTERS

Gabriel recogió un balón en el perfil izquierdo y puso el enésimo centro al área. Un envío directo al segundo palo donde emergió la figura de Casemiro para conectar un cabezazo inapelable y mandar el cuero al fondo de la red. Se desquitó por completo tras un partido muy pobre hasta ese momento.

Se vino arriba Brasil y Vinicius estuvo cerca de marcar el gol del Mundial en el 66'. Tiró un caño controlando un balón, enfiló la portería rival, fintó al internarse en el área y se sacó un disparo con la puntera de la bota derecha directo a la portería. Era gol o gol, pero Suzuki la rozó con los dedos y desvió el balón hasta el palo.

¡QUÉ SALVAJADA! ERA EL GOL DEL MUNDIAL 🤯



La genialidad de Vinicius Jr es para verla una y otra vez... ¡y la mano de Suzuki es SIDERAL! 😍#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YWp2F3Zcuh — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2026

Siguió en tromba Brasil, consciente de las dudas de Japón. Querían evitar la prórroga a toda costa y lo terminaron logrando de forma agónica. Bruno Guimaraes filtró un balón desde la frontal a Martinelli y el extremo controló y armó el disparo casi al instante con el interior de su pie derecho. Suzuki tocó el balón que tocó en el poste antes de acabar en el fondo de la red.

Un gol sobre la bocina. La crueldad se vivió en las carnes niponas. Un golpe muy duro sin apenas tiempo de reacción. Tuvieron tres minutos más para buscar la igualada, pero no pudieron siqueira inquietar la portería de Alisson. Ganó Brasil, que ya espera a Noruega o Costa de Marfil en los octavos de final.