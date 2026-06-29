Brasil - Japón del Mundial 2026, hoy en directo | Gol de Martinelli para ganar el partido de dieciseisavos de final (2-1)
Brasil sufrió ante Japón pero acabó remontando en el descuento para llevarse una victoria agónica por 2-1.
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CRÓNICA | Martinelli se viste de héroe y guía a Brasil hacia los octavos
Todos esperaban a Vinicius, pero fue Martinelli quien se convirtió en el héroe inesperado de Brasil. Disputó 25 minutos y asestó el golpe definitivo a Japón en el 95' para culminar la remontada (2-1) y guiar a la 'canarinha' hacia los octavos de final del Mundial.
Una remontada agónica. Un alivio para Ancelotti y los suyos que se vieron obligados a darle la vuelta al marcador en la segunda mitad tras el tanto inicial de Sano. Igualaron por medio de Casemiro a la hora de partido y bombardearon el área rival hasta que encontraron el premio en el último suspiro.
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Brasil - Japón - FINAL | Se lo lleva la selección de Carlo Ancelotti en un agónico final
Se acabó el encuentro. Brasil logra la victoria en el descuento tras un final absolutamente dramático.
El equipo brasileño remonta en los últimos instantes y termina llevándose un triunfo muy sufrido ante una Japón que compitió hasta el último segundo.
Resultado final: Brasil 2 - Japón 1
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Brasil - Japón - Minuto 90+10 | Tarjeta en ataque
Maurizio Mariani detiene la jugada y señala la infracción: Shuto Machino es amonestado por emplearse con fuerza excesiva en una acción ofensiva de Japón.
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Brasil - Japón - Minuto 90+8 | Cambio en Brasil
Carlo Ancelotti realiza una sustitución: Bruno Guimarães sale del terreno de juego y entra Danilo Santos.
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Brasil - Japón - Minuto 90+8 | Cambio en Japón
Se detiene el juego en este tramo final: Daizen Maeda abandona el terreno de juego y entra Koki Ogawa.
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Brasil - Japón - Minuto 90+5 | ¡GOOOOOOOL DE BRASIL!
¡GOL DE GABRIEL MARTINELLI! BRASIL REMONTA EN EL ÚLTIMO MINUTO! El delantero culmina la jugada y desata la locura: Brasil le da la vuelta al partido en el 95’.
Brasil 2 - Japón 1
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Brasil - Japón - Minuto 90+2 | Cambio obligado en Brasil
Fabinho entra al terreno de juego en sustitución de Casemiro, que ha tenido que retirarse lesionado. Movimiento forzado para Brasil en este tramo decisivo del partido.
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Brasil - Japón - Minuto 90+1 | Seis minutos de añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán 6 minutos de prolongación. Nos vamos hasta el 96 en este duelo que sigue muy ajustado en el tramo final.
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Brasil - Japón - Minuto 90 | Japón vuelve a sacar peligro
Yukinari Sugawara intenta sorprender con un centro al área en estos últimos compases, pero la defensa brasileña está muy atenta y despeja el balón para evitar cualquier susto. Japón sigue buscando aguantar el resultado en defensa.
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Brasil - Japón - Minuto 89 | Córner para Brasil
Vinicius Junior engancha un potente disparo que es bloqueado por un defensor japonés, desviando el balón a córner.
Brasil aprieta con todo en estos minutos finales buscando el empate.
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Brasil - Japón - Minuto 88 | Falta peligrosa para Brasil
Junnosuke Suzuki vuelve a ser protagonista negativo: comete una falta dura y el árbitro Maurizio Mariani detiene el juego para señalar la infracción.
Brasil tendrá ahora una buena oportunidad a balón parado en este tramo decisivo del encuentro.
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Brasil - Japón - Minuto 86 | Brasil sigue empujando a balón parado
Rayan vuelve a poner un balón al área desde el córner, pero la defensa japonesa resuelve la jugada y despeja el peligro sin complicaciones. Japón aguanta el empate en este tramo final.
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Brasil - Japón - Minuto 84 | Tarjeta para Japón
Junnosuke Suzuki entra con dureza en la acción y el árbitro le muestra tarjeta amarilla. Se le estaba yendo el control de la jugada y el colegiado no duda en amonestarle.
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Brasil - Japón - Minuto 82 | Brasil vuelve a apretar
Douglas Santos filtra un magnífico pase al área, buscando sorprender a la defensa japonesa, pero los centrales reaccionan a tiempo y despejan el peligro antes del remate. Brasil insiste, Japón aguanta.
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Brasil - Japón - Minuto 81 | Vinicius vuelve a intentarlo
Vinicius Junior se deshace de la defensa en una nueva acción individual, pero el intento es frustrado: un defensor japonés logra despejar el balón a tiempo y corta el peligro. Brasil sigue insistiendo en busca del gol.
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Brasil - Japón - Minuto 78 | Cambio en Japón
Nuevo movimiento de Moriyasu: Junya Ito es sustituido por Shuto Machino. Más frescura en ataque para Japón en este tramo final del partido.
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Brasil - Japón - Minuto 78 | Cambio en Japón
Hajime Moriyasu realiza una sustitución: entra Ao Tanaka y se retira Daichi Kamada. Movimiento en el centro del campo japonés para refrescar piernas en este tramo final del partido.
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Brasil - Japón - Minuto 75 | Córner sin peligro para Brasil
Bruno Guimarães saca el córner, pero la defensa japonesa vuelve a mostrarse muy sólida y despeja el balón con comodidad, alejando el peligro del área.
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Brasil - Japón - Minuto 73 | Brasil insiste con Vinicius
Vinicius Junior vuelve a aparecer entre líneas y mete un pase peligroso desde la frontal del área, pero la defensa japonesa reacciona en el último instante y logra cortar la acción antes del remate.
Japón sigue muy concentrado atrás, sufriendo la presión de Brasil en este tramo del partido.
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Brasil - Japón - Minuto 72 | Falta de Martinelli
Gabriel Martinelli entra con demasiada intensidad en la acción y el árbitro Maurizio Mariani señala falta a favor de Japón. Juego detenido en este tramo de la segunda parte.