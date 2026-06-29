Brasil - Japón del Mundial 2026, hoy en directo | Gol de Casemiro para empatar el partido de dieciseisavos (1-1)
Sigue en directo el partido de fútbol del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026 entre Brasil y Japón.
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Brasil - Japón - Minuto 64 | Alisson responde
Ayase Ueda se anima con un buen disparo desde el borde del área, bajo y centrado, pero Alisson está muy seguro y atrapa el balón sin dar opción al rechace. Brasil respira tras una llegada peligrosa de Japón.
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Brasil - Japón - Minuto 63 | Japón se defiende con orden
Peligroso centro de Rayan desde la derecha, pero Zion Suzuki vuelve a aparecer muy seguro y atrapa el balón, cortando la acción antes de que llegue el remate brasileño.
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Brasil - Japón - Minuto 59 | ¡VINICIUS ROZA EL GOLAZO!
¡Increíble lo que acaba de hacer Vinicius! Jugada individual brillante, dispara con fuerza… el portero la toca y el balón acaba estrellándose en el palo.
Japón se salva por muy poco en una acción clarísima para Brasil.
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Brasil - Japón - Minuto 55 | ¡GOOOL DE BRASIL! CASAAAAEMIRO DE CABEZA
¡Empata Brasil! Casemiro aparece con fuerza en el área y conecta un gran cabezazo que termina en el fondo de la red. Gol importantísimo para la Canarinha, que vuelve a meterse de lleno en el partido tras una gran reacción en esta segunda parte.
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Brasil - Japón - Minuto 53 | ¡OCASIÓN CLARÍSIMA PARA BRASIL!
Brasil aprieta de nuevo y genera una oportunidad muy clara dentro del área, pero el remate no encuentra portería y se escapa la ocasión del empate. Japón vuelve a salvarse en este inicio del segundo tiempo.
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Brasil - Japón - Minuto 51 | ¡PARADÓN DE SUZUKI!
Remate de Bruno Guimarães desde dentro del área, pero aparece Zion Suzuki con una intervención espectacular para evitar el empate. Gran parada del portero japonés, que mantiene a su equipo por delante en el marcador.
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Brasil - Japón - Minuto 48 | Amarilla para Danilo
El árbitro no duda y muestra tarjeta amarilla a Danilo (Brasil) tras una acción sancionable. Primera amonestación del lateral brasileño en este tramo del partido.
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Brasil - Japón - Minuto 47 | Japón sigue firme
Hiroki Ito pone un centro al área buscando peligro, pero la defensa brasileña se anticipa bien y despeja el balón sin complicaciones. Japón mantiene el orden en estos primeros minutos del segundo tiempo.
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Brasil - Japón - Minuto 46 | Endrick entra al campo
Cambio en Brasil: Endrick entra por Lucas Paquetá. Movimiento ofensivo del seleccionador buscando más frescura y profundidad en ataque en este arranque de segunda parte.
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Brasil vs Japón - Descanso | Brasil, muy floja
La Canarinha se marcha al vestuario perdiendo 0-1, con mucho por ajustar si quiere reaccionar en la segunda parte.
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Brasil vs Japón - Descanso | Final de la primera parte
Se llega al descanso con sorpresa en el marcador: Japón se marcha por delante tras un gran gol de Kaishu Sano. Brasil no ha estado fino, le ha costado generar claridad en ataque pese a su dominio de balón.
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Brasil vs Japón - Minuto 45+4 | Brasil insiste sin premio
Marquinhos vuelve a cargar el área con un centro peligroso tras la falta, pero la defensa japonesa se mantiene firme y consigue despejar el balón lejos del peligro. Se agota la primera parte con intensidad en ambas áreas.
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Brasil vs Japón - Minuto 45+2 | Tomiyasu se equivoca en la salida
Takehiro Tomiyasu intenta filtrar un pase, pero no encuentra a ningún compañero. El balón acaba saliendo por la banda y será saque lateral para Brasil.
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Brasil vs Japón - Minuto 45 | Se añaden 4 minutos
El cuarto árbitro señala que se jugarán 4 minutos de añadido antes del descanso. El partido se va al tiempo extra de la primera parte.
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Brasil vs Japón - Minuto 45 | Tarjeta para Kamada
Daichi Kamada es amonestado tras una acción que corta el ritmo del juego. El árbitro no duda y muestra la tarjeta amarilla al jugador japonés justo antes del descanso.
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Brasil vs Japón - Minuto 43 | Japón lo intenta sin precisión
Junya Ito busca el área con un envío peligroso, pero no encuentra rematador. La defensa brasileña se anticipa y despeja sin problemas.
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Brasil vs Japón - Minuto 41 | Suzuki, seguro por alto
Lucas Paquetá pone un centro al área, pero el portero japonés, Zion Suzuki, sale con decisión y atrapa el balón sin problemas. Japón despeja el peligro con seguridad.
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Brasil vs Japón - Minuto 40 | La defensa japonesa despeja el centro de Vinicius
Vinicius Junior vuelve a aparecer por banda y mete un centro al área, pero la defensa de Japón está muy atenta y logra despejar el balón antes de que llegue peligro. Brasil sigue insistiendo, pero Japón aguanta bien atrás.
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Brasil vs Japón - Minuto 38 | Suzuki responde con seguridad
Matheus Cunha prueba desde larga distancia con un disparo centrado, pero Zion Suzuki lo detiene sin complicaciones. Japón vuelve a resistir el intento brasileño.
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Brasil vs Japón - Minuto 35 | Paquetá busca el empate
Lucas Paquetá prueba suerte con un buen remate dentro del área, pero el disparo se estrella en un defensor japonés. La acción no llega a inquietar al portero y Japón logra contener el peligro brasileño.