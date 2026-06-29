Brasil - Japón del Mundial 2026, hoy en directo | Gol de Martinelli para ganar el partido de dieciseisavos de final (2-1)

Todos esperaban a Vinicius, pero fue Martinelli quien se convirtió en el héroe inesperado de Brasil. Disputó 25 minutos y asestó el golpe definitivo a Japón en el 95' para culminar la remontada (2-1) y guiar a la 'canarinha' hacia los octavos de final del Mundial.

Una remontada agónica. Un alivio para Ancelotti y los suyos que se vieron obligados a darle la vuelta al marcador en la segunda mitad tras el tanto inicial de Sano. Igualaron por medio de Casemiro a la hora de partido y bombardearon el área rival hasta que encontraron el premio en el último suspiro.