Brasil vs Japón, Mundial 2026 hoy | Dónde ver el partido, alineaciones y última hora, en directo

La pentacampeona del mundo se juega el pase a los octavos de final frente a un Japón que llega con confianza tras una brillante fase de grupos. El encuentro se disputa en el Houston Stadium, a partir de las 19:00 horas (España peninsular), con un billete para los octavos de final en juego.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti parte como favorita, pero tendrá delante a un combinado nipón que ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo y que busca dar una de las grandes sorpresas del campeonato.

🔴 Alineaciones confirmadas

Brasil (Carlo Ancelotti): Allison; Douglas Santos, Marquinhos, Magalhaes, Danilo; Casemiro, Guimaraes, Paquetá; Vini, Cunha y Rayan.

Japón (Hajime Moriyasu): Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Daichi Kamada, Daizen Maeda; Ayase Ueda.

🔴 Dónde ver el Brasil - Japón

El partido entre Brasil y Japón podrá seguirse en directo desde las 19:00 horas (España peninsular) a través de La 1 de RTVE y RTVE Play. También estará disponible en DAZN y otras plataformas con derechos del Mundial 2026.