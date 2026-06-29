Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Dónde ver el partido, alineaciones y última hora, en directo
Brasil afronta este lunes 29 de junio un exigente duelo ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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La pentacampeona del mundo se juega el pase a los octavos de final frente a un Japón que llega con confianza tras una brillante fase de grupos. El encuentro se disputa en el Houston Stadium, a partir de las 19:00 horas (España peninsular), con un billete para los octavos de final en juego.
La selección dirigida por Carlo Ancelotti parte como favorita, pero tendrá delante a un combinado nipón que ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo y que busca dar una de las grandes sorpresas del campeonato.
🔴 Alineaciones confirmadas
Brasil (Carlo Ancelotti): Allison; Douglas Santos, Marquinhos, Magalhaes, Danilo; Casemiro, Guimaraes, Paquetá; Vini, Cunha y Rayan.
Japón (Hajime Moriyasu): Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Daichi Kamada, Daizen Maeda; Ayase Ueda.
🔴 Dónde ver el Brasil - Japón
El partido entre Brasil y Japón podrá seguirse en directo desde las 19:00 horas (España peninsular) a través de La 1 de RTVE y RTVE Play. También estará disponible en DAZN y otras plataformas con derechos del Mundial 2026.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Ambiente de gran eliminatoria en Houston
El NRG Stadium presenta un ambiente de gran cita mundialista, con presencia muy repartida de aficionados brasileños y japoneses, lo que añade un componente especial a un duelo ya de por sí muy atractivo.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Atención a las bandas: clave del partido
El duelo puede decidirse en los costados. Brasil apuesta por Vinicius en izquierda y el joven Rayan en derecha, buscando el uno contra uno constante. Japón responde con Ritsu Doan y Junya Ito, dos extremos muy rápidos que castigan cualquier desajuste defensivo.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Ancelotti ajusta el sistema en fase decisiva
Brasil mantiene su estructura ofensiva pero con matices importantes: Casemiro queda como único pivote posicional, mientras Paquetá y Bruno Guimarães tienen libertad total para llegar al área. El objetivo es claro: romper pronto el bloque japonés para evitar un partido largo y cerrado.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Posibles cruces en octavos de final
El ganador de este duelo ya tiene un camino marcado: en los octavos de final se enfrentará al vencedor del partido entre Noruega y Costa de Marfil, dos selecciones muy físicas que podrían complicar el camino de cualquiera de los dos clasificados.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Japón, eficacia y disciplina como sello
Japón también ha mostrado pegada: ha marcado en todos sus partidos de la fase de grupos, con Ayase Ueda y Daichi Kamada como principales amenazas ofensivas, ambos con 2 goles en el torneo. El equipo de Moriyasu destaca por su orden táctico y su capacidad para competir ante rivales de primer nivel.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Brasil llega como una de las selecciones más goleadoras
La selección brasileña ha marcado 7 goles en el torneo, con una media superior a los 2 por partido, y encajando solo 1 tanto en toda la competición, lo que refleja su solidez tanto ofensiva como defensiva en este Mundial. Vinicius Jr. es su máximo referente con 4 goles, acompañado por un Matheus Cunha muy activo en el área.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Imágenes del calentamiento
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Todo o nada en Houston
El NRG Stadium será el escenario de uno de los grandes partidos de estos dieciseisavos de final. Solo uno seguirá vivo en la lucha por el Mundial y el ganador ya sabe que se medirá en octavos al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | La afición brasileña espera un paso adelante
Tras una fase de grupos convincente, la exigencia aumenta para la selección de Carlo Ancelotti. A partir de ahora no hay margen de error: una derrota supondría la eliminación del Mundial.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Un duelo entre dos estilos muy diferentes
Brasil apostará por el talento individual de sus atacantes y el control del balón, mientras que Japón intentará imponer su presión, velocidad y solidaridad defensiva para sorprender a la pentacampeona.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Brasil domina las estadísticas ofensivas
La Canarinha llega a este encuentro con una media superior a los dos goles por partido y siendo uno de los equipos que más ocasiones genera en el Mundial. Japón, sin embargo, también ha demostrado una enorme eficacia de cara a portería.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Japón, una de las selecciones más disciplinadas del torneo
La selección nipona ha destacado por su orden táctico y su capacidad para competir sin apenas conceder espacios. Su intensidad y velocidad al contragolpe serán una de las principales amenazas para Brasil.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Vinicius lidera el ataque brasileño
Todas las miradas estarán puestas en Vinicius Júnior. El extremo del Real Madrid llega como uno de los máximos goleadores de Brasil en el torneo y será la principal referencia ofensiva del conjunto de Ancelotti.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Japón ya tiene once confirmado
Moriyasu sale con: Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Ito Yoichi; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Junya Ito, Keito Nakamura, Daizen Maeda; Ayase Ueda. Un once muy ofensivo para intentar sorprender a Brasil.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Ya hay once de Brasil
Carlo Ancelotti ya ha desvelado la alineación con la que Brasil buscará el pase a los octavos de final. Alisson estará bajo palos, con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en defensa. Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá formarán el centro del campo, mientras que Vinicius Júnior, Matheus Cunha y el joven Rayan serán los encargados de liderar el ataque brasileño. Una apuesta ofensiva para un duelo de máxima exigencia.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Japón, un rival que se ha ganado el respeto de todos
La selección japonesa llega con la etiqueta de equipo incómodo. Su disciplina táctica, intensidad y capacidad para competir ante cualquier rival han llevado incluso a jugadores y exfutbolistas brasileños a advertir del peligro que representan los asiáticos en este Mundial.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Ancelotti afronta su primer gran examen
Tras superar la fase de grupos, Carlo Ancelotti afronta su primer partido de eliminación directa al frente de Brasil. El técnico italiano ha insistido durante la previa en que cada encuentro "es una final" y ha pedido máxima concentración para evitar cualquier exceso de confianza ante Japón.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Todo listo para un duelo de altos vuelos
Brasil y Japón abren una de las eliminatorias más atractivas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, busca confirmar su candidatura al título, mientras que el combinado nipón quiere prolongar su gran torneo y volver a sorprender a una potencia mundial.
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Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Comienza la lucha por un puesto en los octavos de final
Brasil y Japón se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección de Carlo Ancelotti busca imponer su favoritismo ante un conjunto japonés que ha dejado grandes sensaciones en el torneo y que aspira a firmar una de las sorpresas de la fase eliminatoria. ¡Arrancamos la narración en directo con todo lo que ocurra desde el Houston Stadium!