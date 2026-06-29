Alemania - Paraguay, Mundial 2026 hoy en directo | Horario, alineaciones, última hora y dónde ver el partido de fútbol de dieciseisavos
Alemania afronta este lunes 29 de junio un exigente duelo ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Irán y la teoría de la conspiración que deja fuera a la selección más incómoda del Mundial: "Nos trataron mal"
La cuatro veces campeona del mundo busca reencontrarse con las buenas sensaciones tras cerrar la fase de grupos con una derrota ante Ecuador, mientras que Paraguay llega reforzado por su clasificación y dispuesto a pelear por un billete para los octavos de final. El encuentro se disputa en el Boston Stadium (Gillette Stadium), a partir de las 22:30 horas (España peninsular).
La selección dirigida por Julian Nagelsmann parte como favorita, pero enfrente tendrá a una Albirroja muy competitiva, entrenada por Gustavo Alfaro, que se clasificó como uno de los mejores terceros y sueña con dar la sorpresa en Boston.
🔴 Alineaciones confirmadas
Alemania (Julian Nagelsmann): Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Nmecha, Pavlović, Sané, Wirtz, Havertz y Undav.
Paraguay (Gustavo Alfaro): Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Almirón, Bobadilla, Galarza, Enciso; Ávalos.
🔴 Dónde ver el Alemania - Paraguay
El partido entre Alemania y Paraguay podrá seguirse en directo desde las 22:30 horas (España peninsular) a través de DAZN, que ofrece íntegramente el Mundial 2026 en España.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Alemania disputa su primer cruce eliminatorio desde Brasil 2014
La tetracampeona del mundo afronta un partido de máxima exigencia. Desde su título en 2014, Alemania no ha logrado superar una fase eliminatoria mundialista.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Paraguay se presenta como un equipo incómodo y muy ordenado
La Albirroja basa su plan en la solidez defensiva y en aprovechar cualquier error del rival.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Ya hay once confirmado de Alemania
Julian Nagelsmann apuesta por Neuer bajo palos; Kimmich, Rüdiger, Tah y Brown en defensa; Nmecha y Pavlović en la medular; Sané, Wirtz, Havertz y Undav forman un ataque de mucho talento para buscar el pase a octavos desde el pitido inicial.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Ya hay once confirmado de Paraguay
La Albirroja saldrá de inicio con Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Almirón, Bobadilla, Galarza, Enciso; Ávalos. Miguel Almirón y Julio Enciso serán las principales referencias ofensivas del conjunto paraguayo.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Alemania llega con el cartel de favorita
Los germanos han mostrado pegada, destacando su goleada ante Curazao, aunque con algún tropiezo en defensa.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | Maurizio Mariani, árbitro principal del encuentro
El colegiado italiano Maurizio Mariani es el encargado de dirigir este Alemania - Paraguay, un partido de alta exigencia táctica.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | El Boston Stadium acoge un duelo de gran expectación
El partido se juega en el Boston Stadium, un escenario de gran capacidad que hoy presenta un ambiente propio de las grandes noches de Mundial.
-
Alemania - Paraguay, Mundial 2026 en directo | La Mannschaft busca evitar la sorpresa de la Albirroja
Alemania y Paraguay se enfrentan en uno de los duelos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección de Julian Nagelsmann parte como favorita para avanzar de ronda, pero la Albirroja de Gustavo Alfaro ha demostrado ser un equipo sólido y competitivo, dispuesto a pelear hasta el final por un puesto en los octavos de final. ¡Arrancamos la narración en directo con todo lo que ocurra desde el Boston Stadium!