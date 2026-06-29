Irán y la teoría de la conspiración que deja fuera a la selección más incómoda del Mundial: "Nos trataron mal"

Irán ya está fuera del Mundial. Se terminó la aventura del combinado iraní, que llegó con polémica a la Copa del Mundo y que se despidió con más revuelo si cabe después de la fase de grupos.

Los asiáticos tuvieron que esperar hasta el último suspiro del Argelia - Austria para conocer su destino. El gol en el 93' de los argelinos les metía en dieciseisavos de final como una de las mejores terceras, pero el empate de los austriacos en el 96' volvió a apearles del torneo.

Irán dijo adiós entre 'biscottos' ajenos, polémicas de VAR, asuntos tensos extradeportivos y una especie de teoría de conspiración que lo envuelve todo. Se sintieron a disgusto desde el inicio y como una selección incómoda dentro del torneo.

El VAR castiga a Irán

Irán se despidió del Mundial 2026 sin perder ni un solo partido. Tres empates, tres puntos que resultaron ser insuficientes para superar el corte y estar en los cruces.

Tras los dos empates iniciales contra Nueva Zelanda y Bélgica, la selección dirigida por Amir Ghalenoei se lo jugó todo a una carta en la última jornada. Enfrente, Egipto, que se había labrado una posición muy ventajosa.

Irán llegaba a este duelo definitivo dependiendo de sí mismo. Una victoria metía a los asiáticos directamente en los dieciseisavos de final... y estuvieron a punto de conseguirlo.

Fox Soccer has made a simple video explaining the offsides call for Team Iran.



I agree with MANY legendary football players who came out and said VAR is ruining the game. Still heartbroken over that call. https://t.co/D3D0Q9eljw pic.twitter.com/Uyi1zLgXMj — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 27, 2026

Comenzaron perdiendo ante los 'faraones', pero enseguida llegó la reacción. Taremi falló un penalti que podía haber supuesto el empate, pero lo consiguió Rezaeian poco después. Era el minuto 14 y a Irán le quedaba mucho tiempo por delante para culminar la remontada total y seguir vivo en el torneo.

Apretó hasta el final el equipo de Ghalenoei, y encontró su merecido premio en el momento cumbre, en el tiempo añadido. Khalilzadeh aprovechó un barullo en el área en el minuto 93 para hacer el 1-2 y meter a su país, a su selección, en los dieciseisavos de final. Pero entonces llegó la revisión, entró en juego el VAR.

Khalilzadeh es felicita por su compañeros de Irán por su gol, que fue anulado. REUTERS

La increíble locura que se había desatado en el conjunto iraní se vio suspendida provisionalmente mientras se tiraban las líneas. La repetición fue para los crédulos de esta ciencia del videoarbitraje. Por apenas medio pie, Khalilzadeh estaba más adelantado que el penúltimo defensor. Acción invalidada, fuera de juego y gol anulado.

Irán tuvo entonces que conformarse con el empate y con confiar en que, con tres puntos apenas, pudiera ser una de las mejores terceras clasificadas del Mundial.

El 'biscotto' entre Argelia y Austria

Con prácticamente todos los resultados y grupos cerrados, a Irán tan sólo le quedaba mirar al partido entre Argelia y Austria del grupo J en la última jornada. Las cuentas eran claras y no cabía otra posibilidad.

Una victoria de Argelia clasificaba a Irán para dieciseisavos como una de las mejores terceras. Un empate condenaba al combinado asiático a la eliminación.

El partido tuvo de todo. 75 minutos de toma y daca, de alternativas y de pelea por la victoria. Pero el último cuarto de hora fue el 'biscotto' más bochornoso que se recuerda en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Acuerdo de no agresión porque ya nadie quería perder lo conseguido, con ese empate tanto Argelia como Austria estaban dentro, Irán estaba fuera.

La sorpresa saltó en el minuto 93. Mahrez, prácticamente sin querer y de manera sorprendente, se encontró solo ante el portero de Austria, así que tenía que aprovechar el regalo. Marcó para Argelia. Los austriacos se quedaron petrificados porque en ese momento estaban eliminados. Era Irán quien cobraba vida y resucitaba en el torneo.

Pero un pacto es un pacto, debieron pensar. Así que con el mayor disimulo posible, que no fue mucho, ambos equipos favorecieron el gol de Austria. En el minuto 96 y ya sin margen de error, la pasividad argelina hizo que llegara el 'milagro' de Austria para volver a recuperar su sitio y para mandar a casa a Irán.

Una selección incómoda

Desde que se conoció su clasificación para este Mundial, Irán se convirtió en una selección incómoda. El conflicto bélico que estalló entre Estados Unidos, anfitriona del torneo, e Irán, huésped del mismo, comenzó a enturbiar las aguas.

El conflicto armado comenzó a principios de año, y desde entonces se negocia sin éxito una tregua que nunca termina de llegar. Mientras tanto, se suceden los ataques, y en esas Irán debía viajar a Estados Unidos.

Ya avisaron desde la delegación iraní que no se sentían seguros, que no parecían bienvenidos, así que decidieron instalar su campamento base en México para no tener más problemas.

Desde el primer momento los iraníes denunciaron problemas con los visados de varios miembros del cuerpo técnico y del staff de la selección, constantes trabas para llegar a Estados Unidos para poder jugar al fútbol.

Una vez allí, más inconvenientes. Irán se instaló en México, pero jugó todos sus partidos en EEUU. Salvo el último día, no permitieron viajar al equipo con más antelación que el día previo al choque, e Irán debía salir del país inmediatamente después de cada encuentro rumbo a México.

"Nos trataron muy mal. Espero que el mundo tome conciencia de estos problemas", llegó a declarar su seleccionador Ghalenoei.

Un espontáneo es desalojado del terreno de juego tras el gol anulado a Irán por el VAR. REUTERS

Estaba claro que a Estados Unidos no le apetecía demasiado acoger a una selección con cuyo país está en guerra abierta desde hace meses.

Por todos estos factores se ha alimentado la teoría de la conspiración de que todos los factores se han alineado para que Irán no siga adelante en el torneo. Irán ya está en casa viendo el Mundial desde la televisión.